フィンテック企業はイノベーションの確固たる原動力としてAIとクラウドに注目

急速に進化するフィンテックのランドスケープは、AIとクラウド・コンピューティングのテクノロジーによって、トランスフォーメーションを遂げています。顧客を第一に考えながら、フィンテック企業はますますハイブリッド・マルチクラウドが持つ選択の力と柔軟性を活用し、データ分析の力を活用して、より優れたエクスペリエンスを提供しています。
フィンテックは、レジリエンス、性能、セキュリティー、コンプライアンスを優先することで、金融サービスの提供方法に革命を起こしています。個々の顧客の特定のニーズに応えるパーソナライズされた金融ソリューションを提供するか、それとも顧客向けにリアルタイムでパフォーマンスとリスクデータを測定する分析ツールを使用してヘッジファンド分野を変革するかにかかわらず、フィンテックはAIとクラウドのテクノロジーを活用しています。
フィンテックはその俊敏性とスピードにより、金融分野の新しいトレンドを発見し、顧客に大きな選択肢と利便性を提供するための十分な能力を備えていると考えています。MySocialPulseは、ソーシャルメディアプラットフォーム上でリアルタイムで発生する新興金融トレンドをリアルタイムで監視できる人工知能プラットフォームを設計し、ポジティブまたはネガティブなソーシャルメディアのセンチメントや8つの感情に基づく市場洞察を発見します。これらの主要な機能は、個人が最新の金融機会やリスクに関する最新情報を常に把握するための鍵となり、ソーシャル・プラットフォームで紹介される多数のハッシュタグ、コメント、取引傾向に埋もれがちな洞察を明らかにするのに役立ちます。2020年に英国で設立されたMySocialPulseは、IBMのクラウドとAIのテクノロジーを活用して事業を拡大してきました。
フィンテックが金融サービスエコシステムにもたらす機会は、特に気候変動からダイバーシティー、エクイティ、インクルージョンに至るまで、環境および社会問題の取り組みに主導権を握りたいと考えている場合に、従来の金融サービスの役割を超えて成長する独自の可能性をもたらします。
イギリスを拠点とするフィンテック、Yayzyは、銀行業におけるサステナビリティーのイノベーションを再定義する使命を担っている。このフィンテックは、銀行やその他のフィンテック企業がモバイル・アプリケーション内に統合できるように、炭素フットプリント計算テクノロジーを開発し、顧客の支出に基づくフットプリントの追跡を可能にし、フットプリント削減やカーボン・オフセットのための持続可能な代替提案も行いました。IBM Cloud® を活用することで、Yayzyは高度なセキュリティと需要に応じたグローバルなスケールでデジタル・トランスフォーメーションを加速させています。同時に、AIや機械学習（ML）、サイバーセキュリティーソリューションなど、他の先進的なソフトウェア機能を活用しています。
私たちは、フィンテックが金融サービス業種の末端から中核に至るまで、イノベーションとデジタル・トランスフォーメーションの成長の力であり続けると信じています。ハイブリッドクラウドとAIトランスフォーメーションの一環として、フィンテック企業はクラウド環境とオンプレミス環境にまたがるデータ流入を管理する方法を検討する必要があります。さらに、特に進化するセキュリティ脅威のランドスケープや規制上の懸念を考慮して、データの安全性とコンプライアンスをどのように維持しているかを検討する必要があります。サードパーティおよびフォースパーティへの依存は、管理しなければならないさらなるレベルのリスクへの扉を開く可能性があることを覚えておくことが重要です。
フィンテックと金融機関の両方がこの問題を克服できるように、業種クラウド・プラットフォームは、イノベーションを推進しながら、リスクを軽減し、コンプライアンス要件に対処するのに役立ちます。業種の情報に基づいた組み込み制御を備えた初のクラウドであるIBM Cloud for Financial Servicesを活用し、クライアントのミッションを支援し、金融サービスやその他の規制対象業種が安全な環境でクラウド上でアプリケーションやワークロードをホストできるよう支援しています。また、130社以上のテクノロジー・パートナーやフィンテック企業と協力して、セキュリティーとコンプライアンス体制を検証しています。
金融サービス業種が進化し続ける中、フィンテックは、進化する規制要件に対応しながら、世界的な金融システムのクリティカル部分として認識されるため、優位性を次に進むし続ける必要があります。パートナーの強力なエコシステムにより、フィンテックは業種・業務のニーズに応えながら、今日の顧客の要求を満たすためのイノベーションをより効果的に推進できます。
IBM Financial Services Consultingは、お客様がコア・バンキングと決済をモダナイズし、業務の中断を回避するレジリエントなデジタル基盤を構築できるように支援します。
IBM Cloud for Financial Servicesは、業界標準のセキュリティーとコントロール機能が組み込まれており、機密性の高いデータやAIワークロードを保護します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、製品のデリバリーを加速し、金融サービスにおけるデジタル・トランスフォーメーションと規制への備えを支援します。