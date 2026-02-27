À l’instar des journaux et des traces OpenTelemetry, les indicateurs OTel fournissent des signaux de télémétrie standardisés reposant sur un modèle de données commun et indépendant des langages, ainsi que sur un protocole de transmission commun, plus précisément, le protocole OpenTelemetry (OTLP). Ils permettent ainsi d’ingérer des données provenant de différentes sources, de différents systèmes et formats, puis de les transmettre à des plateformes d’observabilité back-end.

Les indicateurs OTel s’appuient sur l’instrumentation OpenTelemetry pour recueillir des données de séries chronologiques telles que l’utilisation du processeur et de la mémoire, le débit, les taux d’erreur, le nombre de requêtes et les temps de réponse, pendant l’exécution des applications et des composants d’infrastructure. Une fois que les développeurs ont instrumenté le code afin d’enregistrer les indicateurs nécessaires, OTel permet d’agréger ces indicateurs et de les exporter vers n’importe quel outil d’observabilité back-end (voire tous) à des fins de stockage, d’interrogation et de visualisation, sans avoir à modifier l’instrumentation.

Les indicateurs sont généralement les premiers signaux de télémétrie à révéler un problème au sein d’un système. Dans le cadre OTel, ils sont intégrés aux journaux (des enregistrements immuables d’événements système distincts) et aux traces (le parcours de bout en bout d’une requête de données) reposant sur les mêmes concepts et métadonnées.

Grâce à cette dynamique, les développeurs et les ingénieurs en fiabilité des sites (SRE) peuvent utiliser les indicateurs comme un système d’alerte précoce de haut niveau. Ils peuvent suivre l’intégralité du parcours d’une défaillance (notamment les indicateurs de chaque service avec lequel le composant défaillant a interagi) dans une vue cohérente, puis basculer rapidement vers les traces et les journaux afin d’effectuer une analyse des causes profondes.

Dans la pratique, cela signifie que les équipes informatiques peuvent passer du constat « ce point de terminaison est lent » à l’identification « ces requêtes et dépendances précises sont à l’origine du problème » en seulement quelques clics.

En outre, les protocoles de standardisation d’OTel facilitent la corrélation automatisée des signaux entre différents fournisseurs de solutions d’observabilité. Les entreprises peuvent ainsi changer d’outil d’observabilité lorsqu’elles le souhaitent ou utiliser plusieurs outils simultanément.