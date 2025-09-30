Desktop virtual adalah stasiun kerja yang ada dalam bentuk virtual yang terpisah dari perangkat fisik yang menggunakannya. Desktop virtual menyediakan tampilan sistem operasi dan aplikasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang dapat diakses pada perangkat online yang berbeda melalui koneksi WiFi.
Daya tarik utama dari desktop virtual adalah dapat diakses dari jarak jauh oleh perangkat titik akhir apa pun yang digunakan pengguna. Jadi, sepanjang hari kerja, pengguna akhir yang sama dapat memeriksa desktop virtualnya di laptop, tablet, komputer, atau ponsel cerdas, dan setiap kali, pengalaman pengguna akan identik dengan apa yang muncul di server Windows fisik dan menawarkan kompatibilitas lengkap di seluruh platform.
Pengalaman itu tidak hanya selaras dengan berbagai platform — dalam banyak kasus, desktop virtual dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna jika dibandingkan dengan stasiun kerja fisik karena lingkungan desktop virtual dapat mengakses penyimpanan ekstra dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan.
Meskipun awalnya terbatas hanya untuk melayani satu stasiun kerja, teknologi desktop virtual telah berkembang untuk memungkinkan beberapa pengguna mengoperasikan ruang kerja pada sistem bersama.
Membangun dan mengonfigurasi desktop virtual yang dapat mendukung beberapa stasiun kerja pengguna merupakan hal yang rumit, dan biasanya membutuhkan perangkat lunak yang ditulis dan diinstal oleh klien pihak ketiga. Desktop virtual dapat disesuaikan dan/atau dibangun sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi khusus perusahaan tersebut.
Desktop virtual adalah bagian dari infrastruktur yang disesuaikan, seperti yang dihasilkan oleh berbagai penyedia desktop virtual. Beberapa pencipta desktop virtual yang paling populer adalah Citrix (dan produk Solusi VDI), Microsoft (Azure) dan VMware (Horizon).
Terlepas dari siapa pun pemiliknya, langkah-langkah yang terlibat dalam menciptakan infrastruktur desktop virtual kurang lebih sama. Pertama, penyedia desktop virtual membangun mesin virtual untuk di-host di tempat atau di dalam lingkungan komputasi awan dengan menggunakan perangkat lunak virtualisasi desktop yang pada dasarnya mengkloning perangkat keras perusahaan.
Ketika desktop virtual diinstal secara lokal, perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor dibuat untuk mengelola proses real-time secara bersamaan memungkinkan beberapa pengguna mengakses desktop virtual. Jika desktop virtual diinstal di lingkungan cloud, hypervisor dan semua infrastruktur dibuat ulang di cloud, sehingga mesin virtual dapat diakses sepenuhnya.
Sumber daya komputasi diatur dan dialokasikan oleh hypervisor atau cloud publik, tergantung pada apakah desktop virtual dioperasikan di tempat atau melalui akun cloud publik (seperti FreeBSD, Linux atau Microsoft Windows 10).
Desktop virtual diklasifikasikan dalam salah satu dari dua kategori, menurut apakah mereka dirancang untuk menyimpan informasi secara berkelanjutan: desktop persisten atau desktop non-persisten.
Desktop yang persisten menawarkan pengalaman yang lebih personal karena pengguna dapat menyesuaikannya dengan data dan aplikasi serta citra visual mereka sendiri. Desktop virtual yang tidak persisten memiliki gaya yang lebih umum, dan menampilkan satu gambar desktop yang konsisten.
Dari perspektif administratif, desktop persisten dan desktop non-persisten berbeda dalam hal penanganan. Desktop persisten membutuhkan lebih banyak penyimpanan karena jumlah kustomisasi dan data terkait yang harus disimpan agar pengguna mendapatkan pengalaman yang dipersonalisasi setiap kali mengakses desktop virtual.
Dan karena desktop virtual persisten dimaksudkan untuk digunakan dari waktu ke waktu, administrator juga harus terlibat dalam membuat pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk desktop persisten tersebut dan menentukan cara mengelola penyimpanan tambahan dari beban kerja yang disimpan.
Untuk alasan kepraktisan, dalam banyak kasus penggunaan, desktop non-persisten sering dilihat sebagai pilihan yang lebih menarik bagi organisasi untuk diterapkan.
Manfaat utama yang ditawarkan oleh desktop virtual adalah kenyamanan yang ditingkatkan dan utilitas tambahan. Kemampuan untuk mengakses desktop yang sangat ideal dari lokasi online mana pun melalui perangkat standar apa pun sangat berharga, baik bagi tenaga penjualan yang beroperasi di lapangan atau siapa pun yang mungkin perlu melakukan pekerjaan jarak jauh di lokasi lain.
Kelompok ini dapat mencakup tenaga kerja sementara yang terlibat dalam pekerjaan musiman. Para pekerja ini sering kali bisa membawa dan menggunakan perangkat mereka sendiri untuk mengakses desktop virtual, yang bisa membantu mendukung anggaran IT dengan menurunkan biaya peralatan. Demikian pula, penghematan yang signifikan dapat dicapai dengan menggunakan PC lama sebagai titik akhir desktop virtual.
