Les termes stockage flash et stockage sur disque SSD sont parfois utilisés de façon interchangeable, mais il existe de nettes différences entre les deux.
Le stockage flash fait référence à la technologie elle-même, qui comprend des puces de mémoire électroniques qui stockent des données sans pièces mobiles. Le stockage SSD (Solid State Drive) désigne un périphérique de stockage complet qui utilise la mémoire flash pour remplacer les disques durs traditionnels (HDD).
Nous explorons ci-dessous ces types de technologies de stockage en détail.
Le stockage flash est un type de technologie de stockage de données qui utilise des puces de mémoire flash pour écrire et stocker des données. La mémoire flash est non volatile, ce qui signifie qu'elle conserve les données même en l'absence d'alimentation. La mémoire flash magasin les données sous forme de charges électriques dans des cellules de mémoire disposées sur des puces de silicium, sans pièces mobiles, ce qui la rend plus rapide et plus durable que les disques durs traditionnels.
Le stockage flash utilise deux principaux types de mémoire : la NAND et la NOR.
La NAND est devenue la technologie de stockage dominante pour la plupart des applications grâce à sa densité plus élevée, ses performances plus rapides et son coût plus faible.
Le stockage flash est apparu dans les années 1980, alors que le besoin de stockage compact et non volatil grandissait parallèlement à l’essor de dispositifs plus portables. En 1986, Toshiba a introduit la technologie flash NAND pour les applications de stockage haute capacité ; en 1993, Intel a présenté la technologie NOR flash, conçue pour les microprogrammes et les systèmes embarqués.
L'adoption par le grand public de la technologie flash a décollé avec l'introduction de deux appareils. Ces appareils étaient les clés USB (introduites en 2000) et les iPod à mémoire flash d'Apple (commercialisés en 2005). À la fin des années 2000, les SSD à mémoire flash ont commencé à remplacer les disques durs, à la fois dans les ordinateurs portables et dans les centres de données.
La technologie des cellules a considérablement évolué au fil des années, passant de la cellule à un seul niveau (SLC) à la cellule multi-niveau (MLC), puis à la cellule triple niveau (TLC) et à la cellule quadruple (QLC). Dans les années 2010, la technologie 3D NAND a considérablement augmenté la densité de stockage et réduit les coûts.
Aujourd’hui, le stockage flash domine les marchés particuliers et professionnels. Selon Enterprise Recherche, le marché mondial d'Enterprise de stockage flash a atteint 21,92 milliards USD en 2024. De plus, elle devrait passer de 23,71 milliards USD en 2025 à environ 48,03 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,16 %.¹ L’adoption croissante des technologies de cloud computing et de virtualisation , ainsi que la demande pour une sécurité et une conformité accrues des données, influencent et stimulent cette croissance.
Le stockage flash ne se limite pas aux SSD ; il alimente également les clés USB (également appelées clés mémoire USB), les cartes mémoire (telles que les cartes SD), les smartphones, les appareils photo numériques et d’innombrables autres appareils. En entreprise, le stockage flash alimente les baies 100 % flash et prend en charge des applications allant des centres de données à grande échelle aux capteurs IoT et aux environnements périphériques .
Un solid state drive (SSD) est un périphérique de stockage qui utilise une mémoire solide non volatile, généralement flash NAND, pour stocker des données sans pièces mobiles.
Depuis le début des années 2000, les disques SSD ont été largement adoptés par les consommateurs et les entreprises, appréciés pour leurs performances exceptionnelles et leurs vitesses d'accès aux données. Aujourd'hui, les disques SSD constituent le principal support de stockage pour les appareils courants tels que les MacBooks, les ordinateurs de bureau Mac, les PC Windows, les ordinateurs portables et les consoles de jeu.
Contrairement aux disques durs et lecteurs de disquettes, qui utilisent un stockage avec des composants mécaniques (par exemple, plateaux, disques rotatifs, têtes de lecture/écriture), les SSD utilisent la mémoire flash NAND pour stocker les données électroniquement. Cette approche élimine les retards physiques et permet un accès aux données plus rapide.
Pour une analyse plus approfondie, consultez «Disque dur (HDD) et disque SSD (solid state drive) : quelle différence ?»
Les puces mémoire des SSD sont organisées en blocs, qui contiennent des cellules (parfois appelées pages ou secteurs) qui stockent des bits mémoire individuels. Les SSD utilisent un système de répartition de l'usure pour répartir uniformément les écritures sur les cellules, prolongeant ainsi leur durée de vie.
Les SSD existent en plusieurs formats de forme, qui se réfèrent à la taille physique, à la configuration et à l’agencement de l’appareil. Le format 2,5 pouces est le plus courant pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, tandis que les disques M.2 se connectent directement à la carte mère pour un design plus compact.
