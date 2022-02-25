タグ
クラウド

FinOps：進化するクラウド財務管理

CLOUD Purple 5生成AI

ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチを採用する組織が増えつつありますが、各組織は価値の最適化とクラウド支出の制御に苦労しています。その答えはFinOpsです。

FinOps（Financial Operationsの略）は、財務、テクノロジー、ビジネスを統合して、クラウドのユニット・エコノミクスを習得し、クラウドを効率的に使用するための運用モデルを構築します。これにより、組織のあらゆる部分のクラウドユーザーが、キャパシティーの計画、目標の達成、クラウド・参考情報の変動する消費の管理を行う責任を負い、効率を高め、予算要件と財務目標を達成することができます。

FinOpsはDevOpsの自然なパートナーであり、効率的なクラウド・コンピューティング利用のための分野と考えられます。システム、ベスト・プラクティス、文化の変革を組み合わせることで、企業がクラウドのコストを理解し、目的に基づいたスマートな意思決定を行い、価値を向上させるための行動を起こすことができます。そのためには、本質的に組織のほとんどの分野に影響するコストと価値の管理に対するアプローチの見直しが必要です。リーダーシップから最近の若手エンジニアまで、誰もがそれぞれの役割を担っています。

FinOpsは、一部の組織にとっては根本的なトランスフォーメーションとなり得ますが、適切に実施すれば、部門間のチームワークを促進することで、企業文化の一部となります。開発チーム、プロダクト・オーナー、財務チーム、営業チーム間の機能的な障壁を取り除きます。これにより、従業員は自分たちの働き方やコラボレーションの方法を全体的に再考し、再考し、「費用対効果があり、価値を提供できるのか」という問いに対して、適切な説明責任と指標を割り当てることができます。

 

FinOpsのメリット

クラウドは、俊敏性、需要に応じた消費、分散型制御に変化をもたらし、これらすべてがイノベーションと生産性を促進します。しかし、ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチの採用が増えるにつれ、組織は価値の最適化とクラウド支出の制御に苦労しています。

FinOpsでは、エンジニアリング・チームにスピードと機敏性を与える一方で、品質とコストの考慮を要求することで、このバランス調整に取り組むことを目的としています。各チームと個人はFinOpsで役割を果たし、説明責任を負っています。組織の文化を変更することは困難かもしれませんが、貴重なメリットがあります。

例えば、FinOpsフレームワークはクラウド支出のROIを向上させ、イノベーションを促進します。また、透明性とオーナーシップによる財務上の説明責任を促進し、クラウド使用の最適化を通じてコスト効率を高め、チームや部門間の信頼とコラボレーションを構築します。クラウドコスト管理を通じて、品質とスピードの間のトレードオフを慎重に分析することで、開発チーム、プロダクト・オーナー、財務チーム、商務チーム間の機能的な障壁を取り除くことができます。Forecasting、料金体系、調達に細心の注意を払うことで、クラウド・コストの最適化につながります。

なぜ組織はFinOpsを採用する必要があるのですか？

FinOpsは新しい言葉であり、組織内での新しい実践であり、新しい機能ではありません。クラウドの移行とコスト管理は、ほぼ四半期にわたって企業全体で行われてきました。FinOpsでは、クラウド支出と適切な割り当ての管理に苦労している組織において、可視化と説明責任を促進します。

FinOpsが対処するその他のいくつかの課題には、クラウドの利用から得られる価値を提示できないこと、開発とデリバリーに伴うクラウド消費の最適化の遅延、クラウド戦略とエンタープライズ戦略間のつながりの喪失などが含まれます。プログラムを正常に完了し、必要なビジネス価値を達成するために、FinOpsプログラムの配信は、次の2つの単純な原則に沿ったものにする必要があります。

  1. どのような課題に取り組んでいるのでしょうか？
  2. 必要なフレームワーク、アプローチ、ツール、人材はどのようなものですか？

私たちのエクスペリエンスでは、クラウドに関連する最も一般的な組織の課題には、主に次の3つの問題があります。

  1. 既存のオフプレミスおよびオンプレミスのハイブリッドクラウド・リソースに過剰に支出している（クラウド・コストの最適化の欠如）。
  2. クラウド・リソースや経営陣および上級幹部に対するビジネス価値の可視性が不足している。
  3. パブリッククラウドのストラテジーを全体的なテクノロジーのストラテジーと結びつけることができない。

FinOpsの6つの基本原則

この方法論は、FinOps Foundationが実務者向けに定めています。同財団は、FinOpsの実践者のコミュニティーで構成されており、メンバーのFinOpsの取り組みを支援する基準とベスト・プラクティスを定めています。成功するFinOpsプラクティスの構築に関連する原則、ペルソナ、フェーズ、成熟度レベル、ドメイン、および機能を公開しています。

FinOps Foundationによって開発された6つの基本原則は、FinOpsの実践に関連する活動を導きます。これらの原則は複数のクラウドをカバーしており、世界中のチームがクラウド・サービスのエクスペリエンスを積むにつれて、必要に応じて再検討され、調整されます。ここでは、ビジネス価値を最大化するために、エンジニアリング、ITファイナンス、ビジネスの間のデータ駆動型の意思決定に焦点を当てた、6つの原則を示します。

