Apa itu Continuous Threat Exposure Management (CTEM)?

Manajemen eksposur ancaman berkelanjutan, atau CTEM, adalah disiplin keamanan siber yang menekankan penilaian eksposur berkelanjutan secara real-time dan memprioritaskan ancaman siber.
Gartner memperkenalkan konsep CTEM pada awal 2020-an, menguraikan proses lima langkah untuk merampingkan manajemen risiko dan membuatnya lebih menyeluruh: pelingkupan, penemuan, prioritas, validasi, dan mobilisasi.
CTEM adalah bentuk manajemen kerentanan yang berkembang, praktik dasar mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan ancaman. Ini menambah manajemen kerentanan tradisional dengan kemampuan prioritas dan validasi canggih yang memungkinkan organisasi untuk secara akurat mengidentifikasi ancaman mana yang paling berbahaya setiap saat. CTEM terus memantau ekosistem TI, memprioritaskan remediasi dengan cara yang selaras dengan prioritas bisnis.
Tujuan dari CTEM adalah untuk memungkinkan keamanan proaktif dengan memfokuskan sumber daya organisasi pada risiko siber yang menimbulkan ancaman langsung yang paling sah terhadap lingkungan. Dengan cara ini, CTEM dapat membantu mengurangi kelelahan akibat peringatan dan waktu rata-rata untuk perbaikan (MTTR).
Kemajuan terbaru dalam komputasi membuat pendekatan proaktif terhadap keamanan bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Analis Gartner menulis pada Mei 20261 bahwa Claude Mythos Preview dan Project Glasswing dari Anthropic “membutuhkan” CTEM yang efektif. Demikian pula, laporan Maret 2026 dari IDC2 menegaskan bahwa proses CTEM yang sedang berlangsung akan sangat penting untuk mempersiapkan kriptografi pasca-quantum.
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Kerangka kerja CTEM memiliki lima langkah utama: pelingkupan, penemuan, prioritas, validasi dan mobilisasi.
Scoping adalah proses menentukan elemen infrastruktur TI mana yang akan dimasukkan dalam CTEM.
Program CTEM dapat mencakup lingkungan cloud, penyimpanan data lokal, komponen pihak ketiga atau kombinasi elemen ini. Menentukan elemen mana yang termasuk dalam proses manajemen, dan apa yang secara khusus akan dikelola, mungkin merupakan langkah paling penting untuk memastikan bahwa CTEM mendorong hasil bisnis.
Tim keamanan mulai dengan mengambil inventarisasi aset dan menentukan mana yang disebut “permata mahkota” yang penting untuk fungsi bisnis. Mereka kemudian secara komprehensif memetakan permukaan serangan: bagaimana ancaman yang berkembang dapat masuk melalui aset yang menghadap ke internet dan cloud, koneksi internal di mana ancaman ini dapat menyebar, titik koneksi pihak ketiga yang mungkin rentan dan peluang phishing atau rekayasa sosial.
Hasil dari proses pelingkupan adalah daftar aset penting bisnis dan peta permukaan serangan yang sesuai. Informasi ini memandu sisa siklus CTEM.
Cakupan biasanya ditinjau kembali ketika perubahan signifikan seperti migrasi cloud atau penambahan vendor baru dilakukan ke lingkungan, atau ketika konteks bisnis berubah.
Penemuan adalah proses pengumpulan informasi intelijen tentang ancaman terhadap lingkungan TI. Dalam konteks CTEM, karakteristik tunggal yang paling signifikan dari langkah ini adalah bahwa ia berkelanjutan. Tim keamanan menggunakan alat pemindaian kerentanan otomatis untuk terus mengevaluasi lingkungan CTEM untuk kerentanan yang ada dan jalur serangan potensial.
Tim CTEM menggunakan berbagai alat untuk memindai secara komprehensif setiap aset dalam lingkup. Alat umum termasuk pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST), analisis komposisi perangkat lunak (SCA), manajemen permukaan serangan (ASM), deteksi ancaman identitas dan respons (ITDR) dan banyak program keamanan otomatis lainnya.
Temuan proses penemuan sering kali dimasukkan kembali ke pelingkupan, karena pemindaian kerentanan berkelanjutan mengungkapkan bagian mana dari permukaan serangan yang paling rentan dan harus diprioritaskan oleh CTEM.
Setelah permukaan serangan telah ditentukan dan dipindai, tim CTEM memutuskan ancaman mana yang harus diatasi dan dalam urutan apa.
CTEM mengambil pendekatan yang lebih halus untuk memprioritaskan daripada banyak praktik penilaian risiko keamanan tradisional, memusatkan perhatian hanya pada target yang paling berisiko dan relevan dengan hasil bisnis.
Kriteria prioritas CTEM yang umum meliputi:
Tujuan prioritas adalah untuk menghasilkan daftar kerentanan tingkat hierarkis yang berisi setiap elemen dalam ruang lingkup proyek CTEM.
Validasi adalah langkah penting yang membedakan CTEM dari manajemen kerentanan tradisional. Ini berarti menetapkan bahwa kerentanan yang teridentifikasi benar-benar dapat dieksploitasi dalam praktiknya.
Dengan memvalidasi kerentanan, tim keamanan dapat menentukan apakah eksposur dapat diakses, apakah dapat dieksploitasi kondisi jaringan tertentu, apakah langkah-langkah keamanan yang ada cukup untuk melindunginya dan bahaya apa yang mungkin timbul dari eksploitasinya.
