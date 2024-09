Rendendo più facile per i visitatori del sito trovare da soli le informazioni e le specifiche dei prodotti, Ilmas ha ottenuto una riduzione del 20% delle telefonate al personale relative ai prodotti. Infatti, dal rilancio del sito, i visitatori hanno scaricato più di 20.000 schede tecniche e condotto 25.000 ricerche di prodotti. E questa autonomia offre un notevole risparmio di tempo per i product manager dell'organizzazione, consentendo a Ilmas di far risparmiare tempo a 12 FTE soltanto nel 2020.

Il nuovo ambiente web offre anche un layout più attraente, garantendo un aumento del 23% nelle visite complessive al sito e un aumento del 20% nella fidelizzazione degli utenti.

"È stato un progetto di successo", aggiunge Scordamaglia, "che non solo ha aumentato la fiducia e l'interesse dei nostri clienti, ma ha anche ridotto notevolmente i costi di gestione lungo tutta la supply chain. La documentazione tecnica viene aggiornata automaticamente in tempo reale non appena apportiamo una modifica al database dei prodotti. E il solo configuratore intelligente ha permesso di offrire strumenti innovativi e utili ai nostri clienti, assicurandoci un vantaggio sulla concorrenza».

Oltre al successo della nuova presenza sul web, Ilmas è soddisfatta anche della scelta di Plurimedia. Come spiega Scordamaglia: “Plurimedia ci ha accompagnato lungo tutto questo percorso, fornendoci qualcosa di più della semplice conoscenza. Ha anche fornito esperienza e consigli utili che ci hanno permesso di realizzare appieno la nostra visione.”

Naturalmente anche la tecnologia IBM si è rivelata utile per trasformare questo progetto in realtà. "Siamo diventati effettivamente un business partner IBM nel corso di questo progetto", aggiunge Galotti. "IBM ha un posizionamento così forte quando si tratta di cloud, e IBM Cloud è considerato sicuro e protetto, il che è fondamentale per portare questa tecnologia alle aziende italiane."