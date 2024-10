Esempi, applicazioni e casi d'uso del cloud ibrido

Workload, infrastruttura e processi sono unici per ogni azienda. Per questo una strategia di cloud o multicloud ibrido consente alle organizzazioni di personalizzare le soluzioni per soddisfare le loro specifiche esigenze tecniche e aziendali.

Ecco sei casi d'uso interessanti che dimostrano come l'adozione dell'hybrid cloud offra vantaggi aziendali significativi.

1. Trasformazione digitale

Per quanto riguarda la trasformazione digitale, un ambiente hybrid cloud offre diversi modi per modernizzare l'infrastruttura IT specifica per ogni workload. Diamo un'occhiata a un paio di scenari.

Durante la pandemia di COVID-19 si è verificato un recente aumento delle richieste di cloud computing. Le aziende avevano bisogno di modernizzare la propria infrastruttura IT e creare operazioni aziendali più resilienti per gestire le interruzioni della supply chain, consentire il lavoro a distanza e ottimizzare il servizio di e-commerce, e si sono rivolte all'hybrid cloud per soddisfare queste esigenze improvvise.

In relazione al lavoro da remoto, una soluzione di cloud ibrido consente alle organizzazioni di migrare i dati sensibili sui propri server on-premise privati, rendendo al contempo le applicazioni e i servizi chiave sul cloud pubblico accessibili a qualsiasi dipendente, ovunque. Ciò crea la flessibilità, la sicurezza e la disponibilità necessarie ai dipendenti per ottenere un accesso sicuro alle risorse aziendali e condividere strumenti come le piattaforme di gestione del lavoro per collaborare all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

Le istituzioni finanziarie fanno parte di un settore fortemente regolamentato che si affida ancora in parte a sistemi legacy (ad esempio, piattaforme basate su mainframe) per gestire grandi quantità di dati sensibili. Una soluzione di cloud ibrido offre alle banche un modo alternativo e flessibile per isolare questi dati, ospitando le applicazioni su cloud pubblici conformi per il settore e archiviando le informazioni sensibili on-premise nel proprio cloud privato. Il cloud ibrido consente inoltre alle metodologie DevOps di costruire rapidamente soluzioni personalizzate sulle applicazioni software che snelliscono le operazioni bancarie e offrono migliori esperienze ai clienti (come applicazioni bancarie mobili veloci e sicure).

2. Disaster recovery (DR)

Disaster recovery (DR) implica tecnologie IT e best practice progettate per prevenire o ridurre al minimo la perdita di dati e l'interruzione delle attività derivanti da eventi catastrofici. I potenziali disastri includono guasti alle apparecchiature, disastri naturali, interruzioni di corrente, attacchi informatici, emergenze civili o attacchi militari. Una strategia di DR è comunemente considerata come obbligatoria per molti workload nella maggior parte delle organizzazioni.

Una strategia hybrid cloud include spesso un piano di disaster recovery basato sul cloud. Un piano di questo tipo prevede l'alloggiamento di sistemi e dati in un cloud privato e il backup di tale infrastruttura su un cloud pubblico. Se si verifica un disastro, l'organizzazione può spostare rapidamente e senza problemi i workload nel cloud pubblico con un'interruzione minima e continuare a eseguire le applicazioni aziendali.

Molti dei provider di cloud odierni offrono servizi di cloud management, come Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS). Questo servizio consente alle organizzazioni di eseguire il backup dei dati e dell'infrastruttura IT e di ospitarli sull'infrastruttura di un provider di cloud di terze parti. In caso di catastrofe, il provider di cloud può implementare e orchestrare il piano di DR dell'azienda per garantire la continuità aziendale.

3. Sviluppo e test (sviluppo/test)

Un ambiente di hybrid cloud offre chiari vantaggi per lo sviluppo e il test delle applicazioni, in quanto non è necessario acquistare e configurare hardware fisico on-premise. I team DevOps utilizzano spesso piattaforme cloud pubbliche e altri servizi, come il cloud storage, per ospitare progetti di sviluppo. Rispetto a lanciare un ambiente di test in un cloud privato, un approccio di sviluppo/test in un cloud pubblico offre risparmi sui costi, flessibilità e un time-to-market più rapido. Una volta che un team ha sviluppato un'applicazione nel cloud pubblico, potrebbe decidere di migrarla verso un ambiente di cloud privato, in base alle esigenze aziendali o per ragioni di sicurezza.

