Quando e come hai scelto la tua carriera? Hai mai dubitato di aver preso la strada giusta?

"Ho cresciuto quattro figli e li ho guidati nella scelta delle materie a scuola, nella formazione e nella scelta del lavoro. Ogni volta ho osservato le stesse sfide: ricevevano un orientamento minimo a scuola e non c'era un'unica fonte di conoscenza che li aiutasse a esplorare percorsi di carriera che a me personalmente erano sconosciuti", spiega Peter Cayless, fondatore e CEO di Working Eye.

Cayless ha riscontrato che l'orientamento a disposizione degli studenti era troppo generico e arrivava troppo tardi nel processo di selezione delle materie. Gli studenti non hanno avuto modo di esplorare le opzioni in modo indipendente e approfondito nelle prime fasi del percorso. Infatti, gli studi hanno dimostrato che il 96% dei laureati cambia percorso professionale entro i 24 anni e che la metà di tutti i laureati segue un percorso di carriera non correlato al proprio titolo di studio (fonte: New College of the Humanities [link esterno a ibm.com]). In entrambi i casi, la ragione principale addotta è stata che prima di accettare il lavoro avevano una scarsa idea di cosa comportasse realmente. Questo ha portato Cayless a lanciare Working Eye (link esterno a ibm.com), una piattaforma basata sull'AI per la scoperta delle carriere che mira a ispirare le persone aiutandole a scoprire se stesse e tutte le possibilità di carriera più adatte a loro.

La piattaforma per la scoperta delle carriere di Working Eye (link esterno a ibm.com) è progettata come un coach digitale che facilita il processo di esplorazione delle carriere degli studenti. L'assistente pone allo studente domande in linguaggio naturale e poi lo guida in un processo di esplorazione molto particolare che lo aiuta a identificare un potenziale percorso professionale adatto alle sue specifiche esigenze, punti di forza e priorità. Mentre l'assistente guida lo studente attraverso questo processo di dialogo, presenta vari contenuti scritti e video che lo aiutano a comprendere meglio la carriera più adatta a lui e gli mostrano come iniziare il percorso. Tutto questo è alimentato dalla tecnologia IBM. "IBM watsonx Assistant è la spina dorsale della chat tra l'utente e la piattaforma, mentre IBM Watson Discovery è la spina dorsale della ricerca del materiale giusto, che viene raccolto per lo studente", afferma Alan Joenn, Chief Operating Officer di Working Eye. La fonte primaria di dati della piattaforma è un sito web del governo chiamato National Career Service Database, oltre ai contenuti video creati dal team di Working Eye.

Durante la fase iniziale di sperimentazione della piattaforma, il team di Working Eye ha testato il coach digitale con circa 1.500 studenti, genitori e insegnanti. La piattaforma ha ricevuto un indice di gradimento del 100% nei panel scolastici e un'adesione del 48% da parte dei genitori. "Ci piace definire Working Eye come un supporto utile per tutta la vita lavorativa. È un bellissimo esempio di come l'AI possa funzionare per scopi positivi. L'AI non necessariamente prenderà il tuo posto. Ha il potenziale per aiutare a trovare il lavoro che si desidera", aggiunge Cayless.