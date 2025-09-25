企業は、プロセスを簡素化し、大規模にイノベーションを起こし、新たな顧客ベースを獲得するために、ますますアプリを利用するようになっています。その結果、アプリケーション・プラットフォームは現代のビジネス戦略の基本的な部分になりました。

今日の高度なアプリケーション・プラットフォームは、企業がますます複雑化するソフトウェア開発および運用（DevOps）環境でアプリケーションを構築、導入、管理できるようにする標準化された一連のソリューションを提供します。

生成AIやIoT（モノのインターネット）などの新しいテクノロジーとの連携から、さまざまなデバイスやオペレーティング・システム（OS）のパフォーマンスの維持まで、企業はますます複雑化する課題に直面しています。その結果、アプリケーション・プラットフォームを選択することがデジタル・ビジネスの不可欠な要素となりました。

アプリケーション・プラットフォームは、アプリケーションおよびソフトウェアの開発に欠かせないもので、この10年間で急速に成長してきました。最近のレポートによると、世界のアプリ開発市場規模は、2024年に1,110億米ドルでした。年平均成長率（CAGR）が24%近くであることから、2032年には6,210億米ドルに達すると予測されています。1

Microsoft AzureやGoogle Cloudなど、世界最大手の企業の一部は、この分野のリーダーです。これらの企業のプラットフォームは、現代の企業がアプリケーションを効率的に構築し、展開するために必要なインフラストラクチャー、拡張性、統合機能を提供します。