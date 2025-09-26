Qu’est-ce qu’un contrôleur de stockage ?

La quantité de données produites par les êtres humains est impressionnante. En 2024, elle est estimée à 149 zettaoctets, et devrait atteindre 181 zettaoctets d’ici fin 2025.

Pour mieux comprendre l’ampleur, un zettaoctet équivaut à 1 000 exaoctets, 1 milliard de téraoctets ou 1 000 milliards de gigaoctets. En d’autres termes, un zettaoctet équivaut à 250 milliards de DVD.

Tout cela pour dire que la gestion des données est une composante majeure des systèmes informatiques dont les centres de données d’entreprise, les plateformes cloud, les appareils IdO et les plateformes numériques. Mais toutes les données ne se valent pas.

La plupart des données que nous créons sont éphémères, destinées à être utilisées et jetées rapidement, tandis que d’autres sont plus durables. Certaines données sont conservées pour être stockées et récupérées à moyen terme, tandis que d’autres sont conservées à des fins d’archivage ou de sauvegarde à long terme.

Selon l’objectif des données créées et stockées, certains types de supports de stockage sont mieux adaptés que d’autres. Qu’il s’agisse d’options simples, comme les disquettes et les clés USB, ou robustes et complexes comme le SAN (storage area network) et les systèmes de stockage en réseau (NAS), les ordinateurs s’appuient sur des contrôleurs de stockage (également appelés contrôleurs de disque ou processeurs de stockage) pour écrire et récupérer les données entre les périphériques de stockage et l’unité centrale de l’ordinateur.