Apa itu virtualisasi aplikasi?

Virtualisasi aplikasi adalah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi dari sistem operasi (OS) perangkat, sehingga pengguna dapat menjalankannya tanpa menginstal apa pun di perangkat mereka.
Virtualisasi aplikasi berkaitan dengan aktivitas komputasi kita sehari-hari. Streaming film di Netflix, mengakses perangkat lunak perusahaan dari jarak jauh, atau bermain video game berbasis cloud, semuanya mengandalkan aplikasi tervirtualisasi.
Pada penerapan dan manajemen perangkat lunak tradisional, aplikasi diinstal langsung pada setiap perangkat yang tidak dapat diskalakan. Virtualisasi aplikasi mengatasi masalah ini dengan memungkinkan banyak pengguna mengakses perangkat lunak yang diinstal pada server pusat, dari mana saja, tanpa batasan lokasi atau jenis perangkat (desktop, laptop, tablet, ataupun perangkat seluler).
Dalam lingkungan perusahaan, teknologi virtualisasi aplikasi ini menyederhanakan manajemen TI, meningkatkan keamanan, dan memungkinkan sistem kerja jarak jauh. Karena aplikasi berbasis cloud telah menjadi bagian penting dari operasi organisasi, manajemen aplikasi terpusat mengurangi beban kerja TI dan mempercepat penerapan perangkat lunak pada tenaga kerja yang tersebar di banyak tempat.
Menurut Grand View Riset, pasar virtualisasi aplikasi global bernilai 3,43 miliar USD pada tahun 2023. Nilai ini diproyeksikan mencapai 8,40 miliar USD pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,3%.¹ Adopsi komputasi cloud dan peralihan ke sistem kerja jarak jauh menjadi pendorong utama pertumbuhan ini.
Memahami cara kerja virtualisasi aplikasi dimulai dengan memahami virtualisasi, yaitu teknologi inti yang memungkinkan hal tersebut.
Virtualisasi menggunakan perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor (misalnya, Microsoft Hyper-V) untuk membuat lapisan abstraksi pada perangkat keras komputer. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi dan beban kerja berjalan secara mandiri di mesin virtual (VM), misalnya VM yang disediakan oleh VMware.
Dalam sistem konvensional, aplikasi berkomunikasi langsung dengan sistem operasi host (biasanya Linux) pada perangkat keras komputer. Virtualisasi aplikasi mengubah hubungan tersebut. Lapisan virtualisasi yang berada di antara aplikasi dan OS mencegat permintaan dan menyediakan lingkungan runtime yang dibutuhkan aplikasi tanpa pernah menyentuh sistem yang mendasarinya secara langsung.
Mempersiapkan aplikasi untuk pengiriman virtual melibatkan proses yang disebut sebagai pengurutan (sequencing). Tim TI mengemas aplikasi serta file, pengaturan, dependensi, dan entri registrinya ke dalam gambar portabel tunggal. Gambar tersebut kemudian dikirim dari server pusat ke perangkat resmi apa pun. Karena setiap aplikasi berjalan di lingkungan virtualnya sendiri yang terisolasi (atau sandbox), aplikasi tersebut tetap terkendali sehingga tidak dapat mengganggu aplikasi lain atau sistem operasi yang mendasarinya.
Meskipun virtualisasi aplikasi mungkin terdengar mirip dengan kontainerisasi, keduanya adalah teknologi yang berbeda. Kontainer mengemas seluruh lingkungan runtime, termasuk pustaka OS, sementara virtualisasi aplikasi menjaga aplikasi tetap terpisah dari OS.
Aplikasi tervirtualisasi dapat berjalan sepenuhnya di server jarak jauh, sementara pengguna hanya mengakses antarmuka dari perangkat mereka. Aplikasi tervirtualisasi juga dapat dijalankan secara lokal pada perangkat klien dengan sumber daya yang disimpan (atau disimpan di cache) secara lokal, tergantung pada pendekatan penerapannya.
Virtualisasi aplikasi dapat disediakan dengan beberapa cara:
Berbeda dengan virtualisasi server yang membuat beberapa mesin virtual pada satu server fisik, pendekatan ini menjalankan aplikasi sepenuhnya pada server di pusat data. Kemudian, antarmuka pengguna hanya dikirimkan ke perangkat klien. Pengguna berinteraksi dengan aplikasi seolah-olah aplikasi diinstal secara lokal, sementara semua pemrosesan terjadi di server.
Metode ini adalah pendekatan yang paling umum bagi perusahaan, yang memberikan otoritas terpusat bagi tim admin TI untuk menerapkan dan memperbarui perangkat lunak. Metode ini juga mendukung lingkungan thin client dan lingkungan desktop pengguna jarak jauh, sehingga mengurangi biaya perangkat keras secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam layanan kesehatan, staf klinis dapat mengakses perangkat lunak dekam medis pasien dari perangkat apa pun di jaringan tanpa perlu menginstal apa pun secara lokal.
Pada streaming aplikasi, aplikasi berada di server yang mengirimkan komponen perangkat lunak kecil ke perangkat milik pengguna akhir sesuai permintaan melalui perangkat lunak virtualisasi aplikasi. Aplikasi hanya mengambil hal yang dibutuhkan saat hal tersebut dibutuhkan.
Di sini, aplikasi berjalan sepenuhnya pada perangkat titik akhir di dalam lingkungan runtime, bukan langsung pada perangkat keras asli.
Pendekatan ini sangat sesuai apabila pengguna memerlukan akses offline atau beroperasi di area dengan koneksi jaringan yang tidak dapat diandalkan. Misalnya, pekerja jarak jauh yang mengakses aplikasi perusahaan dari lokasi dengan internet yang tidak stabil mungkin akan mengandalkan metode ini.
