DevOps

アプリケーション・プラットフォームとは

コンピューターの前で話す2人の開発者

執筆者

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

アプリケーション・プラットフォームとは

アプリケーション・プラットフォームは、エンタープライズ・アプリケーション（アプリ）を機能させるソフトウェア・サービスとソリューションの集まりです。

企業は、プロセスを簡素化し、大規模にイノベーションを起こし、新たな顧客ベースを獲得するために、ますますアプリを利用するようになっています。その結果、アプリケーション・プラットフォームは現代のビジネス戦略の基本的な部分になりました。

今日の高度なアプリケーション・プラットフォームは、企業がますます複雑化するソフトウェア開発および運用（DevOps）環境でアプリケーションを構築、導入、管理できるようにする標準化された一連のソリューションを提供します。

生成AIIoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーとの連携から、さまざまなデバイスやオペレーティング・システム（OS）のパフォーマンスの維持まで、企業はますます複雑化する課題に直面しています。その結果、アプリケーション・プラットフォームを選択することがデジタル・ビジネスの不可欠な要素となりました。

アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーションおよびソフトウェアの開発に欠かせないもので、この10年間で急速に成長してきました。最近のレポートによると、世界のアプリ開発市場規模は、2024年に1,110億米ドルでした。年平均成長率（CAGR）が24%近くであることから、2032年には6,210億米ドルに達すると予測されています。1

Microsoft AzureやGoogle Cloudなど、世界最大手の企業の一部は、この分野のリーダーです。これらの企業のプラットフォームは、現代の企業がアプリケーションを効率的に構築し、展開するために必要なインフラストラクチャー、拡張性、統合機能を提供します。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

アプリケーション・プラットフォームの仕組み

アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーションのライフサイクル全体をエンドツーエンドで管理するための基盤となるインフラストラクチャー、ランタイム環境、および開発機能を提供します。

高度なアプリケーション・プラットフォームは、自動化データ管理プロビジョニングワークフロー・オーケストレーションなどの一般的なDevOps サービスを単一の簡素化されたエコシステムに統合し、アプリケーションのライフサイクルを大幅に短縮します。

この目標を達成するため、アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）コンテナなどのコンポーネントを使用してプロセスを簡素化および自動化し、基盤となるインフラストラクチャーの管理ではなくイノベーションに開発者が集中できるようにします。

最新のアプリケーション・プラットフォームは、クラウドネイティブ・ツール、マイクロサービス・ベースのアーキテクチャー、PaaS（サービス型プラットフォーム）ソリューションなど最先端テクノロジーを使用して、DevOpsパイプラインとシームレスに統合するように構築されています。

ここでは、アプリケーション・プラットフォームのコンポーネントと、利用可能なソリューションの種類を詳しく見ていきます。

アプリケーション・プラットフォームのコンポーネント

  • ランタイム環境： ランタイム環境は、構築および導入後にアプリケーションが存在する場所です。「ホスティング」とは、ランタイム環境を確立するプロセスであり、アプリケーションをサポートしてユーザーが利用できるようにするために、必要なコンピューティング・リソースのプロビジョニングと拡張を行います。
  • 開発ツール：開発（または単にdev）ツールは、アプリケーション・プラットフォームの性能をサポートするために必要なあらゆるツールを指します。これには、開発者がより効率的に作業できるようにするソフトウェア開発キット（SDK）、コマンドライン・ツール（CLI）、コード・ライブラリーが含まれています。
  • 監視とオブザーバビリティー用のダッシュボード：監視は、ランタイム環境のメトリクスを収集してその正常性を評価するタスクであり、ロギング、トレース、アラートなどの機能を利用して、ITチームが重要な決定を下せるように支援します。アプリケーションの監視とオブザーバビリティー用のダッシュボードは、アプリケーションの正常性をITチームにリアルタイムで表示し、コストのかかるダウンタイムなしで問題を特定して解決できるようにすることで、アプリケーション・プラットフォームの運用をサポートします。
  • 統合サービス：統合をサポートするアプリケーション・プラットフォーム・コンポーネントは、データベース、ネットワーク、サードパーティー・ソリューションなどさまざまなコンピューティング・リソースとアプリを適切に統合できるように、必要なAPIとコネクターを提供します。

