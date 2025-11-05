Cos'è la gestione delle strutture assistita da computer (CAFM)?

I sistemi CAFM aiutano le aziende ad aumentare la sostenibilità operativa e l'efficienza e a prendere decisioni basate sui dati riguardo alla gestione degli asset, alla gestione degli spazi e alle operazioni di manutenzione.

Prima del CAFM, la gestione delle strutture era in gran parte manuale, con i team che si affidavano alla manutenzione reattiva, la pratica di consentire il guasto degli asset fisici prima di ripararli. Negli anni '90 e 2000, con l'ascesa dell'infrastruttura di rete, i sistemi CAFM divennero popolari, in parte anche grazie alla loro dipendenza dalla tecnologia digitale in rapida espansione. Oggi, il software CAFM è diventato fondamentale per gli sforzi di trasformazione digitale, ovvero quelle iniziative strategiche volte a integrare strumenti digitali in ogni aspetto di un'organizzazione.

Sfruttando l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet of Things (IoT), il machine learning (ML) e l'AI generativa (gen AI), i sistemi CAFM sono diventati strumenti complessi e in gran parte autonomi in grado di affrontare compiti sempre più complessi.

I moderni dashboard dei software CAFM offrono alle organizzazioni una visibilità in tempo reale sul consumo energetico degli asset, sul consumo di spazio, sulle condizioni fisiche e altro ancora, aiutando gli stakeholder a prendere decisioni più strategiche e convenienti sui loro asset più preziosi.