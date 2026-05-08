このクラウド・サービスモデルでは、BaaSプロバイダーがバックアップソフトウェア、ストレージ、データ・セキュリティーの監視を含む日々のオペレーションを担当します。組織はバックアップポリシーの管理権を保持し、どれだけの管理を引き継ぐかを選択できます。
BaaSは、時にオンラインバックアップやクラウドバックアップとも呼ばれ、もともとは バックアップおよびディザスター・リカバリー(BCDR) ツールとして採用されました。これはしばしば Disaster Recovery as a Aervice (DRaaS) やその他のディザスター・リカバリーソリューションと併用されますが、その後はデータ保護ストラテジーのより広範な一部へと進化しています。
現在、サービスプロバイダーは、AIを活用した脅威検知機能や迅速なデータ復旧機能を提供しており、ハードウェアの故障、自然災害、サイバー攻撃、マルウェア、その他の重大な障害が発生した場合でも、組織が事業継続性を維持できるよう支援しています。
Fortune Business Insightsによると、世界のBaaSソリューション市場は、2026年の144億9000万米ドルから、2034年までに1320億2000万米ドルへと拡大し、年平均成長率（CAGR）は31.81％になると予測されています。1この成長は、ハイブリッドクラウドの普及拡大に加え、医療、金融サービス、小売などの業種・業務における企業データ量の増加を反映しています。
現在、組織は従来のバックアップインフラが処理できない速度でデータを生成・保存しています。AIワークロード、 マルチクラウド環境、オンプレミスおよびクラウドシステムにまたがるデータの拡散は、バックアップ環境をより複雑にし、BaaSの需要を押し上げています。データ・モダナイゼーションの取り組みでは、レガシーバックアップのアプローチが現代のデータ環境の規模と複雑さに追いついていないことが明らかになっています。
さらに、ハードウェアの故障であれサイバー攻撃であれ、データ損失による損害は、より高額なものになっています。IBMのデータ侵害のコストに関する調査2025によると、データ侵害による世界の平均コストは440万米ドルに達しました。
ランサムウェアもまた、ますます深刻化している懸念事項の一つです。脅威アクターはしばしばバックアップシステムを直接標的にするため、組織は暗号化や削除ができない不変でエアギャップされたデータのコピーを必要とします。ほとんどのBaaSプロバイダーは、これらの保護機能に加えて、不審なアクティビティを早期に検知する自動スキャン機能も備えています。そのため、バックアップの冗長性は、サイバー・レジリエンスとサイバーセキュリティー計画において中心的な役割を担うようになっています。
規制要件も組織のバックアップ処理に影響を与えています。医療、金融サービス、法律事務所はいずれも、HIPAAやGDPRなど、文書化され監査可能なバックアッププロセスを義務付ける厳格なデータ居住規制に直面しています。
多くの企業は、社内チームの負担を軽減するために、データ暗号化や監査ロギングなどの組み込みコンプライアンス機能を利用しています。組織はまた、オンサイトのデータ・ストレージとパブリックおよびハイブリッドクラウドバックアップを組み合わせ、必要な地理的境界内にデータを保持しています。
Backup as a service（BaaS）モデルを使用する組織は、保護すべき対象を定義し、バックアップを実行する頻度やバージョンをどの程度前に戻すかについてのポリシーを設定します。BaaSは、組織の本番データをクラウドプロバイダーのインフラストラクチャに継続的にコピーします。
以下はそのプロセスの仕組みです。
Backup as a serviceは、ビジネス・ニーズに応じて、複数の異なるクラウド・ベースのソリューションとして利用できます。オプションには、次のソリューション・タイプが含まれます。
完全バックアップでは、特定の時点で、指定されたすべてのデータの完全なコピーを作成します。
この方法では復元が最も簡単ですが、最も多くのストレージ容量を必要とし、バックアップの所要時間も最も長くなります。通常、組織ではポリシーを最初に設定した際にフルバックアップを実行し、その後、予定された間隔でそれを繰り返します。
増分バックアップでは、直近のバックアップ・ジョブ以降に変更された内容のみがコピーされます。
この方法では、使用するストレージが少なく、時間もかかりませんが、データを復元するには、最後の完全バックアップとそれ以降のすべての増分コピーが必要になります。
差分バックアップは、その間にどれほどの差分が実行されたかに関係なく、直近の完全バックアップ以降のすべての変更をコピーします。
最後の完全バックアップと最新の差分コピーのみが必要であるため、増分アプローチよりも復元が高速です。
多くの組織は、 SaaS（Software as a Service）プロバイダーがデータのバックアップを自動的に処理してくれるものだと考えています。しかし、ほとんどのプラットフォームにおけるネイティブなデータ保護機能は限定的であり、多くの場合、企業のデータ保持および復旧サービスレベルには達していません。
SaaSバックアップは、この問題に対処し、Microsoft 365、Google Workspace、Salesforceなどのプラットフォーム上のクラウドネイティブデータを、誤削除、ランサムウェアなどから保護します。
Backup as a service（BaaS）は、組織のデータ保護要件をサポートするさまざまなメリットを提供する、コスト効率の高いバックアップ・ソリューションです。以下のメリットは、最も重要なものの一部です。
Backup as a service（BaaS）を検討している企業は、プロバイダーを選択する際に、次のBaaSの要素を考慮する必要があります。
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