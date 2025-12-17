Le stockage flash est apparu dans les années 1980, alors que le besoin de stockage compact et non volatil grandissait parallèlement à l’essor de dispositifs plus portables. En 1986, Toshiba a introduit la technologie flash NAND pour les applications de stockage haute capacité ; en 1993, Intel a présenté la technologie NOR flash, conçue pour les microprogrammes et les systèmes embarqués.

L'adoption par le grand public de la technologie flash a décollé avec l'introduction de deux appareils. Ces appareils étaient les clés USB (introduites en 2000) et les iPod à mémoire flash d'Apple (commercialisés en 2005). À la fin des années 2000, les SSD à mémoire flash ont commencé à remplacer les disques durs, à la fois dans les ordinateurs portables et dans les centres de données.

La technologie des cellules a considérablement évolué au fil des années, passant de la cellule à un seul niveau (SLC) à la cellule multi-niveau (MLC), puis à la cellule triple niveau (TLC) et à la cellule quadruple (QLC). Dans les années 2010, la technologie 3D NAND a considérablement augmenté la densité de stockage et réduit les coûts.

Aujourd’hui, le stockage flash domine les marchés particuliers et professionnels. Selon Enterprise Recherche, le marché mondial d'Enterprise de stockage flash a atteint 21,92 milliards USD en 2024. De plus, elle devrait passer de 23,71 milliards USD en 2025 à environ 48,03 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 8,16 %.¹ L’adoption croissante des technologies de cloud computing et de virtualisation , ainsi que la demande pour une sécurité et une conformité accrues des données, influencent et stimulent cette croissance.

Le stockage flash ne se limite pas aux SSD ; il alimente également les clés USB (également appelées clés mémoire USB), les cartes mémoire (telles que les cartes SD), les smartphones, les appareils photo numériques et d’innombrables autres appareils. En entreprise, le stockage flash alimente les baies 100 % flash et prend en charge des applications allant des centres de données à grande échelle aux capteurs IoT et aux environnements périphériques .