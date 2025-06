“Poiché le organizzazioni sanitarie in tutto il mondo cercano di ridurre i costi e di migliorare l'assistenza ai pazienti a fronte di una carenza di personale qualificato, l'adozione di tecnologie come l'AI e il machine learning è più che mai fondamentale per trasformare il settore. VitalProbe Inc. è lieta di collaborare con IBM watsonx.ai per fornire ai nostri clienti modelli predittivi in grado di identificare i rischi per la salute e di convertire i molti dati sanitari in informazioni fruibili. Ciò consente ai medici di prendere decisioni ponderate e di migliorare gli esiti terapeutici”.

— Billa Bhandari, fondatore di VitalProbe Inc.