アプリケーション・プラットフォームの種類

  • Webアプリケーション・プラットフォーム：Slack、Google Workspace、Asanaなどの一般的なWebアプリケーションとそれに対応するAPIをホストするために構築されたソリューションとサーバー環境の集まりです。
  • モバイル・アプリケーション・プラットフォーム：iOSAndroidなどのモバイル・デバイス向けアプリケーションを構築、テスト、導入するために必要なランタイム環境とサービスです。モバイル・アプリケーション・プラットフォーム固有の機能には、モバイル・アプリケーション開発用に特別に構築されたプッシュ通知リアルタイム・データベースなどがあります。
  • サービス型プラットフォーム（PaaS）：サービス型プラットフォーム（PaaS）ソリューションは、ソフトウェアを構築および導入するための仮想環境を開発者に提供するクラウドベースのツールです。クラウド・コンピューティングの台頭により、PaaSサービスの市場は大幅に成長しました。最近のレポートでは、昨年の市場規模が約900億米ドルと推定され、2030年までに2,880億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は22%となっています。2
  • ローコードおよびノーコード・プラットフォーム：ローコードおよびノーコード・プラットフォームは、エンジニアリングの知識のないユーザーが、ビジュアル・インターフェース、事前構築されたテンプレート、ドラッグ・アンド・ドロップ機能などの直感的なコンポーネントを通じてアプリを開発できるようにするアプリケーション・プラットフォームです。

 

AI Academy

ハイブリッドクラウドでAI対応を実現

IBMのエキスパートが主催するこのカリキュラムは、ビジネス・リーダーが成長を促進するAI投資に優先順位を付けるために必要な知識を習得できます。
エピソードに移動

アプリケーション・プラットフォームのメリット

アプリケーション・プラットフォームは、幅広い新しいアプリケーションに信頼性の高いランタイム環境を提供することで、成功した多くの企業の要となるコア・ビジネスをサポートしています。アプリケーション・プラットフォームは、DevOpsのタイムラインの簡素化からセキュリティーの脆弱性の軽減まで、企業に複数のメリットをもたらします。また、幅広いオペレーティング・システムやデバイス間の統合もサポートしています。

開発サイクルの簡素化

アプリケーション・プラットフォームのモダナイゼーションは、アプリケーション・プラットフォームの技術面を自動化し、アプリケーション開発ライフサイクルを大幅に短縮します。アプリケーション・プラットフォームを使用すると、開発者はランタイム環境やチュートリアルなどの事前構築済みサービスを利用して共通のアーキテクチャーを導入できるため、代わりにアプリケーション・コードに時間とエネルギーを集中できます。
拡張性の向上

アプリケーション・プラットフォームは高い拡張性を持つように構築されており、開発者は仮想マシン、コンテナ、その他のクラウド・サービスを必要に応じて利用できます。一部の高度なアプリケーション・プラットフォームには、需要に応じて特定のリソースを自動的に拡縮する機能、自動スケーリングが搭載されています。
エンドツーエンドの制御

プロビジョニングから始まり、テスト、導入、最適化まで、アプリケーション・プラットフォームには高度な管理ツールとダッシュボードが備わっており、チームはアプリケーション・ライフサイクルをエンドツーエンドで管理できます。
コスト削減

従量課金制の価格モデルにより、あらゆる規模の企業がクラウド・インフラストラクチャーを通じて最先端のアプリケーション・プラットフォーム・ソリューションを仮想的に、コスト効率よく利用できるようになります。このアプローチにより、組織は演算リソースの消費量をより細かく監視および調整し、オンプレミス・インフラストラクチャーへの資本支出を削減できるようになります。
スケーラブルなオープンソースのクラウド・プラットフォームを使用して

