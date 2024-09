L'AI generativa è promettente per le organizzazioni che cercano di affrontare la duplice sfida rappresentata dalle crescenti richieste dei clienti e dai costi operativi. Aiuta a sviluppare gli aspetti migliori del servizio clienti, come la reattività, l'empatia, la conoscenza e la personalizzazione, che si tratti di un solo agente o di centinaia. Grazie alla capacità di comprendere richieste complesse e generare risposte colloquiali, l'AI rende possibili esperienze self-service scorrevoli, contact center più intelligenti e CSR più felici. Il tutto al servizio di un'esperienza migliore.



IBM da oltre un decennio aiuta i clienti a utilizzare un'AI affidabile in questo settore. Grazie ai servizi di trasformazione end-to-end di IBM Consulting e a IBM watsonx Assistant basato sull'AI, IBM aiuta a potenziare l'AI conversazionale, migliorare l'esperienza degli agenti e ottimizzare le operazioni e i dati dei call center.