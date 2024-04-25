SSD ou NVMe : quelle est la différence ?

Les récentes avancées technologiques en matière de stockage de données ont incité les entreprises et les consommateurs à délaisser les disques durs (HDD) traditionnels et à leur préférer la technologie de solid state drive, plus rapide et à faible latence. Dans cet article, nous allons nous pencher sur cette nouvelle technologie, ainsi que sur le protocole le plus rapide et le plus populaire disponible pour la connecter à la carte mère d’un ordinateur : la mémoire express non volatile (NVMe).

Bien que les termes SSD et NVMe soient souvent utilisés pour décrire deux types de disques différents, il s’agit de technologies de stockage de données différentes, qui peuvent être utilisées en complément l’une de l’autre. Les SSD sont un type de stockage à semi-conducteurs utilisé avec le stockage flash, et le NVMe est un protocole de transfert de données qui offre une réduction des frais généraux du système par opérations d’entrée/sortie par seconde (E/S, ou IOPS), qui est utilisé dans les SSD avec mémoire flash.

Les différences entre la technologie NVMe et SSD sont subtiles et peuvent être déroutantes. Bien que chaque appareil NVMe soit également un disque SSD, tous les SSD ne sont pas des disques NVMe. Selon un rapport de l’International Data Corporation (IDC) datant de 2023, le NVMe a été conçu pour accélérer le transfert de données vers des systèmes connectés avec un PCI express, un bus d’expansion en série standard pour connecter un ordinateur à un ou plusieurs périphériques. Cependant, tous les SSD n’utilisent pas la technologie PCIe ; certains utilisent les anciennes interfaces SATA et SAS conçues pour les disques durs, ce qui les rend compatibles avec les anciens appareils.