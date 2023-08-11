タグ
2025年の効率的なITコスト管理のための6つのストラテジー

電話中のエグゼクティブ

2025年の効率的なITコスト管理のための6つのストラテジー

デジタル・トランスフォーメーションの台頭とクラウド・コンピューティングの人気の高まりにより、企業はオンラインで顧客に独自のサービスを提供できるようになり、多くの組織が自らをテクノロジー企業とみなすようになりました。そして、この新しい現実に相応して、テクノロジーの予算も増加しています。IT支出は 2025年には5.74兆米ドルに増加すると予想され、2024年から9.3％増加すると 予想されています。

CEOやCFOがITサービスやテクノロジーへの投資に前向きなのは、現代のビジネスを構築し、優れた製品とカスタマー・サービスを提供することにおける重要性を理解し、高く評価しているからです。しかし、コスト配分にも重点を置いており、CIO（最高情報責任者）やITチームのコスト管理の向上を期待しているため、CIOは支出を正当化し、支出を追跡するという強いプレッシャーに直面しています。

そのための最善の方法が、ITコスト管理を行うことです。これは、CIOとIT部門が組織のテクノロジーへの支出に関連するコストを計画し、管理するプロセスです。

あらゆる業界の組織にとってコスト管理が最重要課題であり、ITコスト管理の重要性が高まっています。簡単に言えば、ITリーダーは、予算超過につながるプロジェクト・コストを増やす余裕はありません。

組織のIT部門のコスト管理が非効率になる例はいくつかあります。最先端のデータセンターをオンプレミスで構築しても、その後、すべてをクラウド上で運用すればコストが半減することがわかる場合もあります。あるいは、すべてのデータを1つのクラウド・プロバイダーに移行した結果、クラウド・フットプリントのほんの一部しか使用していなかったにもかかわらず、全期間にわたって料金を支払っていたことが判明する場合もあります。あるいは、高価なプロジェクト管理ソフトウェアのライセンスを取得したものの、それを使用する従業員の数はごくわずかしかいないこともあります。

ITコスト管理は、単にコストを削減する機能ではなく、収入、ひいては収益性を向上させるためのよりスマートな意思決定を行う必要があります。経営陣やその他の利害関係者は、テクノロジーが次の競争の戦場であることを認識するようになっているため、CIOにはビジネス関連の責任がますます多く与えられています。

CIOは、収益の増加を促進する特定分野への投資を優先することができます。たとえば、スプレッドシートや分散レコードから最新の顧客関係管理 (CRM)プラットフォームに移行すると初期コストが発生する可能性がありますが、効率が向上し、売上を伸ばすことができます。

最終的には、組織は組織全体の財務管理を推進しており、IT部門は他の組織と歩調を合わせ続けるために、オペレーションの中で規律と透明性を推進することが賢明です。

組織がITコスト管理にどのように取り組むべきか

組織は、目標を効率的に達成し、最終的に必要なコスト削減を実現できるように、ITコスト管理に対する明確で定義されたアプローチを持つ必要があります。

  • 包括的なコスト分析から始める：IT部門は、まず既存の支出をベンチマークすることで、現在のプロセスがどの程度効率的または非効率的かを知り、不必要な支出の割合を計算し、コストの削減やその他の調整が可能な領域を特定する必要があります。これによりIT部門は評価を高めることができます。
  • 明確な目標を設定する：CIOは、他のすべての事業単位と同様に、アプローチを分析するためのメトリクスを持っています。ITコスト管理では、組織は明確な目標を設定し、その成功を追跡して、経営幹部への約束が確実に実現するようにする必要があります。
  • 正確に予測する：CIOは、自社のイニシアチブが予算のせいで台無しになるのを黙って見ているわけにはいきません。彼らは、IT予算予測には、現実的な納期と完了したプロジェクトがビジネスにどのような影響を与えるかを十分に理解することで実際のコストが含まれることを期待しているのです。最新のITコスト管理アプローチには、潜在的な差異を考慮した正確なコスト見積もりと詳細なプロジェクト予算を含める必要があります。
  • 総所有コスト（TCO）の特定：すべてのITテクノロジーには、IT運用コスト、設備投資、移行、サーバーのアップグレード、保守、その他の考慮事項を分析し、テクノロジーのコストを明確に把握するコスト分析が必要です。
  • トレーニングまたはリスキリング: ITサービスには、組織の従業員が構築したまたはライセンス供与されているテクノロジーを使用しているかどうかに関係なく、間接的なコストが発生します。組織は従業員がそのテクノロジーの価値を最大化できるように投資する必要があります。そうでない場合、そのテクノロジーは使われることがなく、組織の全体のテクノロジー的負債のコンポーネントとなることになります。
  • 組織文化を変える：IT運用を成功させるには、人とテクノロジーが連携する必要があります。意図を持ってITコスト管理を追求する組織は、従業員のスキルを向上させ、コスト削減と効率化に重点を置く文化に影響を与える必要もあります。組織は、十分に活用されていないソフトウェアやまったく使用されていないソフトウェアを特定し、コストを削減したり効率を高めたりするための方法の考案を支援し、テクノロジー的負債が負担になる前に考察するようにするべきである。
IT部門がコスト削減を実現する6つの方法

