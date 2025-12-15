Cos'è la sicurezza dei data center?

La sicurezza dei data center si riferisce a pratiche, politiche e tecnologie per proteggere i data center e le informazioni sensibili al loro interno. La sicurezza dei data center comporta misure fisiche, come agenti di sicurezza e sistemi di sorveglianza, e protezioni basate sull'IT, come controlli di accesso e software di rilevamento malware.
L'obiettivo di fondo della sicurezza dei data center è quello di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati memorizzati, al fine di mantenere la privacy dei dati ed evitare l'interruzione dell'attività.
Le minacce contro i data center possono includere attacchi dolosi intenzionali, disastri naturali e incidenti involontari o comunque accidentali. Pertanto, una strategia di sicurezza completa per i data center copre tutti gli aspetti della struttura, compresi l'hardware di rete, i sistemi di alimentazione, i server e l'edificio fisico stesso.
Le persone e le aziende generano e utilizzano un'enorme quantità di dati che cresce esponenzialmente ogni giorno, soprattutto con l'avvento di tecnologie incentrate sui dati come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML).
I data center possono ospitare una vasta gamma di informazioni preziose o semplicemente private: dalle informazioni personali sensibili come conti bancari e informazioni sanitarie, alla proprietà intellettuale (IP) aziendale riservata, ai segreti di stato di alto livello persino a messaggi di testo ed e-mail. Sfortunatamente, questo fatto rende i data center un bersaglio allettante per i criminali informatici e punti vulnerabili a possibili guasti che devono essere protetti.
In caso di interruzione del data center, le operazioni aziendali critiche, le applicazioni e i servizi possono subire interruzioni, con conseguenti perdite finanziarie che aumentano con ogni minuto di tempo di inattività. Peggio ancora, un data center non operativo può portare a situazioni pericolose per servizi critici come sanità, servizi di pubblica utilità, trasporti e infrastrutture.
Anche se eventi come incendi e inondazioni possono certamente causare tempi di inattività e perdita di dati, le minacce più grandi per i data center sono gli attacchi mirati. Le minacce interne coinvolgono persone che usano impropriamente i loro privilegi di accesso per abusare dei dati aziendali, mentre le minacce esterne possono irrompere nei sistemi e provocare il caos.
I data center possono contenere centinaia di migliaia di server fisici e virtuali, ognuno dei quali è un potenziale bersaglio per gli hacker e richiede politiche di sicurezza personalizzate.
La natura critica della sicurezza dei data center può essere compresa in termini di quattro pilastri chiave:
I data center memorizzano asset digitali preziosi, dall'IP aziendale ai dati delle carte di credito dei clienti. Gli hacker e altri criminali informatici vorrebbero mettere le mani su queste informazioni, che possono essere riscattate dai proprietari originali o sfruttate in altro modo per guadagno personale.
I backup e la ridondanza dei dati contribuiscono a garantire che i dati più importanti non vengano mai persi completamente o resi inaccessibili, anche in caso di interruzioni parziali o totali.
Allo stesso modo, la sicurezza del data center contribuisce a garantire la continuità aziendale anche nei periodi di maggiore stress. I data center sicuri possono fornire un accesso ai dati rapido e fluido per mantenere operativa l'attività ed evitare chiusure durante le operazioni quotidiane e anche in caso di determinati attacchi informatici localizzati o disastri naturali.
Se, ad esempio, una filiale bancaria a New York subisce allagamenti che distruggono server e dati locali in loco, quei dati possono essere ripristinati da backup archiviati in un data center sicuro e esterno situato a chilometri di distanza dall'incidente.
La sicurezza dei data center gioca un ruolo fondamentale anche nel mantenimento della conformità normativa. Regolamenti come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e il California Consumer Privacy Act (CCPA) regolano come aziende e organizzazioni possano raccogliere e gestire dati sensibili. Queste leggi impongono linee guida rigorose e, in alcuni casi, sanzioni pesanti, per garantire la protezione dei dati dei clienti. Se si verifica una violazione di sicurezza, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili per la cattiva gestione dei dati.
Da incendi e inondazioni a intrusi fisici e aggressori remoti, i data center devono essere preparati a far fronte a varie sfide e minacce.
Sebbene il costo specifico dei tempi di inattività aziendali o dei rapporti con i consumatori danneggiati possa essere difficile da calcolare, il Report Cost of a Data Breach di IBM del 2025 presenta alcune stime. Il costo medio di una violazione a livello globale è di 4,44 milioni di dollari, mentre negli Stati Uniti è di 10,4 milioni di dollari.
