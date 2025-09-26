Cosa sono i controller di storage?

Un controller di storage è un componente critico del sistema di data storage di un computer, utilizzato per gestire lo scambio di dati tra l'unità di elaborazione centrale (CPU) e dispositivi di storage come hard-disk drive (HDD), solid-state drive (SSD) e moduli flash non-volatile memory express (NVMe).
La quantità di dati prodotta dagli esseri umani è sbalorditiva. Nel 2024, la datasfera globale stimata ammontava a ben 149 zettabyte, con proiezioni che arriveranno a 181 zettabyte di dati entro la fine del 2025.
Per metterlo in prospettiva, uno zettabyte equivale a 1.000 exabyte, 1 miliardo di terabyte o mille miliardi di gigabyte. In altre parole, uno zettabyte equivale a 250 miliardi di DVD.
La gestione dei dati è quindi una componente importante di tutti i sistemi informatici, inclusi data center aziendali, piattaforme cloud, dispositivi IoT e piattaforme digitali. Tuttavia, i dati non sono tutti uguali.
Gran parte dei dati che creiamo sono transitori, destinati a essere utilizzati e poi scartati in un attimo, mentre altri tipi sono più persistenti. Alcuni dati vengono conservati per lo storage e il recupero a medio termine, mentre altri tipi vengono conservati per scopi di storage o backup a lungo termine.
A seconda dello scopo dei dati creati e memorizzati, diversi tipi di storage sono più adatti di altri. Dalle opzioni più semplici come dischetti e unità flash USB a quelle più robuste e complesse come i sistemi storage area network (SAN) e network-attached storage (NAS), i computer si affidano ai controller di storage (noti anche come controller del disco o processori di storage) per scrivere e recuperare dati tra i dispositivi di storage e la CPU principale del computer.
Nella maggior parte dei casi, le schede controller di storage sono unità hardware fisiche, talvolta integrate direttamente nella scheda di sistema di un computer. Tuttavia, quando si tratta di macchine virtuali (VM) o altri ambienti virtualizzati, è possibile utilizzare un controller di storage virtuale basato su software per simulare la funzione di un controller fisico. In questi tipi di sistemi informatici, i controller di storage virtuali sono componenti del software hypervisor generale utilizzato per gestire le risorse di storage raggruppate da più dispositivi fisici.
Questi sono i componenti principali di un controller di storage:
Nel facilitare il trasferimento dei dati, i controller di storage svolgono diverse attività per utilizzare al meglio i benefici di un particolare supporto di storage. Attenuano inoltre vari potenziali ostacoli e problematiche che potrebbero impedire a un sistema informatico di ottimizzare completamente le sue funzionalità di storage.
Per ottenere un accesso fluido ed efficiente allo storage, le principali funzionalità di un controller di storage includono:
I controller di storage possono essere divisi in due gruppi principali, in base alla loro interfaccia o funzione.
Sebbene tutti i controller di storage siano responsabili della gestione delle comunicazioni tra la CPU e i dispositivi di storage, ogni tipo è specializzato per scopi e ambienti specifici.
Appositamente progettati per la compatibilità delle interfacce, i controller di storage basati su interfaccia includono:
I controller SAS sono adatti anche per il collegamento a margherita di più dispositivi di storage, il che li rende una buona scelta per le attività che apprezzano le soluzioni scalabili. In queste situazioni, è possibile utilizzare un componente hardware chiamato SAS expander per aumentare il numero di unità disco SAS o SATA che un Host Bus Adapter (HBA) di sistema può accettare.
I controller basati sulle funzioni sono progettati per contenere dispositivi di storage basati sui protocolli di interfaccia e sulle funzionalità desiderate. Ecco alcuni esempi:
