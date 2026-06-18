Misalnya, Perusahaan X ingin menerapkan kebijakan “khusus HTTPS” di mana setiap layanan web harus menggunakan HTTPS, bukan HTTP biasa. Untuk mengodifikasi kebijakan, seorang teknisi platform menulis aturan sederhana yang mengatakan:

Jika protokol layanan adalah HTTP, perubahan harus ditolak.

Jika protokol layanan adalah HTTPS, perubahan diperbolehkan.

Insinyur menempatkan berkas kebijakan ini di dalam folder "kebijakan" di dalam repositori kode yang sama dengan aplikasi dan membuka permintaan pull untuk menambahkan kebijakan tersebut. Permintaan pull tersebut memicu pemeriksaan sintaks otomatis file kebijakan dan tinjauan kode oleh teknisi lain. Kebijakan tersebut baru akan digabungkan ke cabang utama setelah melewati pengujian yang diperlukan.

Dalam pipeline integrasi berkelanjutan (CI) , semua file kebijakan dimuat ke mesin kebijakan dari folder "kebijakan". Mesin kebijakan membaca kebijakan tersebut, mengubahnya menjadi representasi internal, dan menyusunnya menjadi bentuk yang ringkas dan tingkat rendah. Bentuk yang ringkas ini memungkinkan mesin untuk dengan cepat menjawab “izinkan atau tolak?” untuk setiap layanan yang diperiksa oleh pipeline.

Terlepas dari format file, pekerjaan CI mengambil file konfigurasi yang ada, mengekstrak bidang penting (nama, protokol, port) dan membuat deskripsi JSON sederhana untuk setiap layanan.

Pemanggil meminta keputusan dari mesin kebijakan dengan mengirimkan deskripsi layanan standar sebagai input dan menunjukkan bahwa paket kebijakan untuk “khusus HTTPS” harus diterapkan.

Mesin kebijakan kemudian mengevaluasi input terhadap aturan. Ia memeriksa bidang protokol layanan. Jika protokolnya adalah HTTP, itu berarti input cocok dengan kondisi “tolak” dalam kebijakan. Mesin menunjukkan bahwa perubahan harus ditolak dan membuat pesan yang memberi tahu pengembang bahwa layanan harus menggunakan HTTPS alih-alih HTTP. Jika layanan menggunakan HTTPS, tidak ada kondisi penolakan yang terpenuhi, dan mesin menunjukkan bahwa perubahan tersebut diizinkan.

Kemudian, mesin kebijakan merangkum evaluasi aturan ke dalam satu objek keputusan tunggal untuk layanan tersebut. Objek keputusan biasanya menentukan apakah keputusan keseluruhan adalah “izinkan” atau “tolak” dan seberapa parah masalahnya (tinggi, sedang, rendah). Mereka juga menyertakan daftar pesan yang menjelaskan mengapa input ditolak dan peringatan apa pun yang ditemukan mesin dalam proses penilaian. Jika semuanya sesuai, objek keputusan menyatakan bahwa perubahan diizinkan dan hanya disertai catatan informasi (atau tanpa pesan sama sekali).

Akhirnya, alat CI menegakkan keputusan. Jika keputusannya adalah “tolak,” perubahan gagal digabungkan ke cabang kode utama. Teknisi melihat pesan kesalahan yang mengatakan bahwa layanan harus menggunakan HTTPS dan menjalani modifikasi tertentu. Jika keputusannya adalah "izinkan", artefak tersebut dikemas dan diterapkan, dan pipeline CI berlanjut seperti biasa.