In tutto il mondo, la domanda di sviluppatori software è in crescita. Infatti, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti d'America prevede che le opportunità di lavoro per gli sviluppatori software cresceranno del 25% entro il 2031. Allo stesso tempo, stima che la carenza globale di ingegneri software potrebbe raggiungere gli 85,2 milioni entro il 2030. Questo squilibrio tra la domanda e l'offerta di sviluppatori software continuerà ad aumentare nel tempo se non viene affrontato il problema.

"Per essere proattivi nell'aiutare i nostri clienti ad affrontare questa tendenza, abbiamo iniziato a esplorare la programmazione in coppie abilitata all'AI generativa," spiega Gerry Leitão, Partner e Global Hybrid Cloud Automation Leader per IBM Consulting. "Nei nostri primi test, abbiamo visto in prima persona che l'AI generativa può avere funzione di moltiplicatore di forze per gli sviluppatori. C'è così tanto codice legacy che deve essere rifattorizzato e modernizzato, per non parlare poi del nuovo codice in fase di sviluppo. L'AI generativa ha un ruolo importante da svolgere nel bilanciare queste priorità," afferma Leitão. Infatti, Gartner stima che "entro il 2025, l'80% del ciclo di vita dello sviluppo dei prodotti utilizzerà la generazione di codici utilizzando l'AI generativa, con sviluppatori che agiscono come validatori e organizzatori di componenti e integrazioni back-end e front-end."*

"Abbiamo iniziato la nostra missione di aiutare i clienti ad aumentare la produttività degli sviluppatori utilizzando l'AI generativa riunendo IBM Research, IBM Technology e Red Hat. Esistono tanti possibili casi d'uso da esplorare. Abbiamo scelto di iniziare con Ansible," osserva Leitão. La piattaforma di automazione Ansible è la piattaforma di automazione IT leader del settore che aiuta migliaia di aziende in tutto il mondo a eliminare la complessità dai propri ambienti IT e ad automatizzare le operazioni IT.

"Ci siamo chiesti: "Come possiamo contribuire a ridurre la curva di apprendimento di Ansible e ad amplificare l'impatto di ogni individuo che sviluppa l'automazione di Ansible?", spiega Leitão. Ciò ha portato all'anteprima tecnica di IBM® watsonx Code Assistant per Red Hat Ansible Lightspeed.

