AIOps e MLOps: utilizzare i big data per ITOP "più intelligenti"

Le metodologie AIOps sono fondamentalmente orientate al miglioramento e all'automatizzazione delle operazioni IT. Il loro obiettivo primario è quello di ottimizzare e snellire i workflow di operazioni IT utilizzando l'AI per analizzare e interpretare grandi quantità di dati provenienti da vari sistemi IT. I processi AIOps sfruttano i big data per facilitare l'analytics predittiva, automatizzare risposte e generazioni di insight e, in ultima analisi, ottimizzare le prestazioni degli ambienti IT aziendali.

Al contrario, MLOps si concentra sulla gestione del ciclo di vita dei modelli di ML, includendo tutto, dallo sviluppo e la formazione del modello fino alla distribuzione/implementazione, monitoraggio e manutenzione. MLOps mira a colmare il divario tra i team operativi e quelli addetti alla data science , in modo che possano trasferire in modo affidabile ed efficiente i modelli di ML dagli ambienti di sviluppo a quelli di produzione, mantenendo al contempo elevate prestazioni e accuratezza del modello.