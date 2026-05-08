このクラウド・サービスモデルでは、BaaSプロバイダーがバックアップソフトウェア、ストレージ、データ・セキュリティーの監視を含む日々のオペレーションを担当します。組織はバックアップポリシーの管理権を保持し、どれだけの管理を引き継ぐかを選択できます。

BaaSは、時にオンラインバックアップやクラウドバックアップとも呼ばれ、もともとは バックアップおよびディザスター・リカバリー(BCDR) ツールとして採用されました。これはしばしば Disaster Recovery as a Aervice (DRaaS) やその他のディザスター・リカバリーソリューションと併用されますが、その後はデータ保護ストラテジーのより広範な一部へと進化しています。

現在、サービスプロバイダーは、AIを活用した脅威検知機能や迅速なデータ復旧機能を提供しており、ハードウェアの故障、自然災害、サイバー攻撃、マルウェア、その他の重大な障害が発生した場合でも、組織が事業継続性を維持できるよう支援しています。

Fortune Business Insightsによると、世界のBaaSソリューション市場は、2026年の144億9000万米ドルから、2034年までに1320億2000万米ドルへと拡大し、年平均成長率（CAGR）は31.81％になると予測されています。1この成長は、ハイブリッドクラウドの普及拡大に加え、医療、金融サービス、小売などの業種・業務における企業データ量の増加を反映しています。