Daya tarik utama dari desktop virtual adalah dapat diakses dari jarak jauh oleh perangkat titik akhir apa pun yang digunakan pengguna. Jadi, sepanjang hari kerja, pengguna akhir yang sama dapat memeriksa desktop virtualnya di laptop, tablet, komputer, atau ponsel cerdas, dan setiap kali, pengalaman pengguna akan identik dengan apa yang muncul di server Windows fisik dan menawarkan kompatibilitas lengkap di seluruh platform.

Pengalaman itu tidak hanya selaras dengan berbagai platform — dalam banyak kasus, desktop virtual dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna jika dibandingkan dengan stasiun kerja fisik karena lingkungan desktop virtual dapat mengakses penyimpanan ekstra dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan.

Meskipun awalnya terbatas hanya untuk melayani satu stasiun kerja, teknologi desktop virtual telah berkembang untuk memungkinkan beberapa pengguna mengoperasikan ruang kerja pada sistem bersama.