今日のランタイム環境の複雑さを考えると、アプリケーション・プラットフォームが幅広いエコシステム、API、オペレーティング・システムにわたって機能することが重要です。最新のアプリケーション・プラットフォームは、各アプリケーションとその利用者の特定のニーズや要件に適応できる柔軟性を備えています。
ワークフローの最適化

最新のアプリケーション・プラットフォームは、スケーリングやリソース・プロビジョニングなどの重要な機能の自動化を通じてワークフローを最適化し、開発者がコードの作成により多くの時間とエネルギーを集中できるようにします。完全に自動化、統合された通知とダッシュボードは、パフォーマンスの変化やサイバー攻撃の存在をチームにリアルタイムで警告します。

エンタープライズ・アプリケーション・プラットフォームの技術的傾向

アプリケーション・プラットフォームは、組織のあらゆる領域にテクノロジーを組み込む、広く採用されているアプローチであるデジタル・トランスフォーメーションを実現する上で重要な役割を果たします。アプリケーション・プラットフォーム・ソリューションは、企業が新しいテクノロジーを活用し、イノベーションを促進し、成長を促進するのに役立ちます。

ここでは、アプリケーション・プラットフォーム・テクノロジーの未来を形作る最大の傾向をいくつか見てみましょう。

  • マイクロサービスの成長：マイクロサービス・アーキテクチャー（個々のアプリケーションがより小さなコンポーネントから構築されるクラウドネイティブ・アーキテクチャー）は、最新のランタイム環境に適しているため、人気が高まり続けています。
  • AIとの連携： 最新のアプリケーション・プラットフォームは、データ収集や処理などより多くのAI機能を連携させ、複雑なワークフローを自動化および最適化します。
  • オープンソース・ソリューション：アプリケーション・プラットフォームはユーザーの要求を満たすために進化するため、共同で開発され、無料で利用できるソフトウェアであるオープンソース・ツールが不可欠です。これらにより、開発者は複雑なビジネス上の問題を解決するために柔軟な方法で連携することができます。
  • 高度な脅威解決：サイバー攻撃の範囲と複雑さが増大するにつれて、アプリケーション・プラットフォームは組織が使用するアプリを保護する新しい方法を常に見つけていかなければなりません。
  • ハイブリッド・モデル開発： ハイブリッド・アーキテクチャーにおいてオンプレミスとクラウドのインフラ・リソースのバランスをとることは、企業にとっては依然として最優先事項です。彼らはインフラストラクチャ・ソリューションにおいて、制御、柔軟性、コストの最適化の適切な組み合わせを求め続けています。

大企業におけるアプリケーション・プラットフォームの主なユースケース

アプリケーション・プラットフォームは、その拡張性、柔軟性、カスタマイズ機能の点で高い需要があります。ここでは、エンタープライズ・レベルにおけるアプリケーション・プラットフォーム・ソリューションの主なユースケースを紹介します。

クラウドネイティブ・アプリケーションの開発

組織がクラウド向けアプリケーションの構築を検討する中、クラウドネイティブ・アプリケーション開発 （クラウドネイティブ・アプリ開発）の人気が高まっています。

クラウドネイティブ・アプリの開発では、クラウドの拡張性と柔軟性を目的に構築された、マイクロサービスやコンテナ・オーケストレーションなどの新しいテクノロジーを活用します。

SAPのモダナイゼーション

アプリケーション・プラットフォームを使用すると、組織はSAPCOBOLなどのレガシー システムをモダナイズし、より新しく効率的なビジネス・システムと統合できるようになります。

アプリケーション・プラットフォームは、古いITシステムとソリューションを、最新のアプリケーションに適した最新のクラウドベースのデータ駆動型アプローチと連携させる上で重要な役割を果たします。

継続的インテグレーション/継続的デリバリー

アプリケーション・プラットフォームは継続的統合/継続的デリバリー（CI/CD）パイプライン、つまりソフトウェア開発を効率化する自動化されたDevOpsワークフローにとって極めて重要です。