Selon une étude de Mordor Intelligence, le marché des SSD a atteint 61,30 milliards de dollars en 2025. En outre, elle devrait atteindre 129,62 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 16,16 %.2
La demande d'infrastructures d'intelligence artificielle (IA), l'expansion des centres de données des fournisseurs de cloud, ainsi que le passage en cours des disques durs aux solutions de stockage à semi-conducteurs, sont les éléments qui stimulent cette croissance.
Nonvolatile Memory Express (NVMe) est une interface de contrôleur hôte et un protocole de stockage qui accélère le transfert de données entre les disques à état solide (SSD) via un connecteur de bus Interconnect Express (PCIe).
NVMe a contribué à faire progresser le stockage SSD, atteignant des vitesses de transfert allant jusqu'à 20 gigaoctets par seconde (Gbps), soit plus de trois fois la vitesse des anciens SSD SATA. De nombreux SSD NVMe haut de gamme actuels intègrent également une mémoire cache DRAM, ce qui optimise leurs performances.
Les SSD NVMe sont précieux pour les applications qui nécessitent un accès aux données à haut débit, notamment la virtualisation, l’analytique en temps réel, les workloads d’IA et la création de contenu. Bien que chaque périphérique NVMe soit un SSD, tous les SSD n’utilisent pas la technologie NVMe. Par exemple, les SSD plus anciens utilisent généralement des interfaces SATA.
Pour en savoir plus, consultez " SSD versus NVMe : quelle est la différence ? ".
À l'avenir, la demande de stockage flash et SSD continuera d'évoluer pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises, principalement sous l'impulsion des données générées par l'IA et le cloud.
Voici quelques technologies qui illustrent l’évolution du marché.
Introduite par Samsung en 2014, la 3D NAND est devenue essentielle à l’ère de l’IA. La mémoire flash NAND 3D empile verticalement les cellules mémoire sur plusieurs couches sur des plaquettes de silicium, offrant une densité de stockage de données plus élevée, une capacité accrue et un coût par bit réduit.
Avec des vitesses d’écriture jusqu’à 50 % supérieures à celles des solutions SSD traditionnelles basées sur NAND, la 3D NAND est devenue cruciale pour le déploiement d’applications d’IA telles que l’IA générative (IA générative) et l’apprentissage automatique (ML). Côté grand public, la mémoire NAND 3D alimente les appareils du quotidien qui ont de plus en plus besoin de stockage, notamment les téléviseurs intelligents, les ordinateurs portables et les SSD.
Les technologies NAND à cellules de niveau quadri-niveau (QLC) et à cellules de niveau pente (PLC) augmentent la capacité de stockage avec des technologies NAND à cellules de triple niveau (TLC), offrant des solutions rentables et de grande capacité pour les centres de données d’entreprise.
Ces technologies à plus haute densité stockent davantage de bits par cellule (par exemple, quatre pour QLC, cinq pour PLC), permettant une plus grande capacité à moindre coût.
Les disques flash QLC augmentent la densité de 33 % par rapport aux disques TLC, ce qui les rend bien adaptés aux workloads à lecture intensive, telles que le stockage d'archives, la diffusion de contenu et l’analytique de données. Le QLC et le PLC proposent des compromis en termes de performances d’écriture et de durée de vie par rapport à TLC. Cependant, ils jouent un rôle crucial dans la prise en charge des applications (par exemple, streaming multimédia, appareils de jeu) où la capacité et la rentabilité sont prioritaires par rapport aux vitesses d’écriture soutenues.
Les réseaux tout-flash (AFA) sont des systèmes de stockage externes qui utilisent des supports flash, tels que les SSD, pour le stockage persistant des données.
Les AFA ont évolué en fonction de plusieurs tendances clés, notamment l'adoption de la technologie NVMe, l'émergence de solutions de stockage défini par logiciel (SDS) et l'intégration de l'IA pour la gestion du stockage. Ces avancées rendent les baies 100 % flash de plus en plus attrayantes pour les entreprises gérant des opérations de données à grande échelle avec des exigences de performance élevées.
Le stockage computationnel place le traitement directement sur les périphériques de stockage. Ce processus réduit le déplacement des données, la congestion réseau et la latence, ce qui est précieux pour les charges de travail en IA et en ML qui traitent d’énormes ensembles de données.
En permettant des opérations telles que le filtrage, la compression et la transformation au niveau de la couche de stockage, le stockage computationnel aide les entreprises à accélérer les performances de leurs applications.
En résumé, le stockage flash et les SSD sont des technologies étroitement liées mais différentes. Le terme « flash » désigne le support de stockage lui-même, tandis que les SSD sont des périphériques de stockage qui utilisent généralement de la mémoire flash. Comprendre cette distinction permet de prendre des décisions stratégiques en matière d’infrastructure de stockage.
Au niveau des secteurs, le passage des disques durs traditionnels au stockage flash a transformé l'informatique d'entreprise, en offrant une performance plus rapide et une plus grande fiabilité. Alors que la demande de données ne cesse de croître, le stockage flash et SSD continuera à être essentiel à l'infrastructure informatique moderne.
