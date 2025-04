La business intelligence generativa, chiamata anche "BI generativa" o "gen BI" è la pratica che consiste nell'applicare l'AI generativa ai processi di business generative. Gli strumenti di BI generativa possono automatizzare e semplificare le attività chiave di analisi dei dati, come l'individuazione di modelli e la creazione di visualizzazioni.

La business intelligence o BI, si riferisce a una serie di processi per l'analisi dei dati aziendali per informare le decisioni aziendali. I workflow e gli strumenti di BI tradizionali sono altamente manuali, richiedendo tempo e competenze tecniche significativi per trasformare i dati non elaborati in insight attuabili. Gli stakeholder privi di background nella data science spesso non sono in grado di sfruttare appieno le tecniche di BI.

La BI generativa consente a più persone di partecipare all'analytics. In genere basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), gli strumenti di BI generativa funzionano in modo molto simile ad altri strumenti di AI generativa comuni, come ChatGPT o Microsoft Copilot. Gli utenti inseriscono istruzioni in linguaggio naturale e lo strumento risponde di conseguenza.

A differenza della BI tradizionale, gli utenti non devono imparare linguaggi di programmazione speciali, eseguire calcoli manuali o creare grafici da zero. Possono chiedere allo strumento di BI generativa, in un linguaggio semplice, di condurre analytics avanzate e creare report per loro.

In questo modo, la BI generativa consente l'analytics self-service per gli utenti di tutta l'Organizzazione, indipendentemente dal set di competenze. L'analytics self-service, a sua volta, aiuta le organizzazioni a prendere più decisioni basate sui dati.

La BI generativa è una categoria di tecnologia relativamente nuova. Secondo un sondaggio, solo il 3% delle organizzazioni dichiara di aver implementato la BI generativa in un "pieno utilizzo operativo". Tuttavia, più della metà delle organizzazioni dichiara di essere in varie fasi dell'esplorazione della BI generativa.1 Si prevede che i tassi di adozione aumenteranno man mano che gli strumenti di BI generativa diventeranno più raffinati e più facilmente disponibili.