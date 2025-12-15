Qu’est-ce que la sécurité des centres de données ?

La sécurité des centres de données désigne les pratiques, politiques et technologies visant à protéger les centres de données et les informations sensibles qu’ils contiennent. La sécurité des centres de données comprend des mesures physiques, comme les agents de sécurité et les systèmes de surveillance, ainsi que des mesures de protection informatique telles que les contrôles d’accès et les logiciels anti-malware.
L’objectif fondamental de la sécurité des centres de données est de préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données stockées, afin de garantir la protection des données et d’éviter toute interruption d’activité.
Parmi les menaces pesant sur les centres de données, citons les attaques malveillantes, les catastrophes naturelles, les atteintes involontaires et autres types d’accidents. Pour être complète, la stratégie de sécurité des centres de données devra donc couvrir tous les aspects de l’installation, notamment le matériel réseau, les systèmes d’alimentation, les serveurs et les locaux.
Les particuliers et les entreprises génèrent et utilisent une énorme quantité de données qui croît de façon exponentielle chaque jour, surtout avec l’essor des technologies centrées sur les données, comme l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML).
Des informations personnelles sensibles comme les comptes bancaires et les dossiers de santé à la propriété intellectuelle d’entreprise critique, aux secrets d’État de haut niveau, aux SMS et aux e-mails, les centres de données peuvent abriter tout un panel d’informations précieuses ou simplement privées. Malheureusement, c’est aussi ce qui fait des centres de données une cible de choix pour les cybercriminels et des points de défaillance potentiels vulnérables qui doivent être protégés.
En cas de panne d’un centre de données, les opérations, applications et services métier critiques peuvent être interrompus, entraînant des pertes financières qui augmentent à chaque minute de temps d’arrêt. Pire encore, un centre de données en panne peut conduire à des situations dangereuses pour les services critiques tels que les soins de santé, les services publics, les transports et les infrastructures.
Certes, des événements comme les incendies et les inondations peuvent entraîner des temps d’arrêt et des pertes de données, mais la principale menace pesant sur les centres de données est celle des attaques ciblées. Les menaces internes peuvent abuser de leurs droits d’accès pour utiliser les données de l’entreprise à mauvais escient, tandis que les menaces externes peuvent s’introduire dans les systèmes et faire des ravages.
Les centres de données peuvent contenir des centaines de milliers de serveurs physiques et de serveurs virtuels, dont chacun représente une cible potentielle aux yeux des hackers et requiert donc des politiques de sécurité sur mesure.
La nature critique de la sécurité des centres de données peut être expliquée en quatre principaux piliers :
Les centres de données stockent des actifs numériques importants, allant de la propriété intellectuelle de l’entreprise aux informations des cartes bancaires des clients. Les pirates informatiques et autres cybercriminels seraient ravis de mettre la main sur ces informations, qui peuvent ensuite être restituées à leur propriétaire contre une rançon, ou exploitées à des fins personnelles.
Les sauvegardes et la redondance des données permettent de garantir que les données les plus importantes ne seront jamais complètent perdues ni inaccessibles, même en cas de panne partielle ou totale.
Par ailleurs, la sécurité des centre de données contribue à assurer la continuité d’activité même en période de tension. Les centres de données sécurisés fournissent un accès rapide et fluide aux données pour assurer la continuité d’activité et éviter les arrêts lors des opérations quotidiennes, et ce même en cas de cyberattaque localisée ou de catastrophe naturelle.
Si, par exemple, une agence bancaire à New York subit des inondations qui détruisent ses serveurs et données sur site, ces dernières peuvent être restaurées à partir de sauvegardes stockées dans un centre de données sécurisé hors site, situé à des kilomètres de la zone de l’incident.
La sécurité des centres de données joue également un rôle essentiel dans le maintien de la conformité réglementaire. Des réglementations telles que la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi California Consumer Privacy Act (CCPA) régissent la manière dont les entreprises et organisations sont autorisées à collecter et à manipuler des données sensibles. Ces lois appliquent des directives strictes, et dans certains cas des sanctions lourdes, afin de garantir la protection des données des clients. En cas de violation de la sécurité des données, les entreprises peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise manipulation des données.
Qu’il s’agisse d’incendies, d’inondations, d’intrusions physiques ou d’attaques à distance, les centres de données doivent être préparés à faire face à toute une panoplie de menaces et de défis.
Bien que le coût des temps d’arrêt de l’entreprise et des dommages subis par sa relation avec les consommateurs soit difficile à calculer, le Rapport sur le coût d’une violation de données publié par IBM en 2025 présente quelques estimations. Le coût moyen d’une violation de données est de 4,44 millions de dollars américains à l’échelle mondiale, et de 10,4 millions aux États-Unis.
