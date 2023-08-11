2025年の効率的なITコスト管理のための6つのストラテジー

デジタル・トランスフォーメーションの台頭とクラウド・コンピューティングの人気の高まりにより、企業はオンラインで顧客に独自のサービスを提供できるようになり、多くの組織が自らをテクノロジー企業とみなすようになりました。そして、この新しい現実に相応して、テクノロジーの予算も増加しています。IT支出は 2025年には5.74兆米ドルに増加すると予想され、2024年から9.3％増加すると 予想されています。

CEOやCFOがITサービスやテクノロジーへの投資に前向きなのは、現代のビジネスを構築し、優れた製品とカスタマー・サービスを提供することにおける重要性を理解し、高く評価しているからです。しかし、コスト配分にも重点を置いており、CIO（最高情報責任者）やITチームのコスト管理の向上を期待しているため、CIOは支出を正当化し、支出を追跡するという強いプレッシャーに直面しています。

そのための最善の方法が、ITコスト管理を行うことです。これは、CIOとIT部門が組織のテクノロジーへの支出に関連するコストを計画し、管理するプロセスです。

あらゆる業界の組織にとってコスト管理が最重要課題であり、ITコスト管理の重要性が高まっています。簡単に言えば、ITリーダーは、予算超過につながるプロジェクト・コストを増やす余裕はありません。

組織のIT部門のコスト管理が非効率になる例はいくつかあります。最先端のデータセンターをオンプレミスで構築しても、その後、すべてをクラウド上で運用すればコストが半減することがわかる場合もあります。あるいは、すべてのデータを1つのクラウド・プロバイダーに移行した結果、クラウド・フットプリントのほんの一部しか使用していなかったにもかかわらず、全期間にわたって料金を支払っていたことが判明する場合もあります。あるいは、高価なプロジェクト管理ソフトウェアのライセンスを取得したものの、それを使用する従業員の数はごくわずかしかいないこともあります。

ITコスト管理は、単にコストを削減する機能ではなく、収入、ひいては収益性を向上させるためのよりスマートな意思決定を行う必要があります。経営陣やその他の利害関係者は、テクノロジーが次の競争の戦場であることを認識するようになっているため、CIOにはビジネス関連の責任がますます多く与えられています。

CIOは、収益の増加を促進する特定分野への投資を優先することができます。たとえば、スプレッドシートや分散レコードから最新の顧客関係管理 (CRM)プラットフォームに移行すると初期コストが発生する可能性がありますが、効率が向上し、売上を伸ばすことができます。

最終的には、組織は組織全体の財務管理を推進しており、IT部門は他の組織と歩調を合わせ続けるために、オペレーションの中で規律と透明性を推進することが賢明です。