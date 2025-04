Depuis 28 ans, SLTN fournit des solutions informatiques aux entreprises des Pays-Bas et du monde entier et est devenu l’un des plus grands intégrateurs de systèmes privés d’Europe. L’entreprise emploie plus de 600 professionnels de l’informatique hautement qualifiés, et son équipe des ressources humaines est chargée de favoriser la croissance et l’intégration des nouvelles recrues, mais aussi de veiller à ce que ces employés talentueux soient heureux et productifs.

« Nous sommes une petite équipe très investie de cinq personnes dans les RH, et le volume de questions, allant de clarifications simples des politiques à des problèmes personnels délicats, peut être écrasant », déclare Yrjan Dommerholt, partenaire commercial senior des RH chez SLTN. « Nous passons tellement de temps à répondre à des questions basiques qu’il est difficile de trouver du temps pour un travail plus complexe ou stratégique. La productivité et la satisfaction des employés sont parfois impactées en raison des délais de réponse de deux à trois jours en période de pointe sur les questions liées aux RH. »

Bon nombre des questions que les salariés soulèvent auprès des RH sont très personnelles et concernent notamment les conditions d’emploi, les avantages sociaux et les questions familiales, telles que le congé parental, la maladie ou le deuil. L’équipe RH voulait s’assurer qu’elle disposait des capacités nécessaires pour traiter ces questions avec soin et empathie et toujours accorder aux collègues le temps et le soutien dont ils ont besoin. Il fallait trouver un moyen de réduire le workload de l’équipe, ce qui a amené SLTN à se demander si l’IA pouvait constituer une solution viable.