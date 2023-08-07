Les bases de données blockchain ont été conçues pour renforcer la confiance dans les écosystèmes centralisés en intégrant des fonctionnalités anti-falsification aux bases de données traditionnelles. Elles sont plus faciles à utiliser et peuvent réduire les coûts opérationnels et de développement par rapport aux technologies de registres décentralisés. Cependant, les bases de données blockchain existantes ne disposent pas d'outils efficaces permettant à plusieurs parties de contrôler les données partagées sur le registre.
Orion est une base de données blockchain open source qui offre des fonctionnalités uniques, telles que les fonctionnalités multi-signatures et de preuve, ainsi qu'un contrôle d'accès étendu au niveau des clés. Ces fonctionnalités permettent aux parties de contrôler et de valider conjointement les valeurs écrites dans la base de données. Orion combine ces capacités avec d’autres propriétés de la blockchain, offrant des preuves de falsification, une provenance, une traçabilité des données, une authenticité et une non-répudiation, tout en utilisant un modèle de données standard et des API transactionnelles. La technologie d’Orion est très utile pour améliorer l’intégrité du système et réduire les erreurs, les litiges et les fraudes.
Dans cet article, nous examinons les exigences en matière de confiance dans divers environnements commerciaux, identifions les lacunes existantes en matière de confiance et décrivons comment Orion peut efficacement combler ces lacunes. Nous allons nous pencher sur les principales fonctionnalités d'Orion et explorons ses applications potentielles dans divers domaines.
La confiance est essentielle à la croissance et au succès des écosystèmes commerciaux. Cependant, instaurer la confiance dans des environnements complexes, tels que les chaînes d'approvisionnement mondiales, pose des défis importants en raison de l'implication de diverses parties. Par exemple, en réponse aux tendances en matière de développement durable, les fabricants de produits peuvent être amenés à prouver l'empreinte carbone de leurs produits aux autorités réglementaires et aux clients. Il devient donc impératif de garantir la transparence et l'intégrité dans le calcul de la consommation de carbone de tous les composants tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'adoption d'une technologie mutuellement fiable peut aider les entreprises, les clients, les partenaires et les autorités gouvernementales à vérifier l'existence, l'authenticité et l'intégrité des interactions entre les parties. Ce faisant, elle sert non seulement de protection contre les litiges potentiels et les activités frauduleuses, mais favorise également un environnement de confiance et de fiabilité.
Les différents écosystèmes commerciaux présentent des niveaux de confiance variables entre les participants, ce qui influe sur leurs exigences spécifiques en matière de confiance. Dans les écosystèmes hautement fiables, il peut suffire de garantir un enregistrement indépendant, cohérent et résistant aux pannes des données, tandis que dans les environnements à confiance limitée, il peut également être nécessaire de vérifier l'exactitude des données enregistrées, d'en garantir l'authenticité et de fournir des preuves d'altération et la traçabilité des données. Enfin, dans les environnements à faible niveau de confiance, il peut être nécessaire de contrôler l'exécution des transactions en prenant en charge l'approbation multipartite et l'exécution parallèle des contrats intelligents, voire en parvenant à un consensus en présence de parties malveillantes.
D’un point de vue topologique, les écosystèmes peuvent être classés en écosystèmes centralisés et décentralisés. Dans les écosystèmes centralisés, il y a généralement au moins une partie qui bénéficie d'un certain niveau de confiance de la part de tous les participants, tandis que les écosystèmes décentralisés n'ont pas d'entité unique digne de la confiance de tous. Actuellement, la majorité des écosystèmes métier fonctionnent selon un principe de confiance centralisé. Dans de tels écosystèmes, un tiers de confiance (tel qu'un fournisseur de services cloud, un organisme gouvernemental ou un autre acteur influent) joue un rôle important, tandis que les autres participants à l'écosystème ne sont pas tenus de se faire directement confiance. Par exemple, les entreprises s'appuient généralement sur la confiance qu'elles accordent au fournisseur de services cloud, en espérant que celui-ci s'abstiendra de bloquer intentionnellement l'accès des clients aux services, même s'il en a la capacité.
