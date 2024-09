CWPW desiderava un assistente digitale di livello enterprise che rispondesse alle domande dei visitatori del sito web come un agente dell'help desk umano, non un tipico chatbot basato su regole. Alda Ai, un concierge digitale conversazionale e basato su AI di INATIGO, si adattava perfettamente alle sue esigenze. Alda Ai utilizza la tecnologia IBM watsonx Assistant per comprendere le domande poste in linguaggio naturale. La soluzione di livello enterprise è progettata per la sicurezza e la scalabilità perché viene eseguita su IBM Cloud.

"Abbiamo fatto le nostre ricerche di base. Sapevamo che IBM Watson era il leader nel campo dei conversational AI chatbots", afferma Elemi. "Sapevamo anche che, poiché la soluzione INATIGO è di livello aziendale, la sicurezza sarebbe stata garantita e avrebbe gestito molto bene la privacy dei dati, che era importante per noi come società finanziaria."

Utilizzando Alda Ai di INATIGO, CWPW ha ottenuto una soluzione chiavi in mano con tutte le funzioni integrate di sicurezza, privacy e scalabilità offerte da IBM watsonx Assistant e IBM Cloud. In particolare, l'assistente Alda Ai è esperto di servizio clienti in ambito finanziario e di alfabetizzazione finanziaria grazie all'ampia esperienza di INATIGO nei settori finanziario e tecnologico.

"Era molto importante che, se volevamo creare un precedente nell'introduzione di questo tipo di tecnologia nella nostra azienda, dovevamo essere sicuri che questo sarebbe stato uno dei migliori assistenti AI nel settore", dice Ashlea. "Perché in base alla nostra esperienza, gli altri assistenti non sono molto bravi."

Utilizzando la soluzione INATIGO con tecnologia IBM Watson, CWPW ha creato un modo efficiente per coinvolgere il maggior numero possibile di persone dal momento in cui raggiungono il sito web dell'azienda. L'assistente digitale è stato il primo nel suo genere nel settore della gestione patrimoniale, in grado di fornire risposte dettagliate alle domande sui prodotti e servizi della società, di guidare gli utenti alle pagine giuste e di suggerire loro di iscriversi a un webinar o a una consulenza personale.

"Volevamo che questa esperienza fosse come se qualcuno venisse nel nostro vero ufficio e avesse la possibilità di parlare con noi", spiega Elemi. In una visita di persona, un potenziale cliente potrebbe conoscere l'azienda e i suoi valori. "Queste visite sono tipicamente interattive. Non si tratta solo di portare qualcuno in ufficio. Possono porre le loro domande ed esprimere ciò che è importante per loro, perché è importante e così via. E tutto ciò è stato davvero inserito nell'assistente, il che è difficile da fare."

INATIGO ha implementato la soluzione in sole tre settimane. L'azienda ha offerto l'assistente Alda Ai come servizio a CWPW. INATIGO continua ad aggiungere valore aggiornando i contenuti e continuando ad addestrare l'assistente man mano che apprende. Ha inoltre fornito rapporti sulle prestazioni a CWPW. Alda Ai è disponibile anche come sistema automatico di risposta vocale (IVR).

Sebbene INATIGO collabori con IBM da meno di due anni, è stata rapidamente accettata nel prestigioso programma With Watson. L'azienda è passata dal programma starter al programma Embedded Solution Agreement (ESA) in soli 12 mesi grazie alle sue soluzioni già mature e implementabili, come Alda Ai.