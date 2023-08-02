De plus en plus populaires, les fournisseurs de chatbots incitent les entreprises à offrir une meilleure expérience client à leurs clients. IBM aide les entreprises à offrir une assistance client cohérente et intelligente sur tous les canaux avec watsonx Assistant.

watsonx Assistant améliore considérablement l'expérience client grâce à un assistant virtuel fiable, qui fournit rapidement des réponses cohérentes et précises. watsonx Assistant peut être déployé par les chefs d’entreprise pour divers cas d’utilisation, allant du service client aux ressources humaines en passant par le marketing. watsonx Assistant repose sur de grands modèles de langage (LLM), le NLP et le machine learning, leaders du marché, qui permettent de comprendre avec précision les questions les plus courantes et d'offrir aux clients un libre-service fluide.

De plus, watsonx Assistant s'intègre de façon fluide aux systèmes de l'entreprise, comme la gestion de la relation client et la plateforme de centre de contact en tant que service (CCaaS), sans obliger les entreprises à migrer leur pile ou à écrire des structures de codage complexes.

Grâce aux fonctionnalités de Watsonx Assistant, IBM a fourni aux chefs d'entreprise des solutions entièrement évolutives et flexibles pour répondre aux volumes de trafic élevés du service client. Ces solutions ont amélioré l’engagement client, en augmentant par voie de conséquence les résultats financiers des clients de watsonx Assistant avec un ROI de 370 % et des avantages de 23 millions d’USD en bénéfices sur les trois dernières années. Watson a résolu les problèmes des chefs d'entreprise dans divers secteurs, notamment la banque, la vente au détail, l'administration, l'assurance et les soins de santé. Des entreprises comme Humana, The Master’s et ABN AMRO Bank NV ne sont que quelques-unes des entreprises qui ont pu bénéficier des avantages des solutions de watsonx Assistant dans un large éventail de cas d’utilisation.

Camping World, le plus grand vendeur mondial de camping-cars, a pu transformer son expérience de service client grâce à watsonx Assistant. Après la COVID-19, une augmentation du nombre de clients a révélé des lacunes dans la gestion des agents et les temps de réponse. De plus, l'absence d'un centre d'appel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 était également un problème pour Camping World, car de nombreuses demandes des clients passaient inaperçues, ce qui éloignait les clients des entreprises. Grâce à l'assistant IBM watsonx, l'agent virtuel de Camping World, Arvee, a permis d'augmenter l'engagement des clients de 40 % sur toutes les plateformes et de réduire les temps d'attente à environ 33 secondes. Cela a été possible grâce à l'intégration de LivePerson, une plateforme cloud, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme les capacités SMS, plus de 30 FAQ, et la collecte et l'utilisation de données client, ce qui a permis d'augmenter l'efficacité d'Arvee de 33 %.

Avec IBM watsonx Assistant, vous pouvez intégrer une assistance client intelligente de pointe sur tous les canaux et points de contact. Avec watsonx Assistant, donnez à votre équipe les moyens de promouvoir la rétention client, de renforcer les relations client et d’offrir des expériences client plus efficaces et plus précises que jamais. Optimisez vos résultats avec IBM.