Qu’est-ce que la gestion de l’expérience client (CXM) ?

La gestion de l’expérience client (CXM) consiste pour les entreprises à suivre, à analyser et à améliorer la manière dont les clients interagissent avec leurs produits et services (ce que l’on appelle expérience client, ou CX). Les entreprises peuvent associer plusieurs stratégies, technologies et processus pour assurer la gestion de l’expérience client. Les innovations en matière d’intelligence artificielle (IA) leur ont permis d’améliorer chaque aspect de l’expérience client, des interactions avec ce dernier au tri de ses données.

On confond souvent CXM et gestion de la relation client (CRM). La gestion de la relation client permet aux entreprises de gérer leur relation avec les clients existants et potentiels au moyen d’indicateurs tels que la génération de leads et les ventes. La gestion de la relation client aide les entreprises à identifier les défis et les mesures à prendre pour améliorer leurs opérations.

La gestion de l’expérience client, quant à elle, consiste à utiliser les données des clients pour mesurer leur engagement et leur la satisfaction à l’égard des produits et services de l’entreprise. Une expérience client exceptionnelle permet d’augmenter la valeur vie et favorise la fidélisation. Les clients satisfaits peuvent également devenir de véritables défenseurs de la marque.