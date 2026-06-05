Apa itu Continuous Threat Exposure Management (CTEM)?

Gartner memperkenalkan konsep CTEM pada awal 2020-an, menguraikan proses lima langkah untuk merampingkan manajemen risiko dan membuatnya lebih menyeluruh: pelingkupan, penemuan, prioritas, validasi, dan mobilisasi.

CTEM adalah bentuk manajemen kerentanan yang berkembang, praktik dasar mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan ancaman. Ini menambah manajemen kerentanan tradisional dengan kemampuan prioritas dan validasi canggih yang memungkinkan organisasi untuk secara akurat mengidentifikasi ancaman mana yang paling berbahaya setiap saat. CTEM terus memantau ekosistem TI, memprioritaskan remediasi dengan cara yang selaras dengan prioritas bisnis.

Tujuan dari CTEM adalah untuk memungkinkan keamanan proaktif dengan memfokuskan sumber daya organisasi pada risiko siber yang menimbulkan ancaman langsung yang paling sah terhadap lingkungan. Dengan cara ini, CTEM dapat membantu mengurangi kelelahan akibat peringatan dan waktu rata-rata untuk perbaikan (MTTR).

Kemajuan terbaru dalam komputasi membuat pendekatan proaktif terhadap keamanan bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Analis Gartner menulis pada Mei 20261 bahwa Claude Mythos Preview dan Project Glasswing dari Anthropic “membutuhkan” CTEM yang efektif. Demikian pula, laporan Maret 2026 dari IDC2 menegaskan bahwa proses CTEM yang sedang berlangsung akan sangat penting untuk mempersiapkan kriptografi pasca-quantum.