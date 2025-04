En plus d’encourager l’utilisation de la Business Intelligence, la BI générative permet d’optimiser l’analyse commerciale.

Parce qu’ils peuvent traiter plus de données plus rapidement que les humains et les outils de BI traditionnels, les outils de BI optimisés par l’IA sont capables de repérer des tendances qui autrement passeraient inaperçues.

De nombreux outils de BI générative suggèrent également aux utilisateurs des questions, des données et des informations pour les aider à améliorer leur analyse. Par ailleurs, les outils de BI générative peuvent transformer les résultats de l’analyse des données en graphiques et rapports pour faciliter leur partage et leur utilisation.