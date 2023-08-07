Orion répond à un large éventail d’applications qui répondent à divers besoins des secteurs et fournissent des solutions de valeur aux entreprises et organisations. Une application notable se trouve dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Orion peut servir de référentiel fiable pour stocker les données d'encombrement des composants de tous les produits, fournis par les fabricants de pièces. De plus, il est possible d'y enregistrer les conditions contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de ces pièces, signées par les deux parties. En outre, Orion permet d’inclure la formule utilisée pour calculer l’encombrement du produit, ainsi que des liens vers les données de consommation de carbone de ses composants individuels, qui peuvent être mises à jour par le propriétaire du produit. En utilisant Orion, les entreprises peuvent garantir l'authenticité, la non-répudiation et l'intégrité de ces données essentielles. De plus, les mécanismes de contrôle d’accès au niveau des clés garantissent la confidentialité des données entre les parties concernées. Si nécessaire, des techniques de protection de la vie privée telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance peuvent être utilisées pour dissimuler des informations sensibles, même à l'autorité centrale. Dans de tels cas, Orion peut ne conserver que les métadonnées nécessaires pour démontrer l’exactitude des enregistrements, qui peuvent être conservés en dehors du système pour des auditeurs tiers.

Outre son application dans la chaîne d'approvisionnement, Orion offre de nombreux cas d'utilisation très avantageux identifiés par nos clients. Par exemple, dans le secteur financier et les domaines réglementés, Orion peut faciliter les processus d'audit en fournissant une preuve d'authenticité, d'intégrité des données et d'inviolabilité des registres de l'entreprise. Nos capacités multi-signatures permettent l’automatisation de divers processus de passation de contrats et prennent en charge les services de notaire dans différents domaines. En outre, Orion peut être utilisé pour préserver l’authenticité et l’intégrité des preuves collectées lors des processus de réclamation d’assurance. Il peut simplifier la gestion des licences, des certificats, des dossiers éducatifs et des droits de propriété pour les organisations gouvernementales. Orion peut également servir de plateforme numérique sécurisée pour gérer les processus, les dossiers et les statuts de vaccination tout en garantissant la fiabilité. En outre, il permet d’établir la provenance des marchandises et de respecter les exigences de maintenance dans les chaînes d’approvisionnement. De plus, Orion peut servir de magasin hors chaîne pour les écosystèmes de registres décentralisés, garantissant l'intégrité des données dans les environnements hybrides.

Orion a déjà été déployé avec succès en tant que plateforme blockchain dans plusieurs projets financés par l'UE. Dans le cadre du projet C4IIoT, Orion a amélioré le niveau de confiance dans une plateforme de cybersécurité IdO en fournissant des fonctionnalités de traçabilité, de provenance et de non-répudiation pour suivre les changements dans la configuration des machines et des lignes de production. Dans le cadre du projet COPA Europe, Orion est utilisé pour suivre la production et le cycle de vie des actifs médiatiques, ce qui facilite le trading fiable et sécurisé des vidéos sportives, des droits et des incitations pour les participants. Dans le projet i4Q, Orion est utilisé pour protéger l’intégrité des données IdO industrielles, y compris les politiques d’accès des appareils et les informations de localisation essentielles, afin de soutenir les cas d'utilisation de la fabrication intelligente. Ces projets démontrent la polyvalence et la fiabilité d'Orion en tant que technologie de base de données de la blockchain dans des scénarios concrets.

Le serveur Orion, sa documentation et son client SDK sont disponibles sur Hyperledger Labs. Pour approfondir vos connaissances sur les capacités d'Orion, nous vous invitons à consulter notre article intitulé « Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control », que nous avons présenté et publié lors de la conférence ICBC 2023.

La base de données de la blockchain Orion offre une solution robuste qui améliore la transparence, l'authenticité et l'intégrité dans tous les écosystèmes commerciaux. Orion se distingue des autres bases de données de la blockchain centralisées en permettant à de nombreux tiers de gérer l’accès aux données partagées. Son large contrôle d'accès en lecture/écriture au niveau des clés et ses capacités de multi-signatures permettent aux entreprises d'exercer un contrôle précis sur la gouvernance des données et de garantir la confiance dans les interactions entre plusieurs parties.