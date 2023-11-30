DRPは、企業が責任を持って運営されていることを利害関係者、クライアント、投資家に保証するのに役立つ全体的なセキュリティー計画の策定において重要な役割を果たします。準備のために必要な措置を講じない企業は、コストのかかるデータ損失、運用のダウンタイム、罰金、評判の低下など、さまざまなリスクに直面します。

強力なDRPの構築に投資する企業が享受できるメリットは次のとおりです。

ダウンタイムの短縮

今日のトップ企業の多くは、通常業務においてテクノロジーに大きく依存しています。予期しないインシデントによって通常のビジネスが中断されると、数百万ドルの損害が発生する可能性があります。サイバー攻撃の注目度の高さや、ダウンタイムの長さが分析されることが多い点も、顧客や投資家の信頼を失う結果につながりかねません。強力で精力的にテストされたDRPは、予定外のインシデントが発生した後、企業が迅速かつ円滑に事業を再開するのに役立ちます。

復旧コストの削減

インシデントからの復旧には費用がかかる場合があります。IBMの最近のデータ侵害コスト・レポートによると、2023年の漏洩の平均コストは445万ドルで、過去3年間に比べて15％増加しています。強力なDRPを導入している企業は、計画外のインシデントによる業務の復旧やその他の影響にかかるコストを大幅に削減できます。同レポートによると、セキュリティーAIと自動化を広範に使用している組織は、使用していない組織と比較して平均176万ドルを節約していることがわかりました。

サイバー保険料率の引き下げ

サイバー攻撃の規模と頻度のため、多くの企業は危険なセキュリティー侵害から保護するためにサイバー保険に依存しています。多くの保険会社は、強力なDRPを確立していない企業に保険を適用しません。DRPは、保険会社による事業全体のリスク・プロファイルを軽減し、保険料を低く抑えるのに役立ちます。

規制の厳しいセクターにおける罰金の減額

医療や個人向け金融など、規制の厳しい分野で事業を展開する企業は、データ侵害に対して多額の罰金や罰則を科せられます。罰金の金額は侵害の期間と重大性に関係していることが多いため、これらの分野では、対応と復旧のライフサイクルを短縮することが重要です。強力なDRPを導入している企業は、計画外のインシデントからより迅速かつ完全に回復できるため、罰金が少なくなります。