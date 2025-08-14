En matière de solutions de stockage de données, les solid state drives (SSD) construits à partir de mémoire flash 3D NAND ont changé la donne. Alors que la première vague de disques SSD était trop onéreuse pour le stockage à l’échelle, par rapport aux disques durs (HDD) traditionnels, les SSD modernes sont plus rapides, plus durables et plus fiables.

Les cellules de mémoire flash sont au cœur de tous les SSD. Les disques SSD modernes profitent de la technologie flash 3D NAND pour empiler verticalement plusieurs couches de cellules de mémoire.

Comparé à l’ancienne technologie 2D NAND, qui organise les cellules de mémoire dans une matrice plate, l’empilage vertical des cellules flash améliore la densité de stockage des données, la capacité et le coût global par bit de données. En d’autres termes, la technologie 3D NAND permet de stocker plus de bits de données, mieux.

Désormais capables de stocker des téraoctets de données avec une vitesses d’écriture, une endurance et une performance améliorées, les SSD sont parfaitement adaptés aux besoins de stockage plus importants, des configurations de montage vidéo haut de gamme aux centres de données professionnels.

Mais tous les SDD ne se valent pas. Classés en fonction de la densité de leur mémoire flash NAND, les SSD qui utilisent uniquement la mémoire flash NAND 2D sont connus sous le nom de SLC (cellule mononiveau). Les innovations ultérieures ont rendu possible la 3D NAND et l’apparition des disques MLC (cellule multiniveau), TLC (cellule à triple niveau) et QLC (cellule à quatre niveaux), qui offrent une meilleure performance à des coûts par bit de plus en plus bas, selon la situation.

Bien que les disques QLC et TLC soient plus lents que leurs homologues à faible densité cellulaire, les fabricants comme Intel et Samsung offrent une performance optimisée grâce à des techniques telles que la mise en cache DRAM ou SLC.