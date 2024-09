MJZ ha collaborato con IBM® Client Engineering e IBM® iX, un'esperienza di progettazione all'interno di IBM® Consulting, per scoprire come affrontare le sfide legate all'editoria. IBM iX ha incorporato la propria esperienza nella progettazione di contenuti e nell'esperienza utente. Insieme, hanno utilizzato IBM watsonx.ai™, lo studio di IBM per l'intelligenza artificiale generativa (gen AI) e l'apprendimento automatico, per aiutare ad analizzare i workflow editoriali di MJZ, co-creare wireframe e rappresentare la prima visione di un assistente editoriale prima che iniziasse la realizzazione tecnica. Mini, l'assistente editoriale, copre la generazione di idee e condivide l'ispirazione. Mini aiuta anche i redattori a semplificare i testi e ad adattarli a un gruppo target selezionato. Il prototipo mostra come l'AI generativa supporti e aumenti il workflow editoriale in varie fasi.