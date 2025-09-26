Cosa sono i controller di storage?

La quantità di dati prodotta dagli esseri umani è sbalorditiva. Nel 2024, la datasfera globale stimata ammontava a ben 149 zettabyte, con proiezioni che arriveranno a 181 zettabyte di dati entro la fine del 2025.

Per metterlo in prospettiva, uno zettabyte equivale a 1.000 exabyte, 1 miliardo di terabyte o mille miliardi di gigabyte. In altre parole, uno zettabyte equivale a 250 miliardi di DVD.

La gestione dei dati è quindi una componente importante di tutti i sistemi informatici, inclusi data center aziendali, piattaforme cloud, dispositivi IoT e piattaforme digitali. Tuttavia, i dati non sono tutti uguali.

Gran parte dei dati che creiamo sono transitori, destinati a essere utilizzati e poi scartati in un attimo, mentre altri tipi sono più persistenti. Alcuni dati vengono conservati per lo storage e il recupero a medio termine, mentre altri tipi vengono conservati per scopi di storage o backup a lungo termine.

A seconda dello scopo dei dati creati e memorizzati, diversi tipi di storage sono più adatti di altri. Dalle opzioni più semplici come dischetti e unità flash USB a quelle più robuste e complesse come i sistemi storage area network (SAN) e network-attached storage (NAS), i computer si affidano ai controller di storage (noti anche come controller del disco o processori di storage) per scrivere e recuperare dati tra i dispositivi di storage e la CPU principale del computer.