Voici les principaux défis et menaces auxquels sont confrontés les centres de données :
Les centres de données doivent protéger leur périmètre contre toute personne cherchant à obtenir un accès non autorisé, qu’il soit physique ou virtuel. Les centres de données sont connus pour être ciblés par les cybercriminels, les acteurs malveillants, voire les terroristes qui cherchent à voler, à prendre en otage contre rançon ou à détruire les données critiques qui y sont stockées.
Alors qu’un hacker pourrait cibler des informations financières telles que des numéros de carte bancaire et des mots de passe de comptes bancaires, des adversaires d’un État-nation pourraient s’attaquer à des données encore plus dangereuses, telles que des secrets d’État ou des documents de défense top secret. Les cybercriminels peuvent cibler les centres de données à distance ou chercher à obtenir un accès local en s’introduisant sur le site.
Si l’accès d’un utilisateur non autorisé aux données d’un centre de données est néfaste, le vol de ces données l’est encore plus. Le vol de matériel peut entraîner la suspension du service d’un centre de données et de ses clients. Le vol de données peut entraîner des interruptions d’activité ou des scénarios plus graves, tels que l’extorsion, l’usurpation d’identité, etc.
Si les attaques constituent la plus grande menace, les incendies, les inondations, les tempêtes et autres catastrophes naturelles représentent également un risque important pour les centres de données. Ces centres abritent des équipements sensibles, qui demandent beaucoup d’électricité et génèrent beaucoup plus de chaleur qu’un immeuble de bureaux classique.
Les menaces physiques et les catastrophes naturelles affectent bien plus que les données stockées dans les centres de données. Elles affectent le matériel et l’infrastructure. Elles menacent également la continuité d’activité si les sauvegardes et les plans de restauration des données sont stockés dans les mêmes locaux, et que plusieurs serveurs sont affectés lors d’un incident. Le matériel des centres de données peut être coûteux et long à remplacer, nécessitant une configuration et un calibrage précis. En cas d’incendie, d’inondation ou d’autre type de catastrophe, un centre de données peut rester hors service pendant des mois, voire des années.
Les centres de données sont conçus pour héberger de grands réseaux de ressources informatiques et de stockage connectées, incluant routeurs, commutateurs, serveurs et plus encore.
Pour protéger ces systèmes, les équipes chargées de la sécurité des centres de données doivent être en mesure d’identifier les vulnérabilités et d’y remédier avant qu’elles ne posent problème. Ils doivent également être capables de surveiller les mesures de sécurité existantes et de résoudre rapidement les problèmes qui surviennent, tels que les fuites de données et les infections par ransomware.
Pour se défendre contre ces menaces, de nombreux centres de données respectent les exigences de sécurité des centres de données définies par l’Open Compute Project (OCP). L’OCP est une association à but non lucratif qui s’attache à faciliter et à partager la conception produit et les bonnes pratiques en matière de centre de données. Plus de 400 entreprises y participent, dont IBM, Meta, Intel, Nokia, Microsoft, Google, Nvidia, Cisco et Goldman Sachs.
Les exigences en matière de sécurité des centres de données OCP sont les suivantes :
Pour répondre à des exigences telles que les OCP, les entreprises mettent en place divers outils et technologies de sécurité des centres de données. Les mesures de sécurité pour un centre de données peuvent varier en fonction de son emplacement, de l’utilisation prévue et d’autres facteurs. Cependant, la plupart des centres de données modernes intègrent quelques mesures essentielles en matière de sécurité et de conformité.
Par exemple, les systèmes de détection d’intrusion surveillent le trafic réseau pour détecter les accès non autorisés, tandis que les systèmes d’alarme sécurisent les emplacements physiques. D’autres types de sécurité physique des centres de données, tels que les systèmes de détection et d’extinction des incendies, permettent d’étendre les contrôles défensifs au-delà de la menace des acteurs malveillants. Ces mesures protègent l’infrastructure des centres de données contre les catastrophes naturelles et d’autres accidents susceptibles d’entraîner une perte de données.
La sécurité des centres de données repose sur trois piliers principaux : la sécurité physique, la sécurité réseau et la cybersécurité.
Les mesures de sécurité physiques des centres de données renforcent le site même du centre de données. Voici quelques exemples :
Par nature, les centres de données doivent permettre l’accès au réseau afin que les utilisateurs et les entreprises puissent accéder à leurs données et les récupérer. L’accès au réseau introduit toutefois un large éventail de vulnérabilités qui doivent être traitées par des fonctionnalités de sécurité du réseau, notamment :
En plus des protections spécifiques au réseau, la sécurité des centres de données prévoit des mesures de cybersécurité plus larges. En voici quelques exemples :
Les équipes de sécurité des centres de données peuvent également déployer diverses solutions logicielles de cybersécurité, et notamment :
