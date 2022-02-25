FinOps：進化するクラウド財務管理

FinOps（Financial Operationsの略）は、財務、テクノロジー、ビジネスを統合して、クラウドのユニット・エコノミクスを習得し、クラウドを効率的に使用するための運用モデルを構築します。これにより、組織のあらゆる部分のクラウドユーザーが、キャパシティーの計画、目標の達成、クラウド・参考情報の変動する消費の管理を行う責任を負い、効率を高め、予算要件と財務目標を達成することができます。
FinOpsはDevOpsの自然なパートナーであり、効率的なクラウド・コンピューティング利用のための分野と考えられます。システム、ベスト・プラクティス、文化の変革を組み合わせることで、企業がクラウドのコストを理解し、目的に基づいたスマートな意思決定を行い、価値を向上させるための行動を起こすことができます。そのためには、本質的に組織のほとんどの分野に影響するコストと価値の管理に対するアプローチの見直しが必要です。リーダーシップから最近の若手エンジニアまで、誰もがそれぞれの役割を担っています。
FinOpsは、一部の組織にとっては根本的なトランスフォーメーションとなり得ますが、適切に実施すれば、部門間のチームワークを促進することで、企業文化の一部となります。開発チーム、プロダクト・オーナー、財務チーム、営業チーム間の機能的な障壁を取り除きます。これにより、従業員は自分たちの働き方やコラボレーションの方法を全体的に再考し、再考し、「費用対効果があり、価値を提供できるのか」という問いに対して、適切な説明責任と指標を割り当てることができます。
クラウドは、俊敏性、需要に応じた消費、分散型制御に変化をもたらし、これらすべてがイノベーションと生産性を促進します。しかし、ハイブリッド・マルチクラウド・アプローチの採用が増えるにつれ、組織は価値の最適化とクラウド支出の制御に苦労しています。
FinOpsでは、エンジニアリング・チームにスピードと機敏性を与える一方で、品質とコストの考慮を要求することで、このバランス調整に取り組むことを目的としています。各チームと個人はFinOpsで役割を果たし、説明責任を負っています。組織の文化を変更することは困難かもしれませんが、貴重なメリットがあります。
例えば、FinOpsフレームワークはクラウド支出のROIを向上させ、イノベーションを促進します。また、透明性とオーナーシップによる財務上の説明責任を促進し、クラウド使用の最適化を通じてコスト効率を高め、チームや部門間の信頼とコラボレーションを構築します。クラウドコスト管理を通じて、品質とスピードの間のトレードオフを慎重に分析することで、開発チーム、プロダクト・オーナー、財務チーム、商務チーム間の機能的な障壁を取り除くことができます。Forecasting、料金体系、調達に細心の注意を払うことで、クラウド・コストの最適化につながります。
FinOpsは新しい言葉であり、組織内での新しい実践であり、新しい機能ではありません。クラウドの移行とコスト管理は、ほぼ四半期にわたって企業全体で行われてきました。FinOpsでは、クラウド支出と適切な割り当ての管理に苦労している組織において、可視化と説明責任を促進します。
FinOpsが対処するその他のいくつかの課題には、クラウドの利用から得られる価値を提示できないこと、開発とデリバリーに伴うクラウド消費の最適化の遅延、クラウド戦略とエンタープライズ戦略間のつながりの喪失などが含まれます。プログラムを正常に完了し、必要なビジネス価値を達成するために、FinOpsプログラムの配信は、次の2つの単純な原則に沿ったものにする必要があります。
私たちのエクスペリエンスでは、クラウドに関連する最も一般的な組織の課題には、主に次の3つの問題があります。
この方法論は、FinOps Foundationが実務者向けに定めています。同財団は、FinOpsの実践者のコミュニティーで構成されており、メンバーのFinOpsの取り組みを支援する基準とベスト・プラクティスを定めています。成功するFinOpsプラクティスの構築に関連する原則、ペルソナ、フェーズ、成熟度レベル、ドメイン、および機能を公開しています。
FinOps Foundationによって開発された6つの基本原則は、FinOpsの実践に関連する活動を導きます。これらの原則は複数のクラウドをカバーしており、世界中のチームがクラウド・サービスのエクスペリエンスを積むにつれて、必要に応じて再検討され、調整されます。ここでは、ビジネス価値を最大化するために、エンジニアリング、ITファイナンス、ビジネスの間のデータ駆動型の意思決定に焦点を当てた、6つの原則を示します。
FinOps Report 2021は、FinOps実務者の調査に基づいて作成されたFinOps Foundationのレポートです。このレポートでは、多くの業界から、独自のFinOpsの取り組みを進めている人々のエクスペリエンスと学びを集めています。一部のデータは、トレンドと将来の展望についての洞察を提供します。以下は、2021年に実施された調査済み結果の一部です。
FinOpsソリューションには、文化的な変革が必要です。正しく実行されれば、FinOpsは会社のDNAの一部となり、あらゆる選択肢とアクションが、「費用対効果が高く、価値を提供できるのか」という問いを中心に形成されます。
ソリューションを成功させるには、部門横断的で協力的なソリューションであり、組織全体のさまざまな利害関係者が関与する機能的な障壁を打ち破る必要があります。これは上から下へ、そしてその間のあらゆるところに進んでいきます。経営幹部から最新のエンジニアまで、組織全体をカバーするFinOpsには、実践的な行動と戦略的リーダーシップの両方が必要です。FinOpsは、ターゲットを絞った指標を設定することで、責任ある説明責任者がクラウドへの支出がビジネス目標の追求に使用されていることを検証できるようにすることで、単にコストを削減するだけでなく、価値を提供することを目的としています。
IBM Consultingハイブリッドクラウドアドバイザリープラクティスは、業界をリードする資産とアクセラレーターを備えたクライアントが実証済みのストラテジーを活用し、ビジネス目標をスクワッド・レベルの指標に結び付けることで、クラウドコスト管理に説明責任と可視性をもたらし、企業全体での導入をシームレスに加速します。
このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
