IBM Cloud Block Storage

IBM Cloud ® Block Storage for VPC è una soluzione di data storage ad alte prestazioni basato su hypervisor, pensata per le istanze dei server virtuali. Block Storage for VPC offre una capacità variabile va 10 GB a 16.000 GB su tutti i profili disponibili. Consente incrementi di volume della capacità in GB, oltre che il tuning IOPS per un volume associato a un'istanza.