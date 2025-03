La CXA intègre divers outils pour améliorer la personnalisation, l’efficacité et l’engagement sur chaque point de contact.



IA : pour optimiser la CXA, l’IA automatise les tâches, analyse les données clients et offre des expériences personnalisées à grande échelle. Elle aide les entreprises à anticiper les besoins, à rationaliser les interactions et à améliorer l’engagement client.

Machine learning (ML) : branche de l’IA, le machine learning associe données et algorithmes pour permettre à l’IA d’apprendre comme les humains et d’améliorer progressivement sa précision. Par exemple, le ML permet aux équipes d’analyser les données et le comportement des clients pour identifier leurs préférences, faire des recommandations personnalisées et anticiper le risque d’attrition.

Traitement automatique du langage naturel (TAL) : le TAL, autre branche de l’IA, permet aux machines de comprendre et de traiter le langage humain. Cela leur permet d’effectuer des tâches telles que l’analyse des sentiments et la gestion des conversations. Par exemple, les agents ou assistants IA qui s’appuient sur le TAL sont capables d’interpréter le ton du client pour adapter les réponses et améliorer la compréhension, ainsi que la pertinence.

Chatbots et assistants d’IA : les chatbots sont des outils conversationnels conçus pour le support client de base qui s’appuient souvent sur des scripts prédéfinis. Les assistants d’IA (ou virtuels) sont des applications intelligentes qui comprennent les commandes en langage naturel. Ces assistants utilisent le ML et le NLP pour effectuer certaines tâches relatives à l’expérience client (CX) : comme proposer des recommandations de produits personnalisées ou aider les clients à suivre ou à modifier leurs commandes. Citons comme exemples les outils alimentés par l’IA tels qu’IBM watsonx Assistant, la plateforme d’IA de Microsoft et ChatGPT d’OpenAI, qui offrent une assistance 24 heures sur 24 et réduisent les temps de réponse.

Outils d’analyse et de compte rendu : ces outils fournissent des informations importantes sur le comportement des clients, la performance des campagnes et la qualité de l’expérience client. Les plateformes comme IBM Cognos Analytics et Google Analytics permettent aux entreprises de suivre les tendances et d’axer leur prise de décision sur les données pour affiner leur stratégie.

Logiciels de gestion de la relation client (CRM) : les outils CRM organisent les informations clients, suivent les interactions et rationalisent la gestion des prospects. Des plateformes telles que Salesforce et Microsoft Dynamics 365 permettent aux entreprises de centraliser leurs données de vente, de marketing et de service pour améliorer la collaboration.

Plateformes de gestion des données client (CDP): les CDP collectent et unifient les données clients à partir de différents points de contact pour offrir une vue unique et centralisée. Proposée par des produits comme Amazon Customer Profiles et Adobe Real-Time CDP, cette fonctionnalité facilite le suivi des parcours clients, la segmentation des publics en fonction des comportements en temps réel, ainsi que la personnalisation de l’expérience client.

Plateformes d’automatisation du marketing : ces outils, comme Salesforce Marketing Cloud et SAP Emarsys par exemple, permettent aux entreprises d’étendre leur communication. La personnalisation est maintenue en automatisant les tâches marketing répétitives telles que l’envoi de campagnes par e-mail, la publication de posts sur les réseaux sociaux et la segmentation des audiences.

Plateformes de communication omnicanales : ces plateformes, comme Amazon Pinpoint, par exemple, intègrent des canaux de communication tels que les e-mails, les SMS, les réseaux sociaux, etc. pour créer une expérience client fluide. En gérant toutes les interactions à l’aide d’un système unifié, les entreprises atteignent leur objectif de cohérence.

Moteurs de personnalisation : ces moteurs adaptent le contenu, les recommandations et l’expérience aux préférences de chaque client. Parmi les exemples, citons le système de recommandation de produits d’Amazon ou encore les suggestions de contenu de Netflix, qui sont alimentés par des algorithmes complexes.