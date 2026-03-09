Apa itu virtualisasi aplikasi?

Virtualisasi aplikasi berkaitan dengan aktivitas komputasi kita sehari-hari. Streaming film di Netflix, mengakses perangkat lunak perusahaan dari jarak jauh, atau bermain video game berbasis cloud, semuanya mengandalkan aplikasi tervirtualisasi.

Pada penerapan dan manajemen perangkat lunak tradisional, aplikasi diinstal langsung pada setiap perangkat yang tidak dapat diskalakan. Virtualisasi aplikasi mengatasi masalah ini dengan memungkinkan banyak pengguna mengakses perangkat lunak yang diinstal pada server pusat, dari mana saja, tanpa batasan lokasi atau jenis perangkat (desktop, laptop, tablet, ataupun perangkat seluler).

Dalam lingkungan perusahaan, teknologi virtualisasi aplikasi ini menyederhanakan manajemen TI, meningkatkan keamanan, dan memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Karena aplikasi berbasis cloud telah menjadi bagian penting dari operasi organisasi, manajemen aplikasi terpusat mengurangi beban kerja TI dan mempercepat penerapan perangkat lunak pada tenaga kerja yang tersebar di banyak tempat.

Menurut Grand View Riset, pasar virtualisasi aplikasi global bernilai 3,43 miliar USD pada tahun 2023. Nilai ini diproyeksikan mencapai 8,40 miliar USD pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,3%.¹ Adopsi komputasi cloud dan peralihan ke sistem kerja jarak jauh menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.