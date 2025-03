Qu’est-ce qu’une expérience client omnicanale ?

De plus en plus, l’IA et l’automatisation jouent un rôle central dans l’amélioration et la rationalisation de l’expérience client omnicanale. Selon une enquête menée auprès de dirigeants d’entreprise par l’IBM Institute for Business Value, 67 d’entre eux ont déjà commencé à intégrer ces technologies dans leurs flux de service client. Grâce à ces outils, les organisations peuvent proposer des interactions plus intelligentes et personnalisées sur l’ensemble des canaux, leur permettant d’anticiper les besoins des clients, de résoudre les problèmes plus efficacement et d’étendre les opérations sans sacrifier la qualité du service. Ces technologies sont on ne peut plus utiles. En effet, les professionnels de l’expérience client collectent d’immenses quantités de données à partir des interactions avec les clients, souvent des données si nombreuses qu’il serait impossible à un être humain de les interpréter efficacement.