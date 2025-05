Le licenze ISV consentono alle società di software di concedere ai clienti il diritto di utilizzare i loro prodotti. Tradizionalmente, le licenze ISV venivano offerte come licenze perpetue o acquisti a pagamento una tantum per un numero fisso di utenti o dispositivi. Con il cloud computing, le licenze si sono spostate verso modelli di abbonamento pay-as-you-go basati sull'utilizzo, come la quantità di storage utilizzata o il numero di utenti.

Il modello di determinazione dei prezzi con pagamento in base al consumo è più flessibile ed economico, consentendo alle aziende di pagare solo per ciò che utilizzano, di aumentare o diminuire facilmente le risorse in base alle esigenze ed evitare di pagare più del dovuto per le risorse inutilizzate. Inoltre, il fornitore gestisce la manutenzione e gli aggiornamenti, riducendo la necessità per le aziende di investire nell'infrastruttura IT.