Cependant, la présence d'un tiers de confiance n'implique pas la confiance aveugle des autres participants. Notre expérience souligne une marge de manœuvre importante pour renforcer la confiance au sein des écosystèmes centralisés. La transparence tout au long du cycle de vie des données et la capacité à démontrer l’intégrité et la cohérence des données sont des facteurs critiques à l’amélioration. Ces éléments jouent un rôle essentiel dans la rationalisation du processus d’audit, en particulier dans les environnements très réglementés. Garantir l’authenticité des données est essentiel pour éviter les litiges potentiels liés à la propriété intellectuelle dans les interactions multipartites. En outre, même les tiers de confiance cherchent souvent à limiter le pouvoir de leurs utilisateurs privilégiés afin d'atténuer les risques associés aux erreurs et aux fraudes. En comblant ces lacunes en matière de confiance, les écosystèmes centralisés peuvent être renforcés, ce qui favorise la confiance et la fiabilité dans les interactions commerciales.
Il existe trois principaux types de technologies qui peuvent aider à combler le manque de confiance dans les écosystèmes commerciaux. Les bases de données classiques dotées de fonctionnalités d’enregistrement de base sont généralement suffisantes pour le bon fonctionnement des écosystèmes centralisés très fiables. D'autre part, les bases de données blockchain, qui étendent les capacités des bases de données classiques avec des vérifications et des preuves, constituent le choix optimal pour les écosystèmes centralisés à confiance limitée. Enfin, les technologies de registres décentralisés offrent généralement une pile complète de fonctionnalités de confiance et sont couramment utilisées dans les environnements décentralisés à faible niveau de confiance. Il convient de noter que la prise en charge des fonctionnalités de confiance avancées entraîne généralement une plus grande complexité et peut avoir un impact sur la performance et augmenter le coût opérationnel de la solution. Par conséquent, il est important de répondre aux besoins de l'écosystème en utilisant la technologie la plus adaptée qui soit. La figure 1 illustre la topographie de la confiance dans les écosystèmes d’entreprises.
Bien que l’utilisation des technologies de la blockchain existantes puisse combler certaines lacunes en matière de confiance dans les environnements centralisés, elles ne permettent pas de contrôler efficacement les données partagées entre plusieurs parties. Les technologies décentralisées de registres blockchain offrent ces fonctionnalités et peuvent être utilisées dans des systèmes centralisés, mais cela s'avère souvent inefficace et ne justifie pas l'augmentation des coûts et de la complexité. C’est là qu’Orion, notre nouvelle base de données blockchain open source, entre en jeu. Orion se différencie des autres bases de données blockchain centralisées en proposant un ensemble complet de propriétés de la blockchain, tout en permettant à plusieurs tiers de gérer l’accès aux données partagées. Pour ce faire, il introduit un contrôle d'accès en lecture/écriture au niveau des clés et des capacités de signatures multiples, garantissant que les transactions de la base de données ne sont approuvées que lorsqu'elles sont signées conjointement par les parties désignées.
Orion est une base de données Blockchain open source avancée qui combine la puissance de la technologie de la Blockchain avec la fiabilité des fonctionnalités d’une base de données traditionnelle. Elle fournit une solution complète pour une gestion des données sécurisée, transparente et fiable. En intégrant une couche cryptographique au-dessus d'une base de données classique, Orion offre un large éventail de fonctionnalités blockchain, notamment une base de données distribuée hautement disponible, sécurisée et répliquée, avec un registre immuable et inviolable. Le registre fournit des preuves de falsification, permettant la détection de toute modification apportée aux données, même si elles sont effectuées par des utilisateurs privilégiés. Ce niveau de sécurité supplémentaire garantit l’intégrité des données tout en renforçant la confiance et la fiabilité. La figure 2 illustre les fonctionnalités de la blockchain proposées par Orion.