Manfaat utama lainnya adalah desktop jarak jauh sering kali dilengkapi dengan lebih baik daripada desktop fisik karena desktop virtual dapat memanggil sumber daya online yang tidak dapat dilakukan oleh desktop fisik. Selain itu, karena data desktop virtual disimpan di pusat data dan bukan di mesin fisik, maka kontrol keamanan data yang lebih baik dapat dilakukan.
Infrastruktur desktop virtual (VDI) adalah jenis virtualisasi desktop, sedangkan desktop virtual adalah istilah menyeluruh yang mencakup teknologi apa pun yang memisahkan desktop dan perangkat keras. Salah satu manfaat utama infrastruktur desktop virtual (VDI) adalah peningkatan perangkat lunak grafis yang memungkinkan grafis besar dan besar (seperti peta) ditampilkan dalam format yang lebih mudah diakses (melalui layar virtual raksasa) dengan memperluas layar tampilan.
Hal ini dicapai dengan salah satu dari dua cara berikut:
Dengan mengintegrasikan desktop virtual yang dapat dialihkan yang berfungsi dengan cara yang mirip dengan mengklik di antara beberapa tampilan pada desktop Windows.
Dengan benar-benar memperluas ukuran layar melampaui dimensi perangkat apa pun yang sedang digunakan dan kemudian menyediakan sarana untuk menggulir grafik sehingga pengguna dapat menavigasi seluruh desktop virtual.
Aplikasi "streamer" dirancang untuk menampilkan desktop virtual dan konten lainnya dalam perspektif yang luas dan luas. Beberapa aplikasi ini bahkan berisi antarmuka yang dirancang khusus untuk menampilkan tampilan visual tertentu. Misalnya, salah satu aplikasi tersebut (tautan berada di luar ibm.com) menyediakan antarmuka berbentuk seperti bagian dalam bioskop untuk menampilkan konten streaming dari penyedia seperti Netflix.
Desktop virtual juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman bermain game yang imersif dan mendukung penggunaan headset game seperti Oculus Rift, Pico, dan HTC Vive. Selain menghadirkan lingkungan virtual yang luar biasa menjadi lebih hidup, desktop virtual membantu mempertahankan latensi rendah selama bermain game, sehingga memastikan gameplay berkinerja tinggi.
Desktop virtual mampu memberikan daya komputasi ekstra yang diperlukan untuk menjalankan game PCVR (PC Virtual Reality) dan SteamVR (yang memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa bagian dari pengalaman bermain game VR) dengan daya pemrosesan yang cukup untuk mengoperasikan perangkat keras seperti kartu grafis Nvidia dan router Wi-Fi AX.
Hypervisor adalah perangkat lunak yang ditulis secara khusus yang dirancang untuk membantu proses virtualisasi desktop dengan berfungsi sebagai jenis manajer sumber daya otomatis. Hypervisor memberikan sumber daya ke setiap desktop virtual sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Hypervisor berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras fisik dan perangkat keras yang dikloning dari mesin virtual, dan oleh karena itu, hypervisor merupakan komponen yang memungkinkan virtualisasi desktop.
Infrastruktur desktop virtual (VDI ) adalah pembuatan dan pengelolaan lingkungan desktop dan aplikasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dan mengakses aplikasi dan layanan di luar kantor, di dalam kantor, atau dari lokasi yang jauh. VDI adalah jenis desktop virtual, karena virtualisasi desktop adalah istilah menyeluruh yang mencakup teknologi apa pun yang memisahkan desktop dan perangkat keras.
Desktop sebagai layanan (DaaS) adalah versi VDI yang kurang komputasi intensif, dan menggambarkan situasi ketika penyedia layanan menghosting beban kerja desktop virtual di cloud melalui backend penerapan VDI. Sementara DaaS menawarkan banyak atribut yang sama dengan VDI (seperti keamanan yang ditingkatkan dan kemampuan untuk bekerja dari jarak jauh), harga DaaS lebih kompetitif daripada VDI karena DaaS membutuhkan investasi awal yang lebih sedikit dalam infrastruktur.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud adalah desktop terkelola sebagai layanan di IBM Cloud yang bisa membantu perusahaan membangun lingkungan kerja jarak jauh jangka panjang yang lincah, menggunakan desktop cloud untuk mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan kepatuhan pengguna akhir.
Bangun lingkungan VDI Anda di IBM Cloud® untuk mendapatkan terobosan dan integrasi hybrid dengan lingkungan yang ada.
Membangun lebih cepat.Dengan aman.Di mana saja. Menerapkan dan menjalankan aplikasi secara konsisten di seluruh lingkungan cloud lokal, edge computing, dan cloud publik dari vendor cloud mana pun.
Desktop virtual menawarkan kegunaan yang luar biasa, tetapi jenis apa yang mungkin terbaik untuk organisasi Anda? Penting bagi Anda untuk memahami seluk beluknya agar dapat menggunakannya secara efektif. Diskusikan dengan perwakilan IBM tentang kebutuhan DaaS Anda dan dengarkan bagaimana Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud dapat membantu mendukung prioritas dan anggaran Anda.