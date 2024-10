NVMe vs M.2 : quelle différence ?

Le NVMe (Non-Volatile Memory express) est un protocole de transfert de données avec des contraintes système réduites par entrée/sortie et par seconde (E/S ou IOPS), utilisé dans les disques SSD et le stockage flash. Selon un rapport publié en 2023 par International Data Corporation (IDC) (lien externe à ibm.com), le protocole NVMe a été conçu pour accélérer le transfert de données vers les systèmes connectés via un PCI express, soit un bus d’extension série standard qui permet de connecter un ordinateur à un ou plusieurs périphériques. Contrairement à son prédécesseur, SATA (Serial Advanced Technology Attachment), le NVMe a été conçu pour les supports de stockage haute performance et non volatils, ce qui en fait un excellent choix pour les workloads grand public et d’entreprise.

Le NVMe peut être utilisé au niveau de l’entreprise avec une infrastructure plus compacte et moins énergivore que le standard SCSI (Small Computer System Interface), largement utilisé. Les disques SSD NVMe peuvent offrir de meilleurs temps de réponse que les disques durs grâce aux améliorations apportées à leurs pilotes, permettant le parallélisme et l’interrogation et contribuant à réduire la latence pour éviter les goulots d’étranglement au niveau du processeur.

En 2011, la technologie de stockage NVMe a été introduite comme alternative aux protocoles SATA et Serial Attached SCSI (SAS), qui étaient la norme du secteur depuis plusieurs années. En plus d’améliorer la capacité de stockage de données et la technologie de transfert, le NVMe a également contribué à l’essor d’autres technologies importantes qui se développaient au même moment, notamment l’Internet des objets (IdO), l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML).

Bus PCIe (Peripheral Component Interconnect express)

L’un des principaux facteurs de différenciation des SSD NVMe est la manière dont ils accèdent au stockage flash. En utilisant un bus PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), ils éliminent le contrôleur intermédiaire, ce qui réduit considérablement la latence. Cependant, les SSD NVMe peuvent également fonctionner sur n’importe quelle interconnexion de type « fabric » (ou maillée), telle que les protocoles Fibre Channel et Ethernet, et au sein d’Ethernet, iWarp, RoCEv2, iSER et NVMe-TCP.

PCIe Gen4 est la dernière spécification PCI Express, et son taux de transfert de données est le double de celui de Gen3. Alors que les PCIe Gen3 ont un taux de transfert de 8 giga par seconde (TG/s) par voie PCIe, le taux des Gen4 est de 16 GT/s, soit deux Go/s par voie PCIe.

Files d’attente de commandes parallèles

Contrairement aux lecteurs utilisant le protocole SCSI, qui ne peuvent déployer qu’une seule file d’attente de commandes, les SSD NVMe peuvent exécuter des dizaines de milliers de files d’attente de commandes parallèles à la fois. Avec les disques SSD NVMe, la méthode de connexion est indépendante du protocole. Par exemple, les connecteurs PCIe NVMe peuvent accéder à un seul disque via une liaison PCIe exécutant le protocole NVMe.