Tidak semua virtualisasi aplikasi bekerja dengan cara yang sama. Virtualisasi penuh mencakup seluruh lingkungan aplikasi, yang memberikan tingkat isolasi dan kompatibilitas tertinggi. Organisasi di industri yang tunduk pada peraturan ketat, seperti layanan keuangan dan layanan kesehatan, sering menggunakan strategi ini untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat.
Virtualisasi sebagian hanya mengisolasi komponen tertentu dan menggunakan beberapa sumber daya yang sama dengan sistem host. Pendekatan yang lebih ringan ini sangat sesuai untuk situasi di mana isolasi lengkap tidak diperlukan dan efisiensi sumber daya menjadi prioritas, seperti di lingkungan perusahaan berskala besar yang mengelola ratusan aplikasi pada tim yang tersebar di banyak tempat.
Kecerdasan buatan (AI) dan beban kerja padat grafis menjadikan virtualisasi GPU sebagai aspek penting dari penyediaan aplikasi dan infrastruktur AI.
Alih-alih melengkapi setiap perangkat dengan perangkat keras grafis khusus, organisasi dapat menyediakan sumber daya GPU tervirtualisasi yang sama untuk banyak pengguna dan aplikasi dari satu server pusat. Pendekatan ini memungkinkan dijalankannya beban kerja yang membutuhkan komputasi intensif, termasuk inferensi AI dan visualisasi data, pada perangkat edge. Jika tidak, beban kerja tersebut akan kekurangan perangkat keras pendukung.
Untuk organisasi yang menjalankan beban kerja AI dalam skala besar, menjaga pemrosesan tetap terpusat juga akan mendukung penyimpanan AI dengan mengurangi jumlah data yang mengalir di semua perangkat.
Virtualisasi aplikasi membantu organisasi mewujudkan nilai bisnis melalui manfaat berikut:
Virtualisasi aplikasi dan virtualisasi desktop saling terkait, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda.
Infrastruktur desktop virtual (virtual desktop infrastructure, VDI) adalah jenis pendekatan virtualisasi desktop yang paling umum yang menyediakan mesin virtual khusus dengan sistem operasinya tersendiri kepada tiap pengguna. Virtualisasi aplikasi melewatkan lapisan itu sepenuhnya, sehingga mengurangi permintaan sumber daya infrastruktur.
Perlu diketahui bahwa kedua teknologi ini tidak saling eksklusif. Banyak organisasi menggunakan virtualisasi aplikasi sebagai bagian dari strategi virtualisasi desktop yang lebih besar. Misalnya, sebuah perusahaan retail mungkin menggunakan virtualisasi desktop untuk menyediakan desktop virtual lengkap bagi agen pusat panggilan. Virtualisasi aplikasi kemudian dapat digunakan untuk menyediakan satu aplikasi penagihan kepada staf lapangan di perangkat mereka sendiri.
Virtualisasi aplikasi mendukung berbagai contoh penggunaan khusus bisnis dan teknologi, termasuk contoh-contoh berikut:
Sistem kerja hybrid dan jarak jauh telah mengubah cara karyawan berinteraksi dengan aplikasi. Virtualisasi aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dari laptop, tablet, atau perangkat seluler pribadi melalui inisiatif penggunaan perangkat pribadi (bring your own device, BYOD) dari lokasi mana pun. Pendekatan ini tidak memerlukan TI untuk mengelola tiap-tiap perangkat.
Banyak organisasi yang bergantung pada aplikasi lama yang sudah ada di samping aplikasi cloud-native. Alih-alih melakukan penulisan ulang yang berbiaya tinggi, virtualisasi aplikasi mempertahankan perangkat lunak lama dengan menjalankannya di lingkungan yang terisolasi di samping aplikasi yang lebih baru. Pendekatan ini mendukung inisiatif modernisasi aplikasi.
Tim DevOps dan tim lain dapat meluncurkan lingkungan aplikasi tervirtualisasi yang mencakup berbagai sistem operasi dan konfigurasi tanpa memerlukan perangkat keras yang mendasarinya. Pendekatan ini mempercepat siklus pengujian dan mengurangi masalah terkait lingkungan di seluruh siklus proses pengembangan dan membantu tim menghadirkan aplikasi lebih cepat untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.
Sebagian besar aplikasi SaaS mengandalkan virtualisasi untuk menghosting dan menyediakan perangkat lunak melalui internet ke perangkat apa pun. Organisasi saat ini menggunakan virtualisasi aplikasi bersama alat SaaS untuk memperluas akses ke aplikasi yang belum berbasis cloud. Pendekatan ini mempermudah peralihan ke model penyediaan cloud yang didukung oleh penyedia seperti Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud, Microsoft Azure, dan Google Cloud.
Organisasi mengadopsi virtualisasi aplikasi melalui berbagai platform dan alat perangkat lunak. Mereka biasanya memilih solusi dengan mempertimbangkan infrastruktur yang sudah ada, persyaratan keamanan, dan tuntutan skalabilitas penerapan.
Solusi umumnya mencakup Citrix Virtual Apps dan Citrix Virtual Desktops, yang menangani penyediaan aplikasi terpusat di berbagai perangkat dan Microsoft App-V, alat pengemasan dan penyediaan berbasis Windows. Platform yang lebih luas, seperti IBM dan VMware, mendukung virtualisasi aplikasi sebagai bagian dari strategi hybrid cloud dan modernisasi aplikasi yang lebih luas.
