Au fil des ans, les chatbots se sont intégrés de façon fluide à notre vie quotidienne - à la maison, sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux ou dans des applications pour les achats en ligne, les soins de santé, le support client, etc. Ils offrent l’avantage d’identifier et de comprendre les utilisateurs, d’offrir des réponses précises et d’accomplir des tâches. Alors que la prévalence et l’accessibilité de l’intelligence artificielle (IA) continuent de croître, il est impératif que les agents conversationnels l’intègrent dans les pratiques métier afin de prendre en charge de façon fluide le nombre croissant d’utilisateurs finaux.
Aujourd'hui, l'IA fait la différence entre un bon et un mauvais service client. Les chatbots impraticables et limités qui ne résolvent pas suffisamment les requêtes et ont du mal à livrer des résultats satisfaisants, frustrent les utilisateurs. Au contraire, les agents conversationnels s’engagent dans des conversations axées sur les solutions, répondent aux questions avec précision et laissent le client satisfait. Les clients qui ont une expérience utilisateur positive avec un chatbot sont plus susceptibles d'entretenir une relation positive avec une marque. Investir dans un chatbot qui comprend la conversation humaine offre des avantages significatifs aux entreprises et aux consommateurs.
Les chatbots commencent à exploiter les puissantes technologies actuelles telles que l'IA générative, le traitement automatique du langage naturel, la compréhension intelligente des documents, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale et d'autres encore, et offrent des résultats encore plus pratiques et satisfaisants. Les chatbots qui fournissent une assistance client cohérent et intelligent deviennent de bons amis, ce qui nous permet de gagner un temps précieux et de nous concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Alors que le monde évolue vers un mode de vie plus rapide, il existe un statu quo de services de support client rapides et efficaces. Pour répondre aux désirs et aux besoins des clients, les entreprises doivent fournir une assistance 24 heures sur 24. Sans l'intelligence artificielle, il serait tout simplement impossible de répondre à ces attentes et de maintenir des clients satisfaits. Les clients attendent des réponses et des solutions instantanées à leurs problèmes. De plus, les clients souhaitent se sentir compris par les prestataires de services. Cependant, certaines équipes d’assistance traitant quotidiennement des milliers d’appels de clients, il est devenu de plus en plus difficile de répondre à ces besoins en temps réel. Cela soulève la question suivante : comment les chefs d'entreprises peuvent-ils faire en sorte que tous les clients soient satisfaits de leur expérience client ? Ne vous inquiétez pas, nous pouvons faire appel à notre bon ami, le chatbot IA.
Les chatbots sont des programmes informatiques qui comprennent les questions des clients et leur répondent automatiquement, en simulant une conversation humaine. Grâce à la fonctionnalité des chatbots alimentés par l'IA, les propriétaires d'entreprise peuvent améliorer considérablement la satisfaction client, tout en allégeant la pression sur les agents humains.
Les agents du service client reçoivent un volume élevé d’appels chaque jour, devenant rapidement dépassés en nombre par les demandes des clients qui ont généralement des réponses communes. Par conséquent, les besoins des clients ne sont pas satisfaits au fil du temps, ce qui réduit considérablement la satisfaction des clients, la réputation de l'entreprise, les retours des clients et les résultats financiers des entreprises. Cependant, grâce à la mise en œuvre du NLP et des bases de connaissances métier dans les chatbots, des réponses automatisées aux questions fréquemment posées (FAQ) peuvent être déployées rapidement.
Grâce aux données clients fournies par les chatbots, les entreprises peuvent :
De plus en plus populaires, les fournisseurs de chatbots incitent les entreprises à offrir une meilleure expérience client à leurs clients. IBM aide les entreprises à offrir une assistance client cohérente et intelligente sur tous les canaux avec watsonx Assistant.
watsonx Assistant améliore considérablement l'expérience client grâce à un assistant virtuel fiable, qui fournit rapidement des réponses cohérentes et précises. watsonx Assistant peut être déployé par les chefs d’entreprise pour divers cas d’utilisation, allant du service client aux ressources humaines en passant par le marketing. watsonx Assistant repose sur de grands modèles de langage (LLM), le NLP et le machine learning, leaders du marché, qui permettent de comprendre avec précision les questions les plus courantes et d'offrir aux clients un libre-service fluide.
De plus, watsonx Assistant s'intègre de façon fluide aux systèmes de l'entreprise, comme la gestion de la relation client et la plateforme de centre de contact en tant que service (CCaaS), sans obliger les entreprises à migrer leur pile ou à écrire des structures de codage complexes.
Grâce aux fonctionnalités de Watsonx Assistant, IBM a fourni aux chefs d'entreprise des solutions entièrement évolutives et flexibles pour répondre aux volumes de trafic élevés du service client. Ces solutions ont amélioré l’engagement client, en augmentant par voie de conséquence les résultats financiers des clients de watsonx Assistant avec un ROI de 370 % et des avantages de 23 millions d’USD en bénéfices sur les trois dernières années. Watson a résolu les problèmes des chefs d'entreprise dans divers secteurs, notamment la banque, la vente au détail, l'administration, l'assurance et les soins de santé. Des entreprises comme Humana, The Master’s et ABN AMRO Bank NV ne sont que quelques-unes des entreprises qui ont pu bénéficier des avantages des solutions de watsonx Assistant dans un large éventail de cas d’utilisation.
Camping World, le plus grand vendeur mondial de camping-cars, a pu transformer son expérience de service client grâce à watsonx Assistant. Après la COVID-19, une augmentation du nombre de clients a révélé des lacunes dans la gestion des agents et les temps de réponse. De plus, l'absence d'un centre d'appel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 était également un problème pour Camping World, car de nombreuses demandes des clients passaient inaperçues, ce qui éloignait les clients des entreprises. Grâce à l'assistant IBM watsonx, l'agent virtuel de Camping World, Arvee, a permis d'augmenter l'engagement des clients de 40 % sur toutes les plateformes et de réduire les temps d'attente à environ 33 secondes. Cela a été possible grâce à l'intégration de LivePerson, une plateforme cloud, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme les capacités SMS, plus de 30 FAQ, et la collecte et l'utilisation de données client, ce qui a permis d'augmenter l'efficacité d'Arvee de 33 %.
Avec IBM watsonx Assistant, vous pouvez intégrer une assistance client intelligente de pointe sur tous les canaux et points de contact. Avec watsonx Assistant, donnez à votre équipe les moyens de promouvoir la rétention client, de renforcer les relations client et d’offrir des expériences client plus efficaces et plus précises que jamais. Optimisez vos résultats avec IBM.
