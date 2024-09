Nom de premier plan dans le marché de l’IA, Artefact est une société française spécialisée dans le déploiement de technologies d’intelligence artificielle avancées et de solutions de données. Elle bénéficie d’une présence remarquable dans divers secteurs, notamment la distribution, les produits de luxe, les produits de grande consommation et la finance.

En tant qu’acteur international en croissance rapide, Artefact ne dépend pas d’une seule technologie. « Nous utilisons des solutions de premier plan pour répondre au mieux aux besoins diversifiés de nos clients », confirme Jérémie Cornet-Vuckovic, directeur du Data Consulting et des services Banque et Luxe chez Artefact. L’un des partenaires de l’entreprise est IBM, un acteur clé du secteur financier. « Nous travaillons avec IBM sur deux axes principaux : l’optimisation contrainte, avec IBM ILOG CPLEX, et l’intelligence artificielle générative, avec IBM watsonx.ai. ». IBM watsonx.ai fait partie de la plateforme d’IA et de données IBM watsonx, qui rassemble de nouvelles fonctionnalités d’IA générative et combine des modèles de fondation et un machine learning traditionnel dans un studio complet qui couvre l’ensemble du cycle de vie de l’IA.

Une grande banque française a récemment contacté Artefact dans le but d’étendre son offre de services en exploitant plus efficacement les données client. L’idée était de fournir aux professionnels des informations cruciales sur les habitudes des consommateurs. Plutôt que de partager des données brutes entièrement anonymisées, qui ont une valeur limitée, Artefact a proposé une solution où les utilisateurs définissent leur cible au sein du système, en plaçant des avatars dans un échange de type chat pour en savoir davantage sur les habitudes de consommation. Ces avatars sont modélisés intelligemment sur la base des données spécifiques fournies par la banque, ce qui permet de mieux comprendre le comportement des clients.