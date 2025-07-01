Ottieni un Cloud Object Storage prevedibile e a basso costo per workload attivi con il piano One-Rate

1 luglio 2025

 

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Con l'aumento dei volumi di dati aziendali e i carichi di lavoro che diventano sempre più dinamici, le Organizzazioni devono affrontare una sfida crescente nella gestione dei costi di storage nel cloud. Molte aziende, ISV e partner creano soluzioni su Cloud Object Storage per servire grandi volumi di dati degli utenti finali attraverso servizi a prezzo fisso come piattaforme di produzione video, sistemi di distribuzione di contenuti multimediali, grandi workload di AI/Apprendimento automatico (ML) e analytics. Per i clienti che memorizzano dati ad alta attività e che trasferiscono dati su endpoint pubblici, la prevedibilità dei costi è essenziale.

I principali provider di cloud oggi addebitano ancora separatamente l'archiviazione, l'accesso ai dati e l'uscita sulla rete pubblica. Questo modello frammentario crea costi imprevedibili, soprattutto per i workload con un'elevata attività di dati. Per workload ad alta attività che utilizzano endpoint pubblici, i clienti spesso devono affrontare commissioni di uscita fino a 0,09 USD/GB, addebiti API per operazione (PUT, GET, LIST), e fatturazione imprevedibile basata sull'utilizzo—rendendo difficile il Forecasting dei costi o valutare i propri servizi in modo competitivo.

La soluzione: Piano a tariffa unica

Il piano One-Rate su IBM Cloud Object Storage riduce la complessità dei costi offrendo un'unica tariffa mensile per GB di dati memorizzati, senza costi separati per il recupero, le richieste API o il trasferimento dei dati entro generose quote integrate. I prezzi sono suddivisi in livelli in base al volume di storage: più si memorizza, più bassa sarà la tariffa USD/GB, ovvero una tariffa unica applicata a tutta la capacità di storage.

Come funziona

Si tratta di una tariffa all-inclusive, suddivisa in livelli in base alla capacità e determinata dallo storage mensile di cui disponi. Paga una tariffa fissa e semplice per ogni GB di dati storage, indipendentemente dai modelli di accesso o dai volumi di trasferimento; facilitando la previsione e migliorando il budget per i costi di storage ed evitando commissioni a sorpresa man mano che l'attività dei dati cresce di mese in mese.

1La tariffa si applica alle regioni del Nord America e dell'Europa (le tariffe del Sud America e AP sono pubblicate nella tabella dei Prezzi)
2L'uscita è gratuita fino al 100% della capacità di storage/mese (si applica una tariffa di eccedenza di 0,05 USD/GB/mese quando l'utilizzo dell'uscita è superiore alla capacità di storage)
3 Operazioni di classe A (PUT, COPY, LIST) sono gratuite fino a 1.000 × GB memorizzati (tasso di eccedenza di 0,005 USD/1.000 operazioni quando l'utilizzo è maggiore della capacità di storage)
4 Operazioni di classe B (GET, HEAD) sono gratuite fino a 5.000 × GB memorizzati (tassi di eccedenza di 0,004 USD/10.000 operazioni quando l'utilizzo è superiore alla capacità di storage)

Più memorizzi, più risparmi: la tua tariffa mensile (USD/GB) diminuisce man mano che il volume cresce. Le quote per le operazioni di uscita e API si ridimensioneranno automaticamente con la sua capacità di storage.

Vantaggi chiave

  • Una tariffa unica al GB al mese: include storage, API, traffico in uscita e recupero senza costi separati
  • Sconto sul volume applicato automaticamente: la tariffa mensile USD/GB diminuisce con l'aumentare della capacità di memorizzazione.
  • TCO prevedibile: nessuna sorpresa di fatturazione anche per casi d'uso ad alta attività.
  • Aggregazione regionale: combina i costi tra reparti, sotto-account e istanze distribuiti in diverse posizioni all'interno di una regione per tariffe inferiori
  • Prezzi competitivi per gli utenti finali: i costi fissi noti consentono interessanti offerte forfettarie per gli utenti finali
  • Quote integrate che si adattano: le quote API e di traffico in uscita aumentano con la capacità di storage totale
  • Disponibilità globale: disponibile in quattro regioni di prezzo: Nord America, Europa, America Latina e Asia Pacifico.

Caratteristiche aziendali complete, senza compromessi

  • Durata, sicurezza e disponibilità di livello aziendale
  • Nessun requisito minimo di dimensione o durata dell'oggetto
  • Disponibile in tutte le regioni multizona e single-site di IBM Cloud Object Storage
  • Completamente accessibile tramite Interfaccia utente, API, SDK o CLI

Inizia oggi stesso con uno sconto fino al 70% sul piano a tariffa unica

Offriamo fino al 70% di sconto sui prezzi promozionali per il piano One-Rate di IBM Cloud Object Storage, a partire dal 1° luglio al 30 settembre 2025. Non è richiesto alcun codice, ma il tempo è limitato.

Disclaimer: Il periodo della promozione va dal 1° luglio al 30 settembre 2025. L'offerta si applica solo ai nuovi carichi di lavoro IBM Cloud Object Storage. I clienti che si iscrivono durante il periodo promozionale manterranno il prezzo promozionale come tariffa continuativa. Questa offerta non è cumulabile con altri sconti per il Cloud Object Storage. I prezzi possono essere soggetti ad aumenti annuali. IBM si riserva il diritto di ritirare o rivedere questa promozione con un preavviso di 30 giorni.

