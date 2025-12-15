Qu’est-ce que la sécurité des centres de données ?

Les particuliers et les entreprises génèrent et utilisent une énorme quantité de données qui croît de façon exponentielle chaque jour, surtout avec l’essor des technologies centrées sur les données, comme l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML).

Des informations personnelles sensibles comme les comptes bancaires et les dossiers de santé à la propriété intellectuelle d’entreprise critique, aux secrets d’État de haut niveau, aux SMS et aux e-mails, les centres de données peuvent abriter tout un panel d’informations précieuses ou simplement privées. Malheureusement, c’est aussi ce qui fait des centres de données une cible de choix pour les cybercriminels et des points de défaillance potentiels vulnérables qui doivent être protégés.

En cas de panne d’un centre de données, les opérations, applications et services métier critiques peuvent être interrompus, entraînant des pertes financières qui augmentent à chaque minute de temps d’arrêt. Pire encore, un centre de données en panne peut conduire à des situations dangereuses pour les services critiques tels que les soins de santé, les services publics, les transports et les infrastructures.

Certes, des événements comme les incendies et les inondations peuvent entraîner des temps d’arrêt et des pertes de données, mais la principale menace pesant sur les centres de données est celle des attaques ciblées. Les menaces internes peuvent abuser de leurs droits d’accès pour utiliser les données de l’entreprise à mauvais escient, tandis que les menaces externes peuvent s’introduire dans les systèmes et faire des ravages.

Les centres de données peuvent contenir des centaines de milliers de serveurs physiques et de serveurs virtuels, dont chacun représente une cible potentielle aux yeux des hackers et requiert donc des politiques de sécurité sur mesure.

La nature critique de la sécurité des centres de données peut être expliquée en quatre principaux piliers :