Alcune delle principali sfide e minacce che devono affrontare i data center includono:
I data center devono proteggere i propri sistemi dalle persone che cercano di ottenere accessi non autorizzati, fisicamente o virtualmente. I data center sono obiettivi noti per i criminali informatici, i malintenzionati e persino i terroristi che potrebbero rubare, riscattare o distruggere i dati critici al loro interno.
Mentre un hacker potrebbe prendere di mira informazioni finanziarie come numeri di carta di credito e password bancarie, i nemici di stato potrebbero puntare a dati ancora più pericolosi, come segreti di stato o documenti di difesa top-secret. I criminali informatici potrebbero prendere di mira i data center da remoto o cercare di ottenere accesso locale violando il sito.
Per quanto possa essere negativo per un utente non autorizzato accedere ai dati archiviati all'interno di un data center, sarebbe ancora peggio se quei dati venissero rubati. Il furto di attrezzatura può comportare la sospensione del servizio per un data center e i suoi clienti. Il furto di dati può causare interruzioni aziendali o situazioni peggiori, come estorsione, furto d'identità e altro.
Sebbene gli attacchi intenzionali ai data center rappresentino la minaccia maggiore, anche gli incendi, le inondazioni, le tempeste e altri disastri naturali rappresentano un rischio significativo per i data center. Questi centri ospitano attrezzatura sensibile che richiede grandi quantità di elettricità e genera molto più calore rispetto a un tipico edificio destinato agli uffici.
Le minacce fisiche e i disastri naturali non hanno effetti solo sui dati memorizzati nei data center, ma influenzano l'hardware e l'infrastruttura stessa. Inoltre, se i backup dei dati e i piani di recupero vengono archiviati nella stessa struttura e più server vengono coinvolti durante un incidente anche la continuità aziendale viene minacciata. L'hardware dei data center può essere costoso e lungo da sostituire, e richiede configurazione e calibrazione precise. In caso di incendio, inondazione o altro disastro, un data center colpito potrebbe essere offline per mesi o addirittura anni.
I data center sono costruiti per ospitare grandi reti di risorse informatiche e di archiviazione connesse, inclusi router, switch, server e altro ancora.
Per proteggere questi sistemi, i team di sicurezza dei data center devono essere in grado di identificare e correggere le vulnerabilità prima che rappresentino un problema. Devono inoltre essere in grado di monitorare le misure di sicurezza esistenti e rispondere rapidamente ai problemi che si presentano, come fughe di dati e infezioni da ransomware.
Per difendersi da queste minacce, molti data center rispettano i requisiti di sicurezza dei data center previsti dall'Open Compute Project (OCP). L'OCP è un'organizzazione no-profit impegnata a facilitare e condividere la progettazione e le best practice dei prodotti per data center. Coinvolge oltre 400 aziende, tra cui IBM, Meta, Intel, Nokia, Microsoft, Google, Nvidia, Cisco, Goldman Sachs e altre ancora.
I requisiti di sicurezza dei data center OCP sono:
Per soddisfare requisiti come quelli dell'OCP, le organizzazioni implementano vari strumenti e tecnologie di sicurezza per i data center. Le misure di sicurezza per un data center possono variare a seconda della sua ubicazione, dell'uso previsto e di altri fattori. Tuttavia, la maggior parte dei data center moderni incorpora alcune misure di riferimento per sicurezza e conformità.
Ad esempio, i sistemi di rilevamento delle intrusioni monitorano il traffico di rete per individuare accessi non autorizzati, mentre i sistemi di allarme proteggono le posizioni fisiche. Altri tipi di sicurezza fisica dei data center, come i sistemi di rilevamento e soppressione degli incendi, estendono i controlli difensivi oltre la minaccia dei malintenzionati. Queste misure salvaguardano l'infrastruttura del data center da disastri naturali e altri incidenti che possono causare la perdita di dati.
In generale, la tecnologia di sicurezza del data center può essere suddivisa in tre pilastri principali: sicurezza fisica, sicurezza di rete e cybersecurity.
Le misure di sicurezza fisiche del data center rafforzano la sede reale del data center. Ecco alcuni esempi:
Per natura, i data center devono consentire l'accesso alla rete affinché utenti e organizzazioni possano accedere e recuperare i propri dati. L'accesso alla rete, tuttavia, introduce una vasta gamma di vulnerabilità che devono essere affrontate tramite funzionalità di sicurezza di rete, tra cui:
In aggiunta alle protezioni specifiche della rete, la sicurezza dei data center prevede misure di cybersecurity più generali, quali:
I team addetti alla sicurezza dei data center potrebbero anche implementare una gamma di soluzioni software per la cybersecurity, tra cui:
