Cos'è la sicurezza dei data center?

Le persone e le aziende generano e utilizzano un'enorme quantità di dati che cresce esponenzialmente ogni giorno, soprattutto con l'avvento di tecnologie incentrate sui dati come l'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML).

I data center possono ospitare una vasta gamma di informazioni preziose o semplicemente private: dalle informazioni personali sensibili come conti bancari e informazioni sanitarie, alla proprietà intellettuale (IP) aziendale riservata, ai segreti di stato di alto livello persino a messaggi di testo ed e-mail. Sfortunatamente, questo fatto rende i data center un bersaglio allettante per i criminali informatici e punti vulnerabili a possibili guasti che devono essere protetti.

In caso di interruzione del data center, le operazioni aziendali critiche, le applicazioni e i servizi possono subire interruzioni, con conseguenti perdite finanziarie che aumentano con ogni minuto di tempo di inattività. Peggio ancora, un data center non operativo può portare a situazioni pericolose per servizi critici come sanità, servizi di pubblica utilità, trasporti e infrastrutture.

Anche se eventi come incendi e inondazioni possono certamente causare tempi di inattività e perdita di dati, le minacce più grandi per i data center sono gli attacchi mirati. Le minacce interne coinvolgono persone che usano impropriamente i loro privilegi di accesso per abusare dei dati aziendali, mentre le minacce esterne possono irrompere nei sistemi e provocare il caos.

I data center possono contenere centinaia di migliaia di server fisici e virtuali, ognuno dei quali è un potenziale bersaglio per gli hacker e richiede politiche di sicurezza personalizzate.

La natura critica della sicurezza dei data center può essere compresa in termini di quattro pilastri chiave: