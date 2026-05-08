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Backup as a service（BaaS）とは

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
公開日 2026年05月8日

Backup as a service（BaaS）の定義

Backup as a service（BaaS）とは、クラウド・ベースのデータ保護サービスであり、第三者プロバイダーが組織のデータのバックアップ、ストレージ、復旧を管理するものです。

このクラウド・サービスモデルでは、BaaSプロバイダーがバックアップソフトウェア、ストレージ、データ・セキュリティーの監視を含む日々のオペレーションを担当します。組織はバックアップポリシーの管理権を保持し、どれだけの管理を引き継ぐかを選択できます。

BaaSは、時にオンラインバックアップやクラウドバックアップとも呼ばれ、もともとは バックアップおよびディザスター・リカバリー(BCDR) ツールとして採用されました。これはしばしば Disaster Recovery as a Aervice (DRaaS) やその他のディザスター・リカバリーソリューションと併用されますが、その後はデータ保護ストラテジーのより広範な一部へと進化しています。

現在、サービスプロバイダーは、AIを活用した脅威検知機能や迅速なデータ復旧機能を提供しており、ハードウェアの故障、自然災害、サイバー攻撃マルウェア、その他の重大な障害が発生した場合でも、組織が事業継続性を維持できるよう支援しています。

Fortune Business Insightsによると、世界のBaaSソリューション市場は、2026年の144億9000万米ドルから、2034年までに1320億2000万米ドルへと拡大し、年平均成長率（CAGR）は31.81％になると予測されています。1この成長は、ハイブリッドクラウドの普及拡大に加え、医療、金融サービス、小売などの業種・業務における企業データ量の増加を反映しています。

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バックアップサービスが重要な理由

現在、組織は従来のバックアップインフラが処理できない速度でデータを生成・保存しています。AIワークロードマルチクラウド環境、オンプレミスおよびクラウドシステムにまたがるデータの拡散は、バックアップ環境をより複雑にし、BaaSの需要を押し上げています。データ・モダナイゼーションの取り組みでは、レガシーバックアップのアプローチが現代のデータ環境の規模と複雑さに追いついていないことが明らかになっています。

さらに、ハードウェアの故障であれサイバー攻撃であれ、データ損失による損害は、より高額なものになっています。IBMのデータ侵害のコストに関する調査2025によると、データ侵害による世界の平均コストは440万米ドルに達しました。

ランサムウェアもまた、ますます深刻化している懸念事項の一つです。脅威アクターはしばしばバックアップシステムを直接標的にするため、組織は暗号化や削除ができない不変でエアギャップされたデータのコピーを必要とします。ほとんどのBaaSプロバイダーは、これらの保護機能に加えて、不審なアクティビティを早期に検知する自動スキャン機能も備えています。そのため、バックアップの冗長性は、サイバー・レジリエンスサイバーセキュリティー計画において中心的な役割を担うようになっています。

規制要件も組織のバックアップ処理に影響を与えています。医療、金融サービス、法律事務所はいずれも、HIPAAやGDPRなど、文書化され監査可能なバックアッププロセスを義務付ける厳格なデータ居住規制に直面しています。

多くの企業は、社内チームの負担を軽減するために、データ暗号化や監査ロギングなどの組み込みコンプライアンス機能を利用しています。組織はまた、オンサイトのデータ・ストレージとパブリックおよびハイブリッドクラウドバックアップを組み合わせ、必要な地理的境界内にデータを保持しています。

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BaaSの仕組み

Backup as a service（BaaS）モデルを使用する組織は、保護すべき対象を定義し、バックアップを実行する頻度やバージョンをどの程度前に戻すかについてのポリシーを設定します。BaaSは、組織の本番データをクラウドプロバイダーのインフラストラクチャに継続的にコピーします。

以下はそのプロセスの仕組みです。

  • データ識別:まず、組織は保護する必要のある範囲を定義します（たとえば、ファイル、データベース仮想マシンなど）。ポリシーは社内で管理することも、プロバイダーに委任することもできます。
  • 暗号化と送信：データは組織から送信される前に暗号化され、複数のデータセンターに分散して保管されます。こうすることで、1つの施設がダウンしても、バックアップ・コピーは他の場所で正常な状態を維持できます。
  • データ保持：バックアップコピーをどのくらいの期間保持するか、いくつのバージョンをバックアップするか、どこに保管するか（オフサイトを含む）に関する決定は、組織の業種・業務、内部ポリシー、および適用される規制によって異なります。
  • 復旧：復旧シナリオでは、失われたデータや破損したデータは、プロバイダの管理コンソールを通じて、元の場所または代替の場所に復元されます。目標復旧時点（RPO）は、組織が許容できるデータ損失の量を時間間隔で決定します。目標復旧時間（RTO）は、システムをオンラインに戻すまでに許容できる最大のダウンタイムを定義します。
  • デプロイメントの選択肢: BaaSはパブリッククラウドプライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各環境で動作可能で、それぞれクラウド・サービスは異なるレベルの制御、拡張性、コンプライアンスサポートを提供します。例えば、Virtual ServersIaaS（Infrastructure as a Service）環境は、アプリケーションを変更することなく、物理システムと同じ方法でバックアップできます。このBaaS機能は、オンプレミス環境とクラウド環境の両方でワークロードを実行している組織にとって重要です。

BaaSの種類

Backup as a serviceは、ビジネス・ニーズに応じて、複数の異なるクラウド・ベースのソリューションとして利用できます。オプションには、次のソリューション・タイプが含まれます。

  • 完全バックアップ
  • 増分バックアップ
  • 差分バックアップ
  • SaaSバックアップ

完全バックアップ

完全バックアップでは、特定の時点で、指定されたすべてのデータの完全なコピーを作成します。

この方法では復元が最も簡単ですが、最も多くのストレージ容量を必要とし、バックアップの所要時間も最も長くなります。通常、組織ではポリシーを最初に設定した際にフルバックアップを実行し、その後、予定された間隔でそれを繰り返します。

増分バックアップ

増分バックアップでは、直近のバックアップ・ジョブ以降に変更された内容のみがコピーされます。

この方法では、使用するストレージが少なく、時間もかかりませんが、データを復元するには、最後の完全バックアップとそれ以降のすべての増分コピーが必要になります。

差分バックアップ

差分バックアップは、その間にどれほどの差分が実行されたかに関係なく、直近の完全バックアップ以降のすべての変更をコピーします。

最後の完全バックアップと最新の差分コピーのみが必要であるため、増分アプローチよりも復元が高速です。

SaaSバックアップ

多くの組織は、 SaaS（Software as a Service）プロバイダーがデータのバックアップを自動的に処理してくれるものだと考えています。しかし、ほとんどのプラットフォームにおけるネイティブなデータ保護機能は限定的であり、多くの場合、企業のデータ保持および復旧サービスレベルには達していません。

SaaSバックアップは、この問題に対処し、Microsoft 365、Google Workspace、Salesforceなどのプラットフォーム上のクラウドネイティブデータを、誤削除、ランサムウェアなどから保護します。

BaaSのメリット

Backup as a service（BaaS）は、組織のデータ保護要件をサポートするさまざまなメリットを提供する、コスト効率の高いバックアップ・ソリューションです。以下のメリットは、最も重要なものの一部です。

  • 管理のしやすさ: BaaS の主なメリットの 1 つは、組織が独自のバックアップハードウェアやソフトウェアを保守する必要がなくなることです。プロバイダーが更新、容量計画、保守を管理します。ほとんどのプラットフォームには、バックアップの状態を監視し、ポリシーを構成し、復元を開始するための集約型ダッシュボードが用意されています。
  • 拡張性： BaaSでは、新たなハードウェアへの投資や長期にわたる調達サイクルを必要とせずに、クラウドストレージを需要に合わせて拡張できます。つまり、組織は利用しているバックアップサービスに対してのみ支払うということです。
  • コスト効率: ハードウェア、ソフトウェアライセンス、および更新サイクルへの投資に代えて、組織は定期的な運用コストを支払うだけで済みます。このアプローチにより、バックアップインフラの運用に必要なスタッフの工数も削減できます。
  • セキュリティ：転送中および保存時の暗号化、多要素認証（MFA）、および不変ストレージにより、バックアップコピーの改ざんや削除を防ぎます。多くのプラットフォームには、ランサムウェア攻撃や不正アクセスの初期兆候を検知できる自動異常検知機能も備わっています。
  • 可用性: 複数の施設にまたがる冗長ストレージは、クリティカルデータを地域的な停電や機械障害から保護するのに役立ちます。バックアップにはどこからでもアクセスできるため、分散型チームやハイブリッド環境を持つ組織でも、場所を問わず迅速に復元を行うことができます。
  • コンプライアンスサポート：監査ロギング記録と設定可能な保持ポリシーにより、組織は専用のコンプライアンスインフラストラクチャを構築することなく、規制要件を満たすことができます。

BaaS プロバイダーの選び方

Backup as a service（BaaS）を検討している企業は、プロバイダーを選択する際に、次のBaaSの要素を考慮する必要があります。

  • ユースケースの要件： 組織が保護する必要のあるデータを特定し、プロバイダーがオンプレミス、クラウド環境、SaaSアプリケーション、あるいはそれらの組み合わせを含む、特定のワークロードに対応していることを確認してください。ソリューションがより広範なディザスター・リカバリー計画(DRP) にどのように位置づけられているか、またプロバイダーがバックアップと並行してディザスター・リカバリー機能を提供しているかどうかを考慮してください。
  • 互換性：BaaSプラットフォームが、仮想化環境、クラウドプラットフォーム、アプリケーションなど、既存のインフラストラクチャと統合できることを確認してください。プロバイダーと現在の技術との間に互換性がない場合、保護範囲に抜けが生じる可能性があります。
  • 拡張性：データ量とAIワークロードが増加するにつれて、バックアップ戦略の要件も変化する必要があります。適切なプロバイダーであれば、アーキテクチャの大幅な変更や予期しないコストの増加なしに、データ量の増加、ワークロード、ユーザー数の増加に対応できます。
  • セキュリティとコンプライアンス: 暗号化基準やコンプライアンス認証を規制環境と比較して確認しましょう。HIPAAやその他の適用される要件などの基準にどのように対処しているかを直接プロバイダーに尋ねてください。
  • ベンダー・ロックイン：長期契約を締結する前に、バックアップデータが標準フォーマットでエクスポートできること、および後からプロバイダーを変更または追加できることを確認してください。

Stephanie Susnjara スタッフライター IBM Think Ian Smalley スタッフエディター IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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脚注

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13 April 2026