Untuk memvalidasi kerentanan, tim keamanan sering menyimulasikan serangan siber di dunia nyata. Simulasi dilakukan secara manual dengan tim merah, dengan alat pengujian penetrasi otomatis atau kombinasi keduanya.
Mobilisasi adalah tahap di mana organisasi bertindak berdasarkan insight yang diperoleh dari langkah-langkah CTEM sebelumnya.
Tim keamanan merekomendasikan remediasi khusus untuk setiap kerentanan, termasuk kontrol baru, versi patch tertentu, perubahan konfigurasi, dan instruksi untuk dependensi apa pun yang mungkin terpengaruh. Beberapa kerentanan yang terdefinisi dengan baik dan berisiko lebih rendah—seperti kredensial yang terbuka, port terbuka, dan kesalahan konfigurasi sederhana—dapat diperbaiki melalui otomatisasi sederhana.
Tim keamanan juga menjelaskan mengapa kerentanan ini telah diprioritaskan untuk remediasi, dan mereka membantu mengintegrasikan perbaikan ke dalam alur kerja tim yang ditugaskan untuk setiap kerentanan. Bagian dari proses ini membutuhkan kolaborasi dan komunikasi di seluruh bisnis, menjadikan CTEM sebagai proses manajemen perubahan sebagai masalah keamanan siber.
CTEM adalah program komprehensif yang menggabungkan banyak elemen manajemen kerentanan tetapi secara signifikan memperluas cakupannya, meningkatkan frekuensi mereka dan mempertajam fokus mereka.
Alur kerja manajemen kerentanan tradisional sedikit berbeda dari alur kerja CTEM inti. Tahapan manajemen kerentanan meliputi:
CTEM mengambil prinsip dan proses dasar yang sama, menambahkannya dengan perkakas canggih dan menghubungkan penemuan kerentanan, penilaian, dan remediasi dengan dampak bisnis.
Pada akhirnya, CTEM dapat dianggap sebagai evolusi manajemen kerentanan yang lebih fokus, disempurnakan, dan selaras dengan bisnis.
Beberapa alat yang paling umum digunakan untuk CTEM meliputi:
Platform manajemen kerentanan biasanya menyediakan dasbor untuk pelaporan metrik seperti waktu rata-rata untuk deteksi (MTTD) dan rata-rata waktu untuk merespons (MTTR). Banyak juga menyertakan basis data kerentanan yang teridentifikasi dan alat remediasi seperti manajemen patch otomatis dan fungsi manajemen konfigurasi.
Manajemen permukaan serangan memberikan visibilitas real-time dan berkelanjutan ke dalam kerentanan dan vektor serangan saat mereka muncul. Alat ASM sering melihat jaringan perusahaan dari perspektif peretas, mengidentifikasi target dan menilai risiko berdasarkan peluang yang mereka berikan kepada penyerang jahat.
Platform SIEM membantu mendeteksi anomali perilaku pengguna dan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengotomatiskan banyak proses manual yang terkait dengan deteksi ancaman dan respons insiden.
Solusi simulasi pelanggaran dan serangan secara otomatis, terus mensimulasikan serangan siber untuk menguji kontrol keamanan dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Manfaat penerapan CTEM termasuk respons kerentanan yang lebih cepat, keselarasan antara keamanan dan hasil bisnis dan pandangan yang lebih kuat dari permukaan serangan organisasi.
Dengan pendekatan komprehensif untuk memprioritaskan, CTEM membantu menghilangkan positif palsu sambil mengarahkan tim keamanan ke kerentanan yang dapat dieksploitasi alih-alih teoretis. Tim kemudian dapat merespons dengan cepat dan tegas karena alur kerja yang ditentukan dalam langkah mobilisasi CTEM.
Keputusan prioritas CTEM berperan dalam pengurangan risiko bisnis di samping kerentanan teknis, yang membantu menciptakan keselarasan antara upaya keamanan organisasi dan tujuan bisnisnya. Penyelarasan ini membuatnya lebih mudah untuk mengkomunikasikan risiko ke C-suite dan membenarkan investasi keamanan yang diperlukan.
Melalui pemantauan berkelanjutan, pelingkupan terfokus, dan validasi menyeluruh, CTEM menyediakan tim keamanan dengan pandangan real-time tentang postur keamanan organisasi, sebagai lawan dari serangkaian snapshot statis. Akibatnya, tim keamanan dapat lebih memahami tidak hanya kerentanan dalam isolasi, tetapi bagaimana titik-titik rentan dalam infrastruktur TI mereka terhubung.
Tantangan penerapan CTEM termasuk menyatukan alur kerja organisasi, berpotensi biaya tinggi dan membersihkan hambatan untuk remediasi.
Cakupan CTEM sangat luas—tidak hanya dalam mencakup seluruh permukaan serangan perusahaan, tetapi dalam menyatukan TI, bisnis, keamanan, dan DevOps dalam alur kerja penemuan, prioritas, dan remediasi bersama. Dan mendefinisikan ruang lingkup proyek itu sendiri dapat menjadi rintangan utama, membutuhkan inventaris menyeluruh dari tujuan dan aset bisnis.
Alur kerja CTEM berjalan terus menerus, yang dapat memerlukan investasi overhead besar dalam keamanan dan alat pemantauan, layanan, dan personel. Biayanya bisa mahal, terutama untuk perusahaan menengah.
Sementara tahap mobilisasi dimaksudkan untuk menerapkan wawasan yang diperoleh melalui CTEM, memperbaiki eksposur di seluruh organisasi seringkali membutuhkan kolaborasi lintas tim dan praktik manajemen perubahan. Persyaratan ini sering melampaui ruang lingkup proses CTEM itu sendiri.
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