In collaborazione con i team IBM Client Engineering e Technical Sales della Repubblica Ceca, AddAI ha realizzato un assistente AI per un cliente del settore bancario che ha poi sperimentato. L'assistente ha utilizzato la metodologia RAG (retrieval-augmented generation), abbinata a watsonx.ai, per fornire risposte pertinenti e precise in lingua ceca alle domande più frequenti (FAQ) su argomenti che vanno dall'accesso al conto ai pagamenti, ai prezzi e ai servizi del conto. Grazie a un intenso lavoro di ottimizzazione, il team di implementazione ha garantito che le risposte generate dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) soddisfacessero un elevato standard di accuratezza e fluidità linguistica. Per ottimizzare l'esperienza degli utenti finali, il team ha integrato watsonx.ai con watsonx Assistant ed è stato in grado di fornire risposte istantanee su un front-end di facile utilizzo.

"Utilizziamo watsonx.ai per accedere a modelli linguistici di grandi dimensioni selezionati open source, come Llama 2, per migliorare e contestualizzare le informazioni contenute nei nostri database e presentarle al cliente finale attraverso il chatbot watsonx Assistant in modo accurato e colloquiale. Nel nostro caso, watsonx.ai genera le risposte alle domande degli utenti tramite RAG", spiega Klaudia Miezgova, sviluppatrice di watsonx presso AddAI.Life.

Inoltre, Add.AI ha incluso IBM Watson Discovery in questo progetto pilota per il suo cliente bancario. Il team ha utilizzato documenti bancari pubblicamente disponibili come contratti, termini e condizioni e listini prezzi e ha messo a punto Watson Discovery per comprendere domande ed espressioni specifiche del dominio. "Siamo stati in grado di ottenere risposte molto accurate, compresi i frammenti del documento utilizzato come riferimento o base della risposta. Ciò è avvenuto automaticamente, senza la necessità di costruire e impostare manualmente il dialogo", osserva Chromy.