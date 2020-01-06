In parole povere, il modello di applicazione a 3 livelli è obsoleto. È stato progettato per lo sviluppo di applicazioni prima della proliferazione del cloud pubblico e delle applicazioni mobili e ha avuto difficoltà ad adattarsi al cloud.

Nel tempo, un'applicazione può diventare troppo grande e complessa per apportare modifiche frequenti. Non solo, ma richiede anche la manutenzione di almeno tre livelli di hardware e software, il che può essere inefficiente per l'azienda.

Il modello di applicazione a 3 livelli è spesso chiamato anche architettura monolitica. Al giorno d'oggi, abbiamo diversi nuovi modelli di architettura e, di seguito, ne esamineremo alcuni che sono ora disponibili nell'era del cloud.