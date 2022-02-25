FinOps：進化するクラウド財務管理

FinOps（Financial Operationsの略）は、財務、テクノロジー、ビジネスを統合して、クラウドのユニット・エコノミクスを習得し、クラウドを効率的に使用するための運用モデルを構築します。これにより、組織のあらゆる部分のクラウドユーザーが、キャパシティーの計画、目標の達成、クラウド・参考情報の変動する消費の管理を行う責任を負い、効率を高め、予算要件と財務目標を達成することができます。

FinOpsはDevOpsの自然なパートナーであり、効率的なクラウド・コンピューティング利用のための分野と考えられます。システム、ベスト・プラクティス、文化の変革を組み合わせることで、企業がクラウドのコストを理解し、目的に基づいたスマートな意思決定を行い、価値を向上させるための行動を起こすことができます。そのためには、本質的に組織のほとんどの分野に影響するコストと価値の管理に対するアプローチの見直しが必要です。リーダーシップから最近の若手エンジニアまで、誰もがそれぞれの役割を担っています。

FinOpsは、一部の組織にとっては根本的なトランスフォーメーションとなり得ますが、適切に実施すれば、部門間のチームワークを促進することで、企業文化の一部となります。開発チーム、プロダクト・オーナー、財務チーム、営業チーム間の機能的な障壁を取り除きます。これにより、従業員は自分たちの働き方やコラボレーションの方法を全体的に再考し、再考し、「費用対効果があり、価値を提供できるのか」という問いに対して、適切な説明責任と指標を割り当てることができます。