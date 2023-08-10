フィンテック企業はイノベーションの確固たる原動力としてAIとクラウドに注目

急速に進化するフィンテックのランドスケープは、AIとクラウド・コンピューティングのテクノロジーによって、トランスフォーメーションを遂げています。顧客を第一に考えながら、フィンテック企業はますますハイブリッド・マルチクラウドが持つ選択の力と柔軟性を活用し、データ分析の力を活用して、より優れたエクスペリエンスを提供しています。

フィンテックは、レジリエンス、性能、セキュリティー、コンプライアンスを優先することで、金融サービスの提供方法に革命を起こしています。個々の顧客の特定のニーズに応えるパーソナライズされた金融ソリューションを提供するか、それとも顧客向けにリアルタイムでパフォーマンスとリスクデータを測定する分析ツールを使用してヘッジファンド分野を変革するかにかかわらず、フィンテックはAIとクラウドのテクノロジーを活用しています。