  1. IT全体にわたる部門横断的なサポート：チームはコラボレーションする必要があります。財務、IT、エンジニアリングはすべて相互に接続されています。FinOpsでは、コストはチームに関係ない効率性の指標です。クラウドのコストと使用に関するガバナンスと管理を定義し、組織全体の効率とイノベーションの両方を向上させるための改善は、FinOpsの一部です。
  2. コスト、イノベーション、その他の優先事項の管理に関連するビジネス目標により、クラウドの意思決定が推進されます。クラウドのメリットの1つは、組織が使用した分だけ支払うことですが、FinOpsがなければ、クラウド使用量の急増は驚くべきコストにつながる可能性があります。計画中にビジネス目標を考慮すると、こうした予期せぬ出費を制限したり考慮に入れたりすることができます。タイムリーでアクセスしやすいレポートは、傾向分析や差異分析などのツールとともに、支出をビジネス価値目標に直接結び付けることで、使用状況と支出についてすべての関係者に説明を提供する。内部チームのベンチマークは、ベスト・プラクティスの遵守を奨励し、利害関係者がクラウド財務管理の改善を明確に把握できるようにします。業界の同業レベルのベンチマークにより、進捗状況をより大きく把握できます。
  3. クラウドの使用量と支出に対する個人の責任：FinOpsの実践が成功すると、チームはクラウドの独自の使用量を管理する権限を持ち、そのコストが予算のどこに該当するのかを確認できます。全員がクラウド支出への所有権と可視性を備えたときに、必要に応じて調整できます。エンジニアリング・チーム、設計チーム、マーケティング・チームのいずれであっても、チーム・レベルの目標を設定することで、メンバーはクラウド・コストに対する説明責任を負うことになります。
  4. アクセスしやすくタイムリーなレポート：リアルタイムのフィードバックは、効率的な行動を改善し、ビジネス価値を高めるための重要な方法です。リソースの使用状況を可視化することで、迅速な調整が可能になり、プロビジョニングの不足または過剰なプロビジョニングを削減できます。FinOpsの改善に伴い、継続的な改善を促進するためにオートメーションをデプロイできます。
  5. FinOpsの一元管理。FinOpsはクラウド財務オペレーションへの分散アプローチですが、一元化されたチームが所有する必要があります。クラウドFinOpsが集中的に管理され、コントロールされると、クラウド・プロバイダーによる確約利用割引、リザーブド・インスタンス、アップグレード、ボリューム・ディスカウントを効率的に利用できます。一元化された購入プロセスが導入されると、そのような準備ができていないチームによる価格交渉が不要になり、クラウドの最適化が促進されます。一元化されたチームでは、担当チームに対してすべてのコストをきめ細かく割り当てることもできます。
  6. クラウドのコスト変動モデルの積極的な管理：FinOpsとは、クラウドのコストがあちこちで増加するのではなく、組織がクラウドのオンデマンド・コスト・モデルから利益を得ることを意味します。インスタンスとサービスの規模を適切にすることは、すべてのチームがリソースレベルを確保することを意味し、レポートと分析のより適切なビジネス上の意思決定が促進されます。

現在のFinOpsの立ち位置

FinOps Report 2021は、FinOps実務者の調査に基づいて作成されたFinOps Foundationのレポートです。このレポートでは、多くの業界から、独自のFinOpsの取り組みを進めている人々のエクスペリエンスと学びを集めています。一部のデータは、トレンドと将来の展望についての洞察を提供します。以下は、2021年に実施された調査済み結果の一部です。

  • 大企業がFinOpsを急速に導入しているのは、クラウド環境の複雑さや、共同作業が必要なチームの数が増大しているためと考えられます。
  • 回答者の90％以上がFinOpsを確実に、またはキャリア・パスの一部として挙げており、FinOpsが新たなキャリア・パスの選択肢であることは明らかです。
  • FinOpsの成熟度が「稼働」段階に達した大企業では、FinOps実務者の平均エクスペリエンスは約3年で
  • 自分の組織が成熟度の「稼働」段階にあると回答した回答者はわずか約15%でした
  • 調査済み前の12か月で、FinOpsチームの平均規模は4名から7名に増加しました。ほとんどの組織は、来年には少なくとも50%の成長を予想しています。

概要

FinOpsソリューションには、文化的な変革が必要です。正しく実行されれば、FinOpsは会社のDNAの一部となり、あらゆる選択肢とアクションが、「費用対効果が高く、価値を提供できるのか」という問いを中心に形成されます。

ソリューションを成功させるには、部門横断的で協力的なソリューションであり、組織全体のさまざまな利害関係者が関与する機能的な障壁を打ち破る必要があります。これは上から下へ、そしてその間のあらゆるところに進んでいきます。経営幹部から最新のエンジニアまで、組織全体をカバーするFinOpsには、実践的な行動と戦略的リーダーシップの両方が必要です。FinOpsは、ターゲットを絞った指標を設定することで、責任ある説明責任者がクラウドへの支出がビジネス目標の追求に使用されていることを検証できるようにすることで、単にコストを削減するだけでなく、価値を提供することを目的としています。

IBMとFinOps

IBM Consultingハイブリッドクラウドアドバイザリープラクティスは、業界をリードする資産とアクセラレーターを備えたクライアントが実証済みのストラテジーを活用し、ビジネス目標をスクワッド・レベルの指標に結び付けることで、クラウドコスト管理に説明責任と可視性をもたらし、企業全体での導入をシームレスに加速します。IBMのFinOpsオファリングの詳細は、IBMハイブリッドクラウド・アドバイザリーをご覧ください。

参考情報

関連ソリューション

