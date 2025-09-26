Qu’est-ce qu’un contrôleur de stockage ?

Un contrôleur de stockage est un composant essentiel du système de stockage de données d’un ordinateur, qui permet de gérer l’échange de données entre l’unité centrale de traitement (CPU) et les périphériques de stockage tels que les disques durs (HDD), les disques SSD (solid state drives) et les modules flash NVMe (non-volatile memory express).
La quantité de données produites par les êtres humains est impressionnante. En 2024, elle est estimée à 149 zettaoctets, et devrait atteindre 181 zettaoctets d’ici fin 2025.
Pour mieux comprendre l’ampleur, un zettaoctet équivaut à 1 000 exaoctets, 1 milliard de téraoctets ou 1 000 milliards de gigaoctets. En d’autres termes, un zettaoctet équivaut à 250 milliards de DVD.
Tout cela pour dire que la gestion des données est une composante majeure des systèmes informatiques dont les centres de données d’entreprise, les plateformes cloud, les appareils IdO et les plateformes numériques. Mais toutes les données ne se valent pas.
La plupart des données que nous créons sont éphémères, destinées à être utilisées et jetées rapidement, tandis que d’autres sont plus durables. Certaines données sont conservées pour être stockées et récupérées à moyen terme, tandis que d’autres sont conservées à des fins d’archivage ou de sauvegarde à long terme.
Selon l’objectif des données créées et stockées, certains types de supports de stockage sont mieux adaptés que d’autres. Qu’il s’agisse d’options simples, comme les disquettes et les clés USB, ou robustes et complexes comme le SAN (storage area network) et les systèmes de stockage en réseau (NAS), les ordinateurs s’appuient sur des contrôleurs de stockage (également appelés contrôleurs de disque ou processeurs de stockage) pour écrire et récupérer les données entre les périphériques de stockage et l’unité centrale de l’ordinateur.
Dans la plupart des cas, les cartes de type contrôleur de stockage sont des unités matérielles physiques, parfois intégrées directement dans la carte système des ordinateurs. Dans le cas des machines virtuelles (VM) ou d’autres environnements virtualisés, un contrôleur de stockage virtuel basé sur un logiciel peut être utilisé pour simuler la fonction des contrôleurs physiques. Dans ces types de systèmes informatiques, les contrôleurs de stockage virtualisés sont des composants du logiciel hyperviseur global, qui permet de gérer les ressources de stockage provenant de plusieurs périphériques physiques.
Voici les principaux composants d’un contrôleur de stockage :
Pour faciliter le transfert de données, les contrôleurs de stockage effectuent plusieurs tâches afin de profiter des avantages d'un support de stockage particulier. Ils permettent également de prévenir divers défis et obstacles susceptibles d’empêcher le système informatique d’optimiser pleinement ses capacités de stockage.
Pour assurer un accès fluide et efficace au stockage, les contrôleurs proposent ces principales fonctionnalités :
Les contrôleurs de stockage peuvent être divisés en deux groupes principaux, en fonction de leur interface ou de leur fonction.
Si tout contrôleur de stockage est chargé de gérer la communication entre l’unité centrale et les périphériques de stockage, chaque type est spécialement conçu pour des objectifs et des environnements particuliers.
Certains contrôleurs de stockage sont conçus pour assurer la compatibilité des interfaces :
Les contrôleurs SAS sont également parfaitement adaptés à la connexion en série de plusieurs périphériques de stockage, ce qui en fait un excellent choix pour les opérations privilégiant les solutions évolutives. Dans ces situations, un composant matériel appelé carte d’extension SAS peut être utilisé pour augmenter le nombre de disques SAS ou SATA que l’adaptateur de bus hôte (HBA) du système peut accepter.
Les contrôleurs basés sur les fonctions sont conçus pour s’adapter aux périphériques de stockage en fonction des protocoles d’interface et des fonctionnalités prévues. En voici quelques exemples :