コストの最適化は、どの組織にとっても最優先事項です。ITコスト管理は、既存のサービスを削減するだけでなく、その価値を最大化する機能でもあります。適切なストラテジーと投資があれば、収益の増加、少なくとも顧客の維持につながります。

1. クラウドの最適化

クラウド支出は年間約20%～30%増加しています。クラウド移行が予算を超過したり、クラウド変革によって予想されたコスト削減が実現できなかったりするなど、いくつかの要因が原因となります。

クラウド コストが上昇している理由はいくつかありますが、未使用の容量に対する支払い、支出の可視性の欠如、重要でないデータ用の追加ストレージに対する支払いなどです。一般的に、クラウドに移行して「設定して忘れる」組織は、過剰支出をしている可能性が高くなります。クラウドコスト管理は、あらゆるITコスト管理プログラムにとってクリティカルです。なぜなら、クラウドの使用量は人工知能（AI）、特に生成AIの使用によって増加すると予想されているためです。マッキンゼーの推定によれば、その金額は年間2.6兆ドルから4.4兆ドル増加する可能性があります。生成AIに関連するクラウドのコストは、モデルのライセンスを取得し、人間が結果を管理またはキュレートするためのコストを超えて、使用に応じて増加します。

2. オートメーション

サーバーのプロビジョニングと構成、インフラストラクチャ管理ソフトウェアの更新など、ますます多くのITサービスを完全に自動化できるようになりました。オートメーションにより、人間の作業者が手作業でタスクを完了する必要性を最小限に抑え、作業者はより優先度の高いタスクやストラテジーに集中できるようになります。

3. サーバーとデスクトップの仮想化

仮想化では、単一のコンピューターのリソース (プロセッサ、メモリ、ストレージなど) を複数の仮想マシンに分割します。仮想化により、リソースの使用効率が向上し、コストを節約できます。仮想化以前は、各アプリケーション・サーバーには独自の対応するCPUがあったため、最終的には複数のサーバーがフル稼働で稼働しなくなります。仮想化により、組織は1台の物理コンピューター上で、独自の仮想マシンとオペレーティング・システムを使用してアプリケーションを調整できます。

4. ソフトウェアライセンスのアセスメント

SaaS（Software-as-a-Service）市場の台頭により、組織はサードパーティー・プロバイダーからテクノロジーのライセンスを取得し、社内のITサービス・コストを削減することができます。ただし、組織は時間の経過とともに不必要または未使用のサブスクリプションを構築する可能性があり、使用しなくなったサービスに料金がかかる場合があります。包括的なITコスト管理ストラテジーには、IT専門家がライセンスを常に再評価し、組織が使用するソリューションに対してのみ料金を支払っていることを確認し、コスト以上の価値を生み出すことが含まれています。

5. ITライフサイクルと資産管理

ソフトウェアやその他のITサービスのライフサイクルを延ばすことで、組織がそれらのサービスを利用できる時間を最大化できます。組織はサービスをリアルタイムで可視化する必要があり、ITシステムの各部分を一貫して評価して、インフラストラクチャーの各コンポーネント、そのパフォーマンス、保守や交換がいつ必要かを把握する必要があります。

6. 新しいテクノロジーへのアップグレード

新しいテクノロジーの購入やライセンス供与は、当初は矛盾しているように見えるかもしれませんが、企業のコスト削減に役立ちます。古いテクノロジーは、多くの場合、技術的負債を招き、最適ではない決定を今日下すことで将来的に負担となる費用を生み出します。技術的負債の例としては、ハード・コード化された値を使用したエンジニアリング、根本原因を修正する代わりの一時的なパッチ適用、必要なサービスをすべて提供していない安価なプラットフォームの選択などがあります。これらすべては、たとえ今日は先送りしたとしても、最終的には追加のメンテナンスコストを生み出します。

新しいテクノロジーに投資することは、当面のコストが発生する一方で、組織の効率性を高め、新しい顧客ソリューションをより容易に構築し、コストのかかるセキュリティー侵害を回避するのに役立ち、長期的には収益を増やし、コストを削減することができます。

CIOは、価値を高めながらコストを管理する必要がある

CIOの役割は組織内で重要性を増しており、収益にプラスの影響を与えることが期待されています。したがって、ITコスト管理は、コストを抑えながらITがどのように収益を増やすかを正確に把握できるようにするために、業務の構成要素として必要です。部門の財務の健全性を積極的かつ体系的に追跡、分析、伝達するCIOは、経営幹部の貴重で同等のパートナーとして扱われ、組織は間違いなく組織の歴史の中でかつてないほどテクノロジーに依存しています。

IBM Consulting

