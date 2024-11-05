Conformità IBM® Cloud: SOC 2

I report SOC (Service Organization Control) sono report indipendenti di terze parti emessi da valutatori certificati dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), affrontano i rischi associati a un servizio esterno. L'AICPA ha stabilito i criteri dei servizi trust (TSC) per la sicurezza, la disponibilità, l'integrità dell'elaborazione, la confidenzialità e la privacy, rispetto ai quali le organizzazioni di servizi possono essere valutate.
Un report SOC 2 valuta i controlli interni che un'organizzazione ha messo in atto per proteggere i dati di proprietà del cliente e fornisce dettagli sulla natura di tali controlli interni.
Report e altra documentazione
Contatta un rappresentante IBM per richiedere i report SOC 2 del cloud pubblico IBM® (infrastruttura, VPC e PaaS).
Un report SOC 2 può essere fornito per i servizi IBM che hanno implementato controlli in conformità con i principi selezionati per i servizi trust. Il report SOC 2 dimostra che IBM ha progettato controlli per i principi del servizio trust selezionati in modo appropriato e che i controlli hanno funzionato efficacemente per il periodo di riferimento.
I servizi elencati di seguito hanno un report SOC 1 di Tipo 2 disponibile, che rappresenta un periodo di tempo durante il quale sono stati valutati i controlli. Poiché tali report rappresentano un periodo di valutazione passato, una lettera ponte può accompagnare un report SOC 2 di Tipo 2, in cui IBM attesta la continuità delle prestazioni del controllo del servizio dall'ultimo periodo di rilevazione concluso.
Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità SOC 2 di Tipo 2. I servizi sottostanti emettono report SOC 2 di Tipo 2 almeno una volta all'anno.
Visualizza la descrizione del sistema di infrastruttura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.