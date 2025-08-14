IBM Cloud Private Path

Connettiti in modo sicuro ai servizi IBM gestiti e ai servizi di terze parti

Componenti circolari che rappresentano la connettività e i processi digitali.

Panoramica

La connettività di rete privata è essenziale per i clienti con IBM Cloud che mettono al primo posto la privacy, la sicurezza e la conformità.

Attraverso i servizi Private Path per VPC, i provider possono fornire i propri servizi cloud e on-premises sulla spina dorsale della rete privata IBM Cloud, garantendo interazioni sicure e private per i consumatori.

    Connettività sicura ai servizi

    Connettiti in modo sicuro ai servizi ospitati in IBM Cloud VPC, on-premise o in altre posizioni esterne raggiungibili.
    Ospita servizi gestiti su IBM Cloud

    Distribuisci rapidamente i servizi gestiti su IBM Cloud e offri ai tuoi clienti un accesso basato su criteri.
    Mantieni la conformità normativa

    Fornisci soluzioni conformi agli standard e ai requisiti normativi.
    Esperienza completamente gestita

    Il servizio Private Path offre un'esperienza completamente gestita, aiutando i clienti a ridurre i costi operativi.

    Destinatari

    Sviluppatore cloud che lavora su un computer

    Fornitore

    "Voglio fornire connettività privata per i miei servizi implementati su IBM Cloud, on-premise o altri cloud con controllo granulare degli accessi e sicurezza."
    Giovane donna che lavora alla scrivania con il laptop

    Consumatori

    "Voglio accedere privatamente a un servizio di IBM o del mio provider, distribuito su cloud o on-premise. Non voglio che i provider avviino connessioni alle mie risorse e voglio che i dati attraversino la rete IBM Cloud per ridurre i rischi per la sicurezza."

    Funzionalità

    Connettività sicura ai servizi

    Connettiti in modo sicuro ai servizi ospitati in IBM Cloud VPC, on-premise o in altre posizioni esterne raggiungibili.

    Casi d'uso

    Sviluppatore cloud che lavora su un computer
    Private Path Accedi a un servizio di terze parti o di un partner IBM dal VPC di un cliente

    I partner IBM Cloud e i fornitori di servizi terzi possono ospitare i propri servizi e applicazioni, con un load balancer di rete Private Path su IBM Cloud VPC. I consumatori accedono a un servizio tramite un gateway VPE (Virtual Private Endpoint) nel proprio VPC. 

    Un tecnico controlla la sala server per il cloud computing
    Private Path Accedi a un servizio distribuito on-premise dal VPC di un cliente

    Il sistema di bilanciamento del carico di rete Private Path consente la connettività al servizio on-premise di un provider aggiungendo un bilanciamento del carico dell'applicazione come membro del pool. Il bilanciatore del carico dell'applicazione può puntare alle istanze del servizio on-premise desiderate, connesse tramite Direct Link. I consumatori possono accedere ai servizi di un fornitore ospitati on-premise o in altri cloud dal proprio VPC.

    Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor
    Gateway endpoint percorso privato virtuale Accedi ai servizi cloud IBM dal VPC di un cliente

    I consumatori possono accedere ai servizi IBM Cloud tramite un gateway VPE, mantenendo il traffico all'interno della spina dorsale di IBM Cloud e fuori da Internet.

    Ingegnere che sviluppa un'app di codifica con dati software
    Private Path Abilita il cloud service IBM per connetterti alla VPC di un provider

    Private Path consente una connettività sicura tra un servizio cloud IBM e il VPC di un provider senza compromettere la sicurezza. Ad esempio, un VPC serverless può accedere alle applicazioni e alle istanze di server virtuali all'interno del VPC del provider.

    Prossimi passi

    Prova subito IBM Cloud Private Path.

