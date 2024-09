A tal fine, ENN ha scelto di costruire sulle proprie basi IBM RPA esistenti, incorporando le funzionalità di AI dell'offerta di IBM Cloud Pak® for Business Automation combinata con IBM watsonx Assistant e le soluzioni IBM Watson Discovery, entrambe eseguite sulla piattaforma IBM Cloud Pak for Data. Questa piattaforma unica fornisce a ENN una base per soluzioni future, nonché la capacità di consolidare, rendere operativi e governare i dati di tutte le sue operazioni, riducendo i costi ed eliminando i silos di dati.

La scelta era ben fondata: il software IBM Watsonx Assistant è stato nominato leader nell'elaborazione conversazionale dalla società di analisi Forrester nel 2018 e la soluzione IBM Watson Discovery ha ottenuto il premio "Best Innovation in Natural Language Processing (NLP)" agli Alconics Enterprise AI Awards nel 2019. Inoltre, IBM Cloud Pak for Automation offre la comodità di tecnologie di automazione pre-integrate e strumenti low-code, in modo che i clienti possano progettare, creare ed eseguire applicazioni e servizi automatizzati in modo rapido e scalabile.

Con la tecnologia IBM Watson che fornisce il "cervello" dell'AI, gli assistenti virtuali aggiornati di ENN sono in grado di interrogare gli utenti sulle loro intenzioni, per poi passare queste informazioni alle "due mani" dell'automazione di IBM RPA per eseguire le azioni appropriate.

L'uso di questi assistenti virtuali intelligenti si estende ora alle funzioni self-service per dipendenti e clienti. L'assistente IT per desktop services AI lanciato all'inizio della pandemia continua ad applicare le soluzioni IBM watsonx Assistant e IBM RPA per interrogare e assistere i dipendenti nelle loro richieste IT.

Per le questioni finanziarie, un assistente AI, anch'esso basato sulla tecnologia IBM watsonx Assistant, supporta le complesse conversazioni e interazioni a più cicli tra diversi team aziendali e finanziari interni e il Financial Sharing Center, accorciando i cicli di comunicazione e concedendo l'accesso ai dati finanziari in base all'autorizzazione e alle esigenze aziendali.

Gli assistenti AI orientati al cliente forniscono servizi aziendali e IT ai clienti. I clienti possono ottenere risposte alle loro domande, ad esempio in merito allo stato di pagamento di una bolletta, in modo semplice e veloce, migliorando l'esperienza del cliente e riducendo i costi operativi.

Un assistente AI per i dipendenti fornisce ai 50.000 dipendenti di ENN l'accesso alle informazioni contenute in centinaia di sistemi di business. I dipendenti possono ottenere aggiornamenti sullo stato dei processi interni, come i rapporti spese, senza dover accedere ai singoli sistemi interni o eseguire query manuali. Utilizzando la soluzione IBM Watson Discovery, l'assistente virtuale può effettuare ricerche intelligenti nei database aziendali e di conoscenza per aiutare il personale del servizio clienti a rispondere alle domande complesse dei clienti.

Inoltre, un assistente "esperto", anch'esso basato sulla tecnologia IBM Watson Discovery, analizza grandi volumi di dati non strutturati e strutturati, come quelli presenti nei manuali di produzione, nei file di sviluppo e nelle guide utente interne, per fornire ai dipendenti un facile accesso a informazioni precedentemente non disponibili o accessibili solo attraverso una formazione o ricerche molto dispendiose in termini di tempo.