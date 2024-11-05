Conformità IBM® Cloud: SOC 2

Un report SOC 2 può essere fornito per i servizi IBM che hanno implementato controlli in conformità con i principi selezionati per i servizi trust. Il report SOC 2 dimostra che IBM ha progettato controlli per i principi del servizio trust selezionati in modo appropriato e che i controlli hanno funzionato efficacemente per il periodo di riferimento.

I servizi elencati di seguito hanno un report SOC 1 di Tipo 2 disponibile, che rappresenta un periodo di tempo durante il quale sono stati valutati i controlli. Poiché tali report rappresentano un periodo di valutazione passato, una lettera ponte può accompagnare un report SOC 2 di Tipo 2, in cui IBM attesta la continuità delle prestazioni del controllo del servizio dall'ultimo periodo di rilevazione concluso.

Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità SOC 2 di Tipo 2. I servizi sottostanti emettono report SOC 2 di Tipo 2 almeno una volta all'anno.

Visualizza la descrizione del sistema di infrastruttura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)