エアギャップは、組織が身代金を支払うまで不正アクセスによってデータが人質に取られる、経済的に壊滅的な打撃を与えるランサムウェア攻撃から組織を保護するのに役立ちます。今年、Verizonは、ランサムウェア攻撃が依然として92%の業種・業務で最大の脅威であると報告しました。1 データ侵入のコストに関する調査によると、2024 年のデータ侵入の世界平均コストは 480 万ドルで、昨年より 10% 増加し、総額は過去最高となっています。

ランサムウェア攻撃は、ハッカーがマルウェアでシステムに侵入し 、 機密情報をコピーし、許可されたユーザーの物理的なアクセスを制限するときに発生します。一部のハッカーは、機密情報へのアクセスを回復するために、2倍、さらには3倍の恐喝料金を要求しています。盗まれたデータが機密情報である場合、ハッカーは被害者の支払い意欲を高めるためにデータを漏らすと脅迫することもあります。

エアギャップはすべてのランサムウェア攻撃やデータ侵害を阻止することはできませんが、特に機密データの盗難を防ぐために設計された他のネットワーク・セキュリティー対策や災害復旧と組み合わせると、影響を軽減するのに役立ちます。