La creazione e il test in un ambiente cloud pubblico aiutano anche a far progredire la strategia complessiva di modernizzazione delle applicazioni di un'organizzazione, aiutando a sviluppare e testare l'architettura dei microservizi progettata per applicazioni legacy monolitiche.

4. Cloud bursting

Molte aziende hanno a che fare con workload dinamici soggetti a rapidi picchi nella domanda di risorse (ad esempio, un sito di e-commerce durante i saldi natalizi). È qui che entra in gioco il cloud bursting, una tecnica di distribuzione dell'hybrid cloud. Un cloud burst è una configurazione tra un cloud privato e un cloud pubblico che utilizza il bilanciamento del carico per reindirizzare l'overflow del traffico. Quando un cloud privato ha raggiunto il 100% della capacità, i workload esterni che altrimenti sovraccaricherebbero i server privati di un'organizzazione vengono indirizzati a servizi cloud esterni di terze parti.

Oltre a evitare l'interruzione delle applicazioni aziendali durante improvvisi picchi di workload, il cloud bursting può liberare risorse locali per altre applicazioni e ridurre le spese in conto capitale legate ai costi dell'infrastruttura on-premise.

5. Edge computing

L'edge computing è un framework di calcolo distribuito che posiziona i workload dei computer il più vicino possibile alle fonti di dati (ad esempio, i dispositivi IoT). L'edge computing si presta a numerose applicazioni aziendali, dalla manutenzione predittiva in fabbrica al monitoraggio dei pazienti in ospedale.

L'edge computing è diventato una parte fondamentale dell'architettura del hybrid cloud, soprattutto perché gli endpoint, le applicazioni e i dati diventano più distribuiti. L'edge computing, e l'edge computing mobile su reti 5G, mantiene la capacità di calcolo più vicina agli endpoint, con conseguente bassa latenza ed elevata disponibilità di larghezza di banda.

Una moderna strategia hybrid cloud combinata con l'edge computing crea una soluzione end-to-end perfetta che consente la flessibilità di eseguire applicazioni in data center privati o pubblici e all'edge, portando risorse di calcolo agli utenti finali, ai dispositivi IoT, ecc. Nei casi che richiedono il trasferimento di dati a bassa latenza, come gli analytics dei dati nei veicoli a guida autonoma o per insight sui clienti al dettaglio in tempo reale, l'hybrid cloud consente una selezione di servizi infrastrutturali e applicativi all'edge.

6. Hybrid cloud e AI

L'intelligenza artificiale (AI) continua a trasformare il modo in cui funzionano le aziende semplificando i processi, aumentando l'efficienza e riducendo i costi. Sfruttando l'AI, le aziende possono automatizzare le attività per alleggerire il lavoro dei dipendenti, che possono quindi dedicarsi ad altri compiti, ridurre gli errori e migliorare il processo decisionale. Un ambiente di hybrid cloud costituisce una base fondamentale per le funzionalità AI, inclusa l'AI generativa, che è diventata una priorità assoluta per le aziende di tutto il mondo.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) associati all'AI generativa richiedono un'enorme potenza di calcolo per elaborare grandi volumi di dati in un ambiente che supporti sicurezza e rapida scalabilità. Un'architettura cloud ibrida consente alle aziende di scalare le risorse di elaborazione su richiesta e di allocare le risorse durante i periodi di picco.

La privacy dei dati, la sicurezza dei dati e le minacce informatiche sono le principali preoccupazioni dell'AI generativa e degli LLM. Un ambiente di hybrid cloud offre alle aziende la flessibilità di archiviare ed elaborare i dati sensibili a livello locale in un ambiente cloud privato, salvaguardando così le informazioni dalle minacce esterne e garantendo il rispetto degli standard normativi.