Ottieni un Cloud Object Storage prevedibile e a basso costo per workload attivi con il piano One-Rate

1La tariffa si applica alle regioni del Nord America e dell'Europa (le tariffe del Sud America e AP sono pubblicate nella tabella dei Prezzi)

2L'uscita è gratuita fino al 100% della capacità di storage/mese (si applica una tariffa di eccedenza di 0,05 USD/GB/mese quando l'utilizzo dell'uscita è superiore alla capacità di storage)

3 Operazioni di classe A (PUT, COPY, LIST) sono gratuite fino a 1.000 × GB memorizzati (tasso di eccedenza di 0,005 USD/1.000 operazioni quando l'utilizzo è maggiore della capacità di storage)

4 Operazioni di classe B (GET, HEAD) sono gratuite fino a 5.000 × GB memorizzati (tassi di eccedenza di 0,004 USD/10.000 operazioni quando l'utilizzo è superiore alla capacità di storage)

Più memorizzi, più risparmi: la tua tariffa mensile (USD/GB) diminuisce man mano che il volume cresce. Le quote per le operazioni di uscita e API si ridimensioneranno automaticamente con la sua capacità di storage.