L’un des principaux aspects de la distinction d’Orion, c’est sa prise en charge des transactions multi-signatures (multi-sig), grâce à un mécanisme unique de contrôle d’accès au niveau des clés de lecture-écriture. Cette fonctionnalité est essentielle pour faciliter les interactions fiables entre plusieurs parties. Les transactions ne sont engagées que si elles sont signées par plusieurs participants désignés, ce qui garantit un environnement sécurisé et fiable pour les engagements multipartites.
L’une des fonctionnalités les plus notables d’Orion est sa capacité à faciliter la provenance et la traçabilité des données. Il enregistre chaque transformation que les données subissent, ce qui permet aux requêtes d'historique d'extraire des informations sur le moment, la façon et par qui les données ont été modifiées. En utilisant un moteur de provenance basé sur une base de données graphique, Orion peut fournir des informations précieuses sur l’historique et l’origine des données, ce qui favorise la transparence et la responsabilité.
Orion offre aux utilisateurs des fonctionnalités d'authenticité et de non-répudiation, fournissant ainsi la preuve irréfutable que les données reçues correspondent exactement à celles envoyées par la source d'origine. Toutes les transactions sont signées et le serveur génère un reçu numérique qui permet de vérifier l’intégrité des données. Cette fonctionnalité permet d’éviter les litiges concernant la propriété intellectuelle et de renforcer la confiance.
En outre, Orion intègre de manière transparente les fonctionnalités de base de données classiques aux capacités de la blockchain. Il offre des requêtes efficaces, une résilience et une évolutivité efficaces. Grâce à un magasin JSON clé-valeur standard et à des API transactionnelles, Orion garantit l'exécution d'un ensemble d'opérations de lecture/écriture sous forme de transaction atomique, préservant ainsi la cohérence et l'intégrité des données. La figure 3 illustre comment l’architecture d’Orion fournit des informations transparentes qui garantissent la responsabilisation.
Orion répond à un large éventail d’applications qui répondent à divers besoins des secteurs et fournissent des solutions de valeur aux entreprises et organisations. Une application notable se trouve dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Orion peut servir de référentiel fiable pour stocker les données d'encombrement des composants de tous les produits, fournis par les fabricants de pièces. De plus, il est possible d'y enregistrer les conditions contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de ces pièces, signées par les deux parties. En outre, Orion permet d’inclure la formule utilisée pour calculer l’encombrement du produit, ainsi que des liens vers les données de consommation de carbone de ses composants individuels, qui peuvent être mises à jour par le propriétaire du produit. En utilisant Orion, les entreprises peuvent garantir l'authenticité, la non-répudiation et l'intégrité de ces données essentielles. De plus, les mécanismes de contrôle d’accès au niveau des clés garantissent la confidentialité des données entre les parties concernées. Si nécessaire, des techniques de protection de la vie privée telles que les preuves à divulgation nulle de connaissance peuvent être utilisées pour dissimuler des informations sensibles, même à l'autorité centrale. Dans de tels cas, Orion peut ne conserver que les métadonnées nécessaires pour démontrer l’exactitude des enregistrements, qui peuvent être conservés en dehors du système pour des auditeurs tiers.
Outre son application dans la chaîne d'approvisionnement, Orion offre de nombreux cas d'utilisation très avantageux identifiés par nos clients. Par exemple, dans le secteur financier et les domaines réglementés, Orion peut faciliter les processus d'audit en fournissant une preuve d'authenticité, d'intégrité des données et d'inviolabilité des registres de l'entreprise. Nos capacités multi-signatures permettent l’automatisation de divers processus de passation de contrats et prennent en charge les services de notaire dans différents domaines. En outre, Orion peut être utilisé pour préserver l’authenticité et l’intégrité des preuves collectées lors des processus de réclamation d’assurance. Il peut simplifier la gestion des licences, des certificats, des dossiers éducatifs et des droits de propriété pour les organisations gouvernementales. Orion peut également servir de plateforme numérique sécurisée pour gérer les processus, les dossiers et les statuts de vaccination tout en garantissant la fiabilité. En outre, il permet d’établir la provenance des marchandises et de respecter les exigences de maintenance dans les chaînes d’approvisionnement. De plus, Orion peut servir de magasin hors chaîne pour les écosystèmes de registres décentralisés, garantissant l'intégrité des données dans les environnements hybrides.
Orion a déjà été déployé avec succès en tant que plateforme blockchain dans plusieurs projets financés par l'UE. Dans le cadre du projet C4IIoT, Orion a amélioré le niveau de confiance dans une plateforme de cybersécurité IdO en fournissant des fonctionnalités de traçabilité, de provenance et de non-répudiation pour suivre les changements dans la configuration des machines et des lignes de production. Dans le cadre du projet COPA Europe, Orion est utilisé pour suivre la production et le cycle de vie des actifs médiatiques, ce qui facilite le trading fiable et sécurisé des vidéos sportives, des droits et des incitations pour les participants. Dans le projet i4Q, Orion est utilisé pour protéger l’intégrité des données IdO industrielles, y compris les politiques d’accès des appareils et les informations de localisation essentielles, afin de soutenir les cas d'utilisation de la fabrication intelligente. Ces projets démontrent la polyvalence et la fiabilité d'Orion en tant que technologie de base de données de la blockchain dans des scénarios concrets.
Le serveur Orion, sa documentation et son client SDK sont disponibles sur Hyperledger Labs. Pour approfondir vos connaissances sur les capacités d'Orion, nous vous invitons à consulter notre article intitulé « Orion: A Centralized Blockchain Database with Multi-Party Data Access Control », que nous avons présenté et publié lors de la conférence ICBC 2023.
La base de données de la blockchain Orion offre une solution robuste qui améliore la transparence, l'authenticité et l'intégrité dans tous les écosystèmes commerciaux. Orion se distingue des autres bases de données de la blockchain centralisées en permettant à de nombreux tiers de gérer l’accès aux données partagées. Son large contrôle d'accès en lecture/écriture au niveau des clés et ses capacités de multi-signatures permettent aux entreprises d'exercer un contrôle précis sur la gouvernance des données et de garantir la confiance dans les interactions entre plusieurs parties.
Hyperledger Fabric est un cadre blockchain modulaire et open source destiné au développement d’applications métier adaptées aux stratégies par secteur.
Les gouvernements, les entreprises et les institutions utilisent la blockchain pour disposer d’une infrastructure sécurisée et fiable pour l’identité numérique et les identifiants.
La blockchain est un réseau « sans confiance » qui offre une sécurité, une transparence et une automatisation renforcées
Home Depot met en œuvre la technologie IBM Blockchain pour résoudre les litiges avec les fournisseurs et améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
Pour accroître sa visibilité et sa flexibilité, IPwe utilise IBM Blockchain et l’IA pour créer un marché mondial transparent des brevets avec l’aide d’IBM.
IBM Blockchain Platform : Hyperledger Fabric Support Edition fournit des accords de niveau de service et un support d’entreprise 7 jours sur 7 pour Hyperledger Fabric, la norme de facto pour les plateformes blockchain d’entreprise de la Fondation Linux.
IBM Blockchain aide les partenaires de la chaîne d’approvisionnement à partager des données fiables grâce à des solutions blockchain autorisées qui renforcent la transparence et la confiance.
IBM Consulting est un cabinet de conseil international qui travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir, développer et exploiter des entreprises hautement performantes.
Créez des chaînes d’approvisionnement résilientes, transparentes et fiables avec IBM Blockchain pour transformer vos opérations, rationaliser les processus et renforcer la confiance avec des solutions de référence.