CI/CDパイプラインにおいて、アプリケーション・プラットフォームは、開発者がコードの統合を管理し、さまざまな環境でコードをビルド、テスト、導入できるようにする中心的なハブの役割を果たします。

データ管理

最新のパワフルなアプリケーションのコア機能には、大規模なデータセットが必要です。アプリケーション・プラットフォームは、企業が最も効率的な方法でデータを収集、保管、処理、分析できるようにする上で重要な役割を果たします。

APIとスケーラブルなクラウド・インフラストラクチャーを使用することで、アプリケーション・プラットフォームはワークフローを簡素化および自動化し、転送中のデータを保護し、リアルタイムの機能を実現します。

サービス型ソフトウェアの導入

アプリケーション・プラットフォームは、拡張性とコスト効率の高い方法で、クラウドを通じてサービス型ソフトウェア（SaaS）ソリューションとWebアプリを提供できるように企業を支援します。

アプリケーション・プラットフォームは、複雑なアプリケーションを世界規模で実行するために必要なランタイム、VM、およびコンテナ・オーケストレーション・ツールを提供します。

参考情報

よりスマートなAIは適切なクラウドスタックから始まる

AIをビジネスに活用する準備はよろしいですか？IBM CloudとRed Hatによって、AIのカスタマイズ、デプロイ、拡張がどのように容易になるのかご覧ください。オールインワンセッションで実現します。Webセミナーに参加して、AI成功へのプロセスを構築しましょう。
レガシー・ワークロードを移行中ですか？ハイブリッドクラウドが賢明な選択である理由をご覧ください

このIDCレポートでは、企業が最も困難なクラウド移行の課題にどのように取り組んでいるか、そして何が機能しているかを示しています。
Gartner’s Top Cloud Database Platforms — Who’s Delivering at Scale?

2024年Magic Quadrant for CDBMSの詳細をご覧いただき、ハイパフォーマンスでハイブリッド対応のデータ・エコシステムを強化しているベンダーをご確認ください。
GK Cloud Solutionsはwatsonx.aiを使用しています

IBM Watson Discovery、watsonx Assistant、watsonx.aiをIBM Cloudに適用することで、この教育工学企業は顧客の学習体験を強化しただけでなく、ビジネス上の大きなメリットも達成しました。
クラウド移行とは何ですか?

クラウドへの移行を効率化するように設計されたIBMクラウド移行ソリューションをご覧ください。効率性、拡張性、革新性を促進するさまざまな移行タイプ、戦略、メリットについて学びます。
パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの比較

IBMのパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各ソリューションの主な違いについて説明します。柔軟性、セキュリティー、拡張性を強化するために、ビジネス・ニーズに最適なクラウド・モデルを理解します。
IBM Cloudは顧客のイノベーションを加速します

IBM Cloudが、回復力、パフォーマンス、セキュリティー、コンプライアンス、TCO に基づいて、お客様がワークロードの配置について適切な決定を下せるよう支援する5つの方法について説明します。

関連ソリューション

IBM Cloud無料利用枠

無料のIBM Cloudアカウントを作成して、IBM Watson APIを含む40以上の常時無料の製品にアクセスしましょう。

 アカウントの作成
IBM Cloud  

IBM Cloudは、規制の多い業種・業務向けに設計されたエンタープライズ・クラウド・プラットフォームであり、オープンでAI対応のセキュアなハイブリッド・ソリューションです。

 MDMソリューションを探索する
クラウド・コンサルティング・サービス

IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能にアクセスし、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略や専門家とのパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。

 クラウド・サービス
次のステップ

IBMの安全でスケーラブルなプラットフォームは、AIとハイブリッドクラウドの可能性を解き放ちます。IBMのAI対応ソリューションをお試しいただくか、無料アカウントを作成して常時無料の製品とサービスをご利用ください。

 IBM Cloud AIソリューションはこちら IBM Cloud の無料アカウントを作成する
脚注

1. Application development software market size、Fortune business insights、2025年8月

2. 「Platform as a service (PaaS) market summary」Grandview research、2024年