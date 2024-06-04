Un report SOC 1 può essere fornito per i servizi IBM che hanno implementato controlli in conformità con i principi selezionati per i servizi trust. Il report SOC dimostra che IBM ha progettato in modo appropriato i propri controlli per i principi del servizio trust selezionati e che i controlli hanno funzionato efficacemente per il periodo di riferimento.

I servizi elencati di seguito hanno un report SOC 1 di Tipo 2 disponibile, che rappresenta un periodo di tempo durante il quale sono stati valutati i controlli. Poiché tali report rappresentano un periodo di valutazione passato, una lettera ponte può accompagnare un report SOC 1 di Tipo 2, in cui IBM attesta il controllo del servizio e la continuità delle prestazioni dall'ultimo periodo di rilevazione concluso.

Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità SOC 1 di Tipo 2. I servizi sottostanti emettono report SOC 1 di Tipo 2 almeno una volta all'anno.

Visualizza la descrizione del sistema di infrastruttura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)