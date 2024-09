Il team delle piattaforme di cloud ibrido all'interno dell'organizzazione IBM Chief Information Officer (CIO) è responsabile della fornitura, protezione e modernizzazione di un ambiente IT immenso e diversificato che alimenta le applicazioni utilizzate ogni giorno da centinaia di migliaia di utenti IBM. "Abbiamo un vasto ambito di responsabilità per l'infrastruttura applicativa business-critical. Prendiamo, ad esempio, le nostre applicazioni di produzione o vendita. Se diminuiscono, l’attività di IBM si ferma. Sono questi i tipi di applicazioni che il nostro team supporta," spiega Bob Epstein, Leader, IBM CIO Hybrid Cloud Platforms.

La missione del team non è solo quella di mantenere operativa l'azienda. La missione è accelerare la business transformation in IBM. "Il nostro lavoro per ottimizzare l'infrastruttura IBM è essenzialmente la pietra angolare che consente a tutti gli altri di operare rapidamente e innovare nel proprio ruolo," aggiunge Melissa Santisteban, CIO Strategy Lead di IBM. Il team è sempre alla ricerca di nuovi modi per semplificare e automatizzare le attività di manutenzione IT, tediose, ripetitive ma necessarie per l'intero settore IT. Il team cerca di eliminare il lavoro faticoso e di dare agli sviluppatori il tempo necessario per contribuire alle iniziative per la trasformazione.



Ecco perché il team si affida a tecnologie leader del settore come Red Hat® Ansible® Automation e perché, quando è iniziata l'anteprima tecnica di IBM® watsonx™ Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed, si è offerto volontariamente per testare la soluzione.