アプリケーション・プラットフォームは、エンタープライズ・アプリケーション（アプリ）を機能させるソフトウェア・サービスとソリューションの集まりです。
企業は、プロセスを簡素化し、大規模にイノベーションを起こし、新たな顧客ベースを獲得するために、ますますアプリを利用するようになっています。その結果、アプリケーション・プラットフォームは現代のビジネス戦略の基本的な部分になりました。
今日の高度なアプリケーション・プラットフォームは、企業がますます複雑化するソフトウェア開発および運用（DevOps）環境でアプリケーションを構築、導入、管理できるようにする標準化された一連のソリューションを提供します。
生成AIやIoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーとの連携から、さまざまなデバイスやオペレーティング・システム（OS）のパフォーマンスの維持まで、企業はますます複雑化する課題に直面しています。その結果、アプリケーション・プラットフォームを選択することがデジタル・ビジネスの不可欠な要素となりました。
アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーションおよびソフトウェアの開発に欠かせないもので、この10年間で急速に成長してきました。最近のレポートによると、世界のアプリ開発市場規模は、2024年に1,110億米ドルでした。年平均成長率（CAGR）が24%近くであることから、2032年には6,210億米ドルに達すると予測されています。1
Microsoft AzureやGoogle Cloudなど、世界最大手の企業の一部は、この分野のリーダーです。これらの企業のプラットフォームは、現代の企業がアプリケーションを効率的に構築し、展開するために必要なインフラストラクチャー、拡張性、統合機能を提供します。
アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーションのライフサイクル全体をエンドツーエンドで管理するための基盤となるインフラストラクチャー、ランタイム環境、および開発機能を提供します。
高度なアプリケーション・プラットフォームは、自動化、データ管理、プロビジョニング、ワークフロー・オーケストレーションなどの一般的なDevOps サービスを単一の簡素化されたエコシステムに統合し、アプリケーションのライフサイクルを大幅に短縮します。
この目標を達成するため、アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）やコンテナなどのコンポーネントを使用してプロセスを簡素化および自動化し、基盤となるインフラストラクチャーの管理ではなくイノベーションに開発者が集中できるようにします。
最新のアプリケーション・プラットフォームは、クラウドネイティブ・ツール、マイクロサービス・ベースのアーキテクチャー、PaaS（サービス型プラットフォーム）ソリューションなど最先端テクノロジーを使用して、DevOpsパイプラインとシームレスに統合するように構築されています。
ここでは、アプリケーション・プラットフォームのコンポーネントと、利用可能なソリューションの種類を詳しく見ていきます。
アプリケーション・プラットフォームは、幅広い新しいアプリケーションに信頼性の高いランタイム環境を提供することで、成功した多くの企業の要となるコア・ビジネスをサポートしています。アプリケーション・プラットフォームは、DevOpsのタイムラインの簡素化からセキュリティーの脆弱性の軽減まで、企業に複数のメリットをもたらします。また、幅広いオペレーティング・システムやデバイス間の統合もサポートしています。
アプリケーション・プラットフォームのモダナイゼーションは、アプリケーション・プラットフォームの技術面を自動化し、アプリケーション開発ライフサイクルを大幅に短縮します。アプリケーション・プラットフォームを使用すると、開発者はランタイム環境やチュートリアルなどの事前構築済みサービスを利用して共通のアーキテクチャーを導入できるため、代わりにアプリケーション・コードに時間とエネルギーを集中できます。
プロビジョニングから始まり、テスト、導入、最適化まで、アプリケーション・プラットフォームには高度な管理ツールとダッシュボードが備わっており、チームはアプリケーション・ライフサイクルをエンドツーエンドで管理できます。
従量課金制の価格モデルにより、あらゆる規模の企業がクラウド・インフラストラクチャーを通じて最先端のアプリケーション・プラットフォーム・ソリューションを仮想的に、コスト効率よく利用できるようになります。このアプローチにより、組織は演算リソースの消費量をより細かく監視および調整し、オンプレミス・インフラストラクチャーへの資本支出を削減できるようになります。
今日のランタイム環境の複雑さを考えると、アプリケーション・プラットフォームが幅広いエコシステム、API、オペレーティング・システムにわたって機能することが重要です。最新のアプリケーション・プラットフォームは、各アプリケーションとその利用者の特定のニーズや要件に適応できる柔軟性を備えています。
最新のアプリケーション・プラットフォームは、スケーリングやリソース・プロビジョニングなどの重要な機能の自動化を通じてワークフローを最適化し、開発者がコードの作成により多くの時間とエネルギーを集中できるようにします。完全に自動化、統合された通知とダッシュボードは、パフォーマンスの変化やサイバー攻撃の存在をチームにリアルタイムで警告します。
アプリケーション・プラットフォームは、組織のあらゆる領域にテクノロジーを組み込む、広く採用されているアプローチであるデジタル・トランスフォーメーションを実現する上で重要な役割を果たします。アプリケーション・プラットフォーム・ソリューションは、企業が新しいテクノロジーを活用し、イノベーションを促進し、成長を促進するのに役立ちます。
ここでは、アプリケーション・プラットフォーム・テクノロジーの未来を形作る最大の傾向をいくつか見てみましょう。
アプリケーション・プラットフォームは、その拡張性、柔軟性、カスタマイズ機能の点で高い需要があります。ここでは、エンタープライズ・レベルにおけるアプリケーション・プラットフォーム・ソリューションの主なユースケースを紹介します。
組織がクラウド向けアプリケーションの構築を検討する中、クラウドネイティブ・アプリケーション開発 （クラウドネイティブ・アプリ開発）の人気が高まっています。
クラウドネイティブ・アプリの開発では、クラウドの拡張性と柔軟性を目的に構築された、マイクロサービスやコンテナ・オーケストレーションなどの新しいテクノロジーを活用します。
アプリケーション・プラットフォームは継続的統合/継続的デリバリー（CI/CD）パイプライン、つまりソフトウェア開発を効率化する自動化されたDevOpsワークフローにとって極めて重要です。
CI/CDパイプラインにおいて、アプリケーション・プラットフォームは、開発者がコードの統合を管理し、さまざまな環境でコードをビルド、テスト、導入できるようにする中心的なハブの役割を果たします。
最新のパワフルなアプリケーションのコア機能には、大規模なデータセットが必要です。アプリケーション・プラットフォームは、企業が最も効率的な方法でデータを収集、保管、処理、分析できるようにする上で重要な役割を果たします。
APIとスケーラブルなクラウド・インフラストラクチャーを使用することで、アプリケーション・プラットフォームはワークフローを簡素化および自動化し、転送中のデータを保護し、リアルタイムの機能を実現します。
アプリケーション・プラットフォームは、拡張性とコスト効率の高い方法で、クラウドを通じてサービス型ソフトウェア（SaaS）ソリューションとWebアプリを提供できるように企業を支援します。
アプリケーション・プラットフォームは、複雑なアプリケーションを世界規模で実行するために必要なランタイム、VM、およびコンテナ・オーケストレーション・ツールを提供します。
AIをビジネスに活用する準備はよろしいですか？IBM CloudとRed Hatによって、AIのカスタマイズ、デプロイ、拡張がどのように容易になるのかご覧ください。オールインワンセッションで実現します。Webセミナーに参加して、AI成功へのプロセスを構築しましょう。
このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
無料のIBM Cloudアカウントを作成して、IBM Watson APIを含む40以上の常時無料の製品にアクセスしましょう。
IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
IBMの安全でスケーラブルなプラットフォームは、AIとハイブリッドクラウドの可能性を解き放ちます。IBMのAI対応ソリューションをお試しいただくか、無料アカウントを作成して常時無料の製品とサービスをご利用ください。
