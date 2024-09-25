IBM annonce la disponibilité de plusieurs modèles Llama 3.2 sur watsonx.ai, Le studio d'entreprise d'IBM destiné aux développeurs d'IA, suite au lancement de la collection Llama 3.2 de modèles linguistiques multilingues (LLM) pré-entraînés et optimisés pour l'instruction lors de la conférence MetaConnect plus tôt dans la journée.

Llama 3.2 marque notamment la première incursion de Meta dans le domaine de l'IA multimodale : la version comprend deux modèles, de taille 11B et 90B, qui peuvent prendre des images en entrée. Les modèles Llama 3.2 90B Vision et 11B Vision, avec réglage des instructions, sont immédiatement disponibles dans watsonx.ai via SaaS.

Les plus petits modèles Llama à ce jour font également leur apparition sur watsonx.ai : deux LLM (modèles de langage) de type « text-in, text-out » (entrée texte, sortie texte) de taille 1B et 3B. Tous les modèles Llama 3.2 supportent des contextes de grande longueur (jusqu'à 128 000 tokens) et sont optimisés pour une inférence rapide et efficace avec l'attention portée aux requêtes groupées. Meta a spécifié que l’anglais, l’allemand, le français, l’italien, le portugais, l’hindi, l’espagnol et le thaï sont officiellement pris en charge, mais précise que Llama 3.2 a été entraîné, et que les développeurs pourraient optimiser les modèles Llama 3.2 pour, d’autres langues que ces 8.

Ces dernières nouveautés de Meta rejoignent la vaste bibliothèque de modèles de fondation disponibles dans watsonx.ai, conformément à la stratégie ouverte et multi-modèles d’IBM en matière d’IA générative

« En rendant nos derniers modèles Llama 3.2 disponibles sur watsonx, un vivier beaucoup plus large d’entreprises peut tirer avantage de ces innovations et déployer nos nouveaux modèles sans tracas, selon leurs propres termes, et dans des environnements cloud hybride », explique Ahmad Al-Dahle, responsable de l’IA générative chez Meta. « Chez Meta, nous pensons qu'il est essentiel d'adapter les solutions d'IA aux besoins spécifiques de chaque organisation et de leur donner les moyens d'étendre facilement les déploiements de Llama. Notre partenariat avec IBM, une entreprise qui partage notre engagement en faveur de l’ouverture, de la sûreté, de la sécurité, de la confiance et de la transparence, nous permet d’atteindre cet objectif. »

Lisez la suite pour en savoir plus sur la collection Llama 3.2, notamment sur les nouvelles capacités multimodales, les nouvelles possibilités de déploiement sur mobile et edge, les fonctionnalités de sécurité mises